三折疊機｜華為三折疊機開售秒空，有黃牛稱加價兩三萬都收不到

備受關注的華為三折疊機--華為Mate XT非凡大師今早全面開售，所有版本迅速售罄，目前官網渠道已無貨。

華為常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東表示，團隊正在加班加點擴產能。

有分析師發布報告稱，華為Mate XT的2024年出貨量預測已自50萬部調升至100萬部，但須注意開賣後的需求熱度能否延續。

在華為商城，Mate XT所有版本今日開售即「秒光」，想買要等明日上午下一輪開售。（華為商城截圖）

余承東：買三折疊，把手機、電腦和相機都裝在口袋裏

據華為商城的數據，從9月7日中午12時08分開啟預訂至9月19日午夜11時59分預訂結束，華為Mate XT有超過685萬人預約。該手機共有256GB、512GB和1TB共3個配置版本，售價19999元（人民幣．下同）至23999元，提供瑞紅和玄黑2種顏色選擇。

今早10時08分，華為Mate XT正式開售，同一用戶僅限購買一台。開售後，全部版本「秒空」，目前華為商城、京東、天貓旗艦店等線上平台均缺貨。華為商城官網顯示，首批Mate XT預計將在9月30日前完成發貨。此外，下一輪開售需要等到明天（21日）上午10時08分。

余承東今早在上海南京東路旗艦店出席新機首批交付儀式時表示，華為三折疊機熱銷的程度遠遠超出預期，團隊正在加班加點擴產能。

有網友今日曬出剛拿到華為Mate XT。（網上圖片）

余承東還從用戶體驗角度介紹了選購華為Mate XT的理由，「選擇Mate XT三折疊，是真正的把手機把平板電腦裝在你的口袋裏，同時也是把相機裝在口袋裏。」余承東還承諾將為首批購買者送出500元的視頻會員等權益。

「黃牛」加價兩三萬收不到華為Mate XT

華為Mate XT今日開售的同時，蘋果iPhone 16系列亦在各大蘋果門店正式發售。據《證券時報》報道，在蘋果深圳益田假日廣場門口回收iPhone16系列的「黃牛」說，「我們只收iPhone16 Pro Max，加價200元。我們現在也在賭行情，華為三折疊機售價2萬左右，加價兩三萬都收不到，總價要賣到五六萬。」

內媒指，華為方面未披露首批三折疊機的供應量。此前曾有經銷商稱，Mate XT首批到貨大約在1萬台左右，但後續會陸續到貨。這一說法也未獲華為方面證實。

網友展示剛拿到華為Mate XT。（網上圖片）

分析師：出貨量預測調高至100萬部，但要注意熱度是否能延續

天風國際證券分析師郭明錤昨日（19日）發表報告稱，上調華為Mate XT的今年出貨量預測，由50萬部調高至100萬部，但強調仍需要注意Mate XT開賣後市場需求熱度是否能夠延續，因過往華為旗艦機型曾出現發售後需求快速降溫的例子。

郭明錤稱，對今年全球折疊機的出貨量預估，從3000萬部下調至1500萬部，因為軟件設計無法善用較大尺寸螢幕與耐用度不佳，而且折疊機的利潤較差，亦影響品牌廠商開發與銷售折疊手機的意願。

郭明錤認為，華為選擇領先競爭對手用三折疊機作為旗艦機種，主要由於其處理器效能不及對手，故華為在高階市場能選擇的差異化策略有限，但推出三折疊機此差異化策略能否有效與持續，取決於Mate XT能否解決上述提到的折疊手機痛點。

撰文：經濟通記者丘敏華

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