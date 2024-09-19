神州經脈 | 中國轉減持美國債，A場兩連升，人民幣創近年半高

美聯儲四年多來首次降息，幅度超預期，亞太股市獲提振，日韓台主要股指均收漲，A股更連升兩日。滬綜指今日（19日）收升0.7%，報2736.02點，深成指收升1.19%，創業板指升0.85%。滬深兩市今日成交6270億元（人民幣．下同），較上個成交日（18日）放量1477億元或增31%，屬本月2日以來首次重上6000億水平。

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美聯儲降息50個基點落地後，市場風險情緒高漲，此前持幣觀望的客盤加速結匯，人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.0660，較上個交易日4時30分收盤價大升233點子，三連升，創去年5月26日以來近一年半新高，全日在7.0605至7.1099之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.0983，較上個交易日跌113點子，創9月13日以來近一周新低，上個交易日報7.0870。

今日新聞精選

1. 環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）數據顯示，8月人民幣國際支付份額為4.69%，從7月的歷史新高（4.74%）下滑0.05個百分點，但連續第十個月在4%以上，國際支付排名亦連續第十個月維持在全球第四。美元繼續排第一，國際支付份額由47.81%升至49.07%。第二位歐元的國際支付份額則由22.47%下降至21.58%；英鎊所佔比重亦下跌，由7%跌至6.5%，繼續排第三。第五位為日圓，佔比從3.62%增至3.98%。

2. 美國財政部公布的數據顯示，中國在7月減持37億美元美國國債，持有規模降低至7765億美元，仍然是第二大持有國家。中國剛於6月轉為增持美債後，7月即再度改為減持美債。持有美債最多的日本，連續第四個月減持美債，7月再減持20億美元，持有量1.116萬億美元，為去年10月以來最低水平。

3. 在美聯儲局減息50基點後，內地市場亦傳來利好消息。官媒《證券時報》報道，9月LPR報價明天出爐，的確存在變動的可能性，當前市場預期是有可能下降20基點左右；存量房貸利率下調的預期也在不斷強化。另外，為支持保交房政策，最高人民法院7月底發布了《關於房地產白名單項目採取保全執行措施有關問題的通知》。有知情人士確認，法院系統已經收到這份文件，當中規定，人民法院對金融機構為支持房產白名單項目建設提供的新增貸款、發放的併購貸款等帳戶及其資金，不得採取凍結、扣劃措施。

4. 中國船舶與中國重工公布換股吸收合併預案，每1股中國重工股票可換0.1335股中國船舶股票，換股價格按照停牌前120個交易日的股票交易均價確定，中國船舶確定為每股37.84元，中國重工確定為每股5.05元。不少市場人士認為，此次交易對中國重工並不友好，中國船舶股東約有7%套利空間。

5. 據汽車行業博客EV報道，蔚來正考慮收購奧迪在比利時的工廠，冀在歐洲建立本地生產線，以規避歐盟執委會對進口中國電動汽車徵收的關稅。如果歐盟27國確認對進口中國電動汽車加徵額外關稅，蔚來將面臨每輛汽車超過20%的關稅。比利時媒體周三引述可靠消息來源透露，蔚來最近派出一個代表團到訪該工廠，並正在準備報價；報價必須在下周一（9月23日）之前提交給大眾集團。

6. 2024年中秋假期三天（9月15日至17日），全國國內出遊1.07億人次，較2019年同期增6.3%；國內遊客出遊總花費510.47億元，較2019年同期增長8%。中秋期間全社會跨區域人員流動量日均預計超2.05億人次，同比增長28.2%，其中，鐵路客運量預計超4299萬人次。出入境方面，據國家移民管理局數據，今年中秋節期間全國邊檢機關共計保障525.6萬人次中外人員出入境，日均175.2萬人次，較去年中秋節同期增長18.6%。其中，外國人55.4萬人次，較去年同期大幅增長62.2%。

7. 深圳一名10歲男童昨上學途中遇襲重傷，今日凌晨不治，44歲姓鍾兇徒已當場被捕。據《路透》報道，中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上確認，該男童為日本國籍，其父為日本人，其母為中國人，並指該案件為個案，相信此個案不會影響中日合作。日本首相岸田文雄今日就此案表示，「這是極其卑劣的犯罪行為」，並稱已指示有關部門要求中方盡早說明案件實際情況。日本官房長官林芳正亦表示，將在相關省廳緊急討論關於確保乘校車或步行等日本人學校上下學安全措施表示，強調在要求中方保護日僑安全的同時，將盡全力防止此類事件再次發生。

8. 發改委新聞發言人金賢東今日在新聞發布會上表示，要加大宏觀調控力度。宏觀政策適度加力、更加精準，加強逆周期調節。加快全面落實已確定的政策舉措，促進「兩重」等政府投資項目盡快開工建設並形成實物工作量；推動加力支持「兩新」政策措施盡快落地見效，適時推出一批操作性強、效果好、讓群眾和企業可感可及的增量政策舉措。

撰文；經濟通中國組

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