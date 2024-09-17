  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watche Tre...
etnet專輯

京城近觀｜服貿會展示創新，數字化科技謀變

17/09/2024

　　2024年中國國際服務貿易交易會（服貿會）落下帷幕。本屆服貿會吸引85個國家和國際組織設展辦會，會期5天，共達成成交、投資等近千項成果。

 

京城近觀｜服貿會展示創新，數字化科技謀變

服貿會會期5天，共達成成交、投資等7類近千項成果。會上展示最新的人形機器人。

 

　　本屆服貿會共吸引2000餘家企業線下參展，6000餘家企業線上參展，10萬餘名專業觀眾應邀參會。世界500強及行業龍頭企業、境內外機構等111家企業機構發布數字化、人工智能、醫療健康等領域219項成果，比上屆增加80項。其中，全身精準診療超聲系統等新品首發110項。有參展商表示，「見到了很多人，相信今年服貿會肯定還會給我們帶來一些新的業務。」

 

重點展示服務貿易發展新成就、新趨勢

 

　　今年服貿會80多個國家和國際組織設展參會，法國首次擔任主賓國，圍繞中法建交60周年打造特色國家館。四川、海南首次擔任主賓省，將舉辦特色展示和主題活動。在國家會議中心的服貿會綜合展區，設置成就展、國別展、省區市及港澳台展、主題專區，重點展示服務貿易發展新成就、新趨勢。不僅可以和凱旋門輕鬆合個影，足不出館，暢遊全球，體驗全球和中國各省巿的特色景點或產品。

 

京城近觀｜服貿會展示創新，數字化科技謀變

今年擔任服貿會主賓省的四川省展區，一座高5.5米的巨大綵燈組「百花仙子」引人注目，「仙子」的眼睫毛會規律地開合，頭上的花朵也像是在呼吸。

 

　　在今年服貿會上，各領域紛紛帶來各自發展的最新成果、最新技術，充分展示中國各行各業發展的新趨勢、新動向。在國家會議中心展館，人們可直觀感受到「人工智能+」在日常生活中的最新應用。

 

　　阿里巴巴集團淘寶Vision Pro版可將商品投射到現實環境中展示，幫助顧客做出購買決策，「淘寶試衣」運用AI技術讓一鍵試衣輕鬆實現；特斯拉帶來FSD全自動駕駛系統，真正實現輔助駕駛的無差別化體驗。

 

京城近觀｜服貿會展示創新，數字化科技謀變

台灣館展示台灣民族特色元素，台灣地區廟會上的傳統節目--三太子舞蹈表演被搬到了2024年服貿會現場。

 

　　國別展上，一架擁有16個螺旋槳、可同時搭載兩人的無人駕駛垂直起降航空器格外亮眼。億航智能副總裁賀天星表示，相比傳統客機或直升機，這款航空器體積小、機動性強、起降方便，可滿足低空中短途的出行要求，採用零排放的純電力，最大航程可達空中直線距離30公里，是全球首款也是唯一一款獲得型號合格證、生產許可證、標準適航證三大「通行證」的載人垂直起降航空器，可以應用在載人交通、空中遊覽、空中物流、醫療應急響應等多個場景中。

 

京城近觀｜服貿會展示創新，數字化科技謀變

有土生土長的澳門創業者，在澳門館的攤位介紹和推廣草本產品，他認為內地巿場廣闊，有更多商機。

 

香港展示設計師比賽獲獎作品

 

　　今年，香港貿易發展局繼續在服貿會期間設立「香港館」，「香港館」以「香港通道　連接全球」為主題，展現在國家「十四五」規劃下，香港作為國際企業走進內地，同時也是內地企業走向世界「雙向通道」的獨特優勢。展館設計為流線型開放式外牆，通過展示香港作為科技創新、文化創意、環保及可持續發展等角色，為內地企業「走出去」提供一個高效優質的商貿平台。

 

京城近觀｜服貿會展示創新，數字化科技謀變

「香港館」展館設計為流線型開放式外牆，通過展示香港作為科技創新等可持續發展等角色。

 

　　現場展示了香港設計師在各項比賽中的獲獎作品，其中不少是結合文化元素與生活日用品推出的實用產品，比如梵高作品授權後推出的周邊、具有傳統圖案的陶瓷餐具等，這些展品旨在表達香港是將設計意念轉化為商品的理想平台，具有創意及多元化的設計服務，可以協助企業提升附加值，接軌國際市場。

 

京城近觀｜服貿會展示創新，數字化科技謀變

「香港館」現場展示了香港設計師在各項比賽中的獲獎作品，包括為乳癌康復者開放的舒適胸圍。

 

　　香港貿易發展局華北、東北首席代表陳嘉賢介紹，今年「香港館」以「港商走進服貿會」為重點，圍繞科技創新、國際人才、金融服務、企業國際化等領域，讓港商了解內地服務貿易合作的最新趨勢和機遇。

 

京城近觀｜服貿會展示創新，數字化科技謀變

香港貿易發展局華北、東北首席代表陳嘉賢（右五）介紹，今年「香港館」以「港商走進服貿會」為重點。

 

　　香港貿易發展局還舉行兩場項目對接座談會及交流活動，促進香港與內地企業需求對接，開拓新合作機遇。一是結合人工智能、機械人、高端製造等領域發展，探討在融資，研發以及成果轉化方面創新發展，京港兩地企業展開合作；另外以「香港助力內地服貿企業國際化發展」為主題，展示香港在會計、法律、風險管理等方面的專業服務，幫助內地企業解決「走出去」的困難和痛點。

 

撰文、攝影：經濟通駐京記者黃燕明

【你點睇】美眾院通過法案，香港駐美經貿辦恐遭關閉，你是否支持中方對此作出強烈反制？► 立即投票

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

02171

科濟藥業－Ｂ

3.000

異動股

00780

同程旅行

13.980

異動股

00426

萬華媒體

0.050

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02171 科濟藥業－Ｂ
  • 3.000
  • 00780 同程旅行
  • 13.960
  • 00426 萬華媒體
  • 0.050
  • 00241 阿里健康
  • 2.840
  • 01064 中華國際
  • 0.029
股份推介
  • 00836 華潤電力
  • 18.820
  • 目標︰$21.30
  • 01093 石藥集團
  • 4.640
  • 目標︰--
  • 01686 新意網集團
  • 3.370
  • 目標︰$3.60
  • 03606 福耀玻璃
  • 48.900
  • 目標︰--
  • 00006 電能實業
  • 55.000
  • 目標︰$58.00
人氣股
  • 00001 長和
  • 42.950
  • 00700 騰訊控股
  • 379.600
  • 00941 中國移動
  • 71.950
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 82.800
  • 00005 滙豐控股
  • 68.050
報章貼士
  • 00823 領展房產基金
  • 38.850
  • 目標︰$43.00
  • 01038 長江基建集團
  • 57.850
  • 目標︰$60.00
  • 00371 北控水務集團
  • 2.140
  • 目標︰$2.30
熱炒概念股
  • 地產 More
  • 00017 新世界發展
  • 7.130
即時重點新聞

17/09/2024 12:45  《午市前瞻》防北水回歸引港股沽壓，美的首掛炒高宜先食糊

17/09/2024 12:06  恒指半日升250點報17672收復廿天線，減息吹風地產股領跑

17/09/2024 10:14  陳翊庭:大型新股將「接踵而來」，有信心今年集資額重返全球前列

17/09/2024 09:52  李家超：周四將赴京出席第27屆京港洽談會，全力推廣香港優勢

17/09/2024 09:49  李家超：國慶舉辦逾400項慶祝活動，當日可免費搭電車半價睇戲

16/09/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２﹒３９億元，買阿里沽盈富基金

17/09/2024 08:54  【大行炒Ｄ乜】中信里昂唱好ＣＸＯ板塊，麥格理維持京東跑贏大市

17/09/2024 11:37  《財資快訊》美電軟報７﹒７９１０，一周拆息較上日軟至２﹒８％

專題透視
人氣文章

新聞>國際動態

Apple | iPhone16系列手機需求遜預期，蘋果股價跌新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

美聯儲 | 【FOCUS】利率分水嶺倒數36小時，鮑公陷「洗澡傻瓜」困境新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美的上市 | 美的上市半日升8%，陳翊庭：大型新股接踵而來新文章
品味生活
生活
人氣文章

Shopping What’s On

消委會耳機2024 | 實測45款無線藍牙耳機！1品牌音色最好唯一獲5星！邊款降噪最差？如何延長使用時間？這款$799無線耳機媲美$2,299 Bose！兩款頭戴式同分價錢差9倍！即睇詳細評分+價錢
人氣文章

財識兼收．止凡

轉保的感想
人氣文章

陶冬天下．陶冬

鮑威爾最躊躇的利率決定
DIVA CHANNEL
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

日本最崇高聖地 ── 伊勢神宮：天照大神的所在地！過千年鑽木取火供奉神饌，表達對神的最高敬意
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

中環新派居酒屋 x 東京米芝蓮二星DEN Tokyo晚餐！鵝肝最中餅、意大利青瓜花天婦羅、長腳蟹釀雞翼、一夜干西班牙大鑊飯，八號波的美味約定
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

一支宋定窯白釉刻花玉壺春瓶市價多少？估價如此低，難道真是大仙丹？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
薯仔的功效 | 最新研究：食薯仔3大好處！糖尿病患者可降空腹血糖！怎樣吃最健康？睇埋營養薯仔食譜
人氣文章
中秋月餅高熱量、高脂、高糖！一個雙黃蓮蓉月餅等於咁多碗白飯！即睇營養師7個飲食建議：1類飲品最健康
人氣文章
減肥有效方法 | 29歲男284磅高血壓血脂超標！醫生教6招1年激減120磅！所有指數回落重拾健康新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/09/2024 14:57
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/09/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/09/2024 14:57
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/09/2024 14:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章國際動態17/09/2024
Apple | iPhone16系列手機需求遜預期，蘋果股價跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 一周高息合集，銀行加定存息迎戰銀債，3個月最高...

15/09/2024 10:55

貨幣攻略

以巴衝突 | 從以色列人質到和平志願者的犧牲，說明了甚麼？

12/09/2024 07:47

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金