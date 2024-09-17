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美城月餅 | 三隻羊被立案調查：直播帶貨「香港美誠月餅」涉誤導

17/09/2024

美城月餅 | 三隻羊被立案調查：直播帶貨「香港美誠月餅」涉誤導

 

小楊哥公司「三隻羊」因涉嫌「誤導消費者」遭立案調查

 

　　安徽合肥高新區市場監督管理局發布情況通報指，近日三隻羊網絡科技有限公司直播帶貨的「香港美誠月餅」引發關注；對三隻羊網絡科技有限公司在直播中涉嫌「誤導消費者」等行為，現已立案調查，將根據調查結果依法依規處理。通報並指，該局聯合相關部門已多次約談督促企業規範經營行為，對企業直播帶貨中出現的違法違規行為將堅決依法查處。


　　內地網紅主播「瘋狂小楊哥」(張慶楊)及其與胞兄張開楊(瘋狂大楊哥)創立的直播公司「三隻羊網絡」近日直播帶貨的「香港美誠月餅」熱銷，三隻羊方面聲稱這款月餅是「香港美誠的，也是香港知名品牌」，已經合作三年，旗下主播更曾聲稱該品牌「已經做了20多年了」，但卻被揭發香港人從未聽聞該品牌，在香港亦沒有實體售賣點，而且產地並非香港，疑涉「虛假宣傳」。美誠月餅品牌運營方所在的廣州花都區市場監督管理局日前表示，正核查其涉及虛假宣傳的情況。美誠方面則強調，公司2019年在香港註冊，「沒有哪一條法律規定香港品牌不能在內地生產的」。


　　據內媒引述天眼查信息，香港美誠食品集團有限公司2019年於香港註冊成立，品牌運營方廣州市美誠食品有限公司亦成立於2019年；月餅生產廠家廣州市美誠食品科技有限公司(廣州美誠)成立於2014年。2024年7月9日，廣州美誠100%持股股東李水清退出資產，同步退出股東、法定代表人、董事身份，均變更為目前持股85%的張紹主，另一位持股15%的股東為張紹燈。此外，香港美誠集團公司於2023年、2024年在香港註冊了多個與月餅有關含「美誠」字樣、圖樣的商標，其中「香港美誠月餅」字樣、圖樣的商標註冊於2023年9月22日。

 

撰文：經濟通中國組

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