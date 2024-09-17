京城近觀｜服貿會展示創新，數字化科技謀變

2024年中國國際服務貿易交易會（服貿會）落下帷幕。本屆服貿會吸引85個國家和國際組織設展辦會，會期5天，共達成成交、投資等近千項成果。

服貿會會期5天，共達成成交、投資等7類近千項成果。會上展示最新的人形機器人。

本屆服貿會共吸引2000餘家企業線下參展，6000餘家企業線上參展，10萬餘名專業觀眾應邀參會。世界500強及行業龍頭企業、境內外機構等111家企業機構發布數字化、人工智能、醫療健康等領域219項成果，比上屆增加80項。其中，全身精準診療超聲系統等新品首發110項。有參展商表示，「見到了很多人，相信今年服貿會肯定還會給我們帶來一些新的業務。」

重點展示服務貿易發展新成就、新趨勢

今年服貿會80多個國家和國際組織設展參會，法國首次擔任主賓國，圍繞中法建交60周年打造特色國家館。四川、海南首次擔任主賓省，將舉辦特色展示和主題活動。在國家會議中心的服貿會綜合展區，設置成就展、國別展、省區市及港澳台展、主題專區，重點展示服務貿易發展新成就、新趨勢。不僅可以和凱旋門輕鬆合個影，足不出館，暢遊全球，體驗全球和中國各省巿的特色景點或產品。

今年擔任服貿會主賓省的四川省展區，一座高5.5米的巨大綵燈組「百花仙子」引人注目，「仙子」的眼睫毛會規律地開合，頭上的花朵也像是在呼吸。

在今年服貿會上，各領域紛紛帶來各自發展的最新成果、最新技術，充分展示中國各行各業發展的新趨勢、新動向。在國家會議中心展館，人們可直觀感受到「人工智能+」在日常生活中的最新應用。

阿里巴巴集團淘寶Vision Pro版可將商品投射到現實環境中展示，幫助顧客做出購買決策，「淘寶試衣」運用AI技術讓一鍵試衣輕鬆實現；特斯拉帶來FSD全自動駕駛系統，真正實現輔助駕駛的無差別化體驗。

台灣館展示台灣民族特色元素，台灣地區廟會上的傳統節目--三太子舞蹈表演被搬到了2024年服貿會現場。

國別展上，一架擁有16個螺旋槳、可同時搭載兩人的無人駕駛垂直起降航空器格外亮眼。億航智能副總裁賀天星表示，相比傳統客機或直升機，這款航空器體積小、機動性強、起降方便，可滿足低空中短途的出行要求，採用零排放的純電力，最大航程可達空中直線距離30公里，是全球首款也是唯一一款獲得型號合格證、生產許可證、標準適航證三大「通行證」的載人垂直起降航空器，可以應用在載人交通、空中遊覽、空中物流、醫療應急響應等多個場景中。

有土生土長的澳門創業者，在澳門館的攤位介紹和推廣草本產品，他認為內地巿場廣闊，有更多商機。

香港展示設計師比賽獲獎作品

今年，香港貿易發展局繼續在服貿會期間設立「香港館」，「香港館」以「香港通道 連接全球」為主題，展現在國家「十四五」規劃下，香港作為國際企業走進內地，同時也是內地企業走向世界「雙向通道」的獨特優勢。展館設計為流線型開放式外牆，通過展示香港作為科技創新、文化創意、環保及可持續發展等角色，為內地企業「走出去」提供一個高效優質的商貿平台。

「香港館」展館設計為流線型開放式外牆，通過展示香港作為科技創新等可持續發展等角色。

現場展示了香港設計師在各項比賽中的獲獎作品，其中不少是結合文化元素與生活日用品推出的實用產品，比如梵高作品授權後推出的周邊、具有傳統圖案的陶瓷餐具等，這些展品旨在表達香港是將設計意念轉化為商品的理想平台，具有創意及多元化的設計服務，可以協助企業提升附加值，接軌國際市場。

「香港館」現場展示了香港設計師在各項比賽中的獲獎作品，包括為乳癌康復者開放的舒適胸圍。

香港貿易發展局華北、東北首席代表陳嘉賢介紹，今年「香港館」以「港商走進服貿會」為重點，圍繞科技創新、國際人才、金融服務、企業國際化等領域，讓港商了解內地服務貿易合作的最新趨勢和機遇。

香港貿易發展局華北、東北首席代表陳嘉賢（右五）介紹，今年「香港館」以「港商走進服貿會」為重點。

香港貿易發展局還舉行兩場項目對接座談會及交流活動，促進香港與內地企業需求對接，開拓新合作機遇。一是結合人工智能、機械人、高端製造等領域發展，探討在融資，研發以及成果轉化方面創新發展，京港兩地企業展開合作；另外以「香港助力內地服貿企業國際化發展」為主題，展示香港在會計、法律、風險管理等方面的專業服務，幫助內地企業解決「走出去」的困難和痛點。

撰文、攝影：經濟通駐京記者黃燕明

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