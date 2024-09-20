  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
消委會報告
etnet專輯

三折疊機｜華為三折疊機開售秒空，有黃牛稱加價兩三萬都收不到

20/09/2024

華為動向｜華為三折疊機開售秒空，有黃牛稱加價兩三萬都收不到

 

　　備受關注的華為三折疊機--華為Mate XT非凡大師今早全面開售，所有版本迅速售罄，目前官網渠道已無貨。

 

　　華為常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東表示，團隊正在加班加點擴產能。

 

　　有分析師發布報告稱，華為Mate XT的2024年出貨量預測已自50萬部調升至100萬部，但須注意開賣後的需求熱度能否延續。

 

華為動向｜華為三折疊機開售秒空，有黃牛稱加價兩三萬都收不到

在華為商城，Mate XT所有版本今日開售即「秒光」，想買要等明日上午下一輪開售。（華為商城截圖）

 

余承東：買三折疊，把手機、電腦和相機都裝在口袋裏

 

　　據華為商城的數據，從9月7日中午12時08分開啟預訂至9月19日午夜11時59分預訂結束，華為Mate XT有超過685萬人預約。該手機共有256GB、512GB和1TB共3個配置版本，售價19999元（人民幣．下同）至23999元，提供瑞紅和玄黑2種顏色選擇。

 

　　今早10時08分，華為Mate XT正式開售，同一用戶僅限購買一台。開售後，全部版本「秒空」，目前華為商城、京東、天貓旗艦店等線上平台均缺貨。華為商城官網顯示，首批Mate XT預計將在9月30日前完成發貨。此外，下一輪開售需要等到明天（21日）上午10時08分。

 

　　余承東今早在上海南京東路旗艦店出席新機首批交付儀式時表示，華為三折疊機熱銷的程度遠遠超出預期，團隊正在加班加點擴產能。

 

華為動向｜華為三折疊機開售秒空，有黃牛稱加價兩三萬都收不到

有網友今日曬出剛拿到華為Mate XT。（網上圖片）

 

　　余承東還從用戶體驗角度介紹了選購華為Mate XT的理由，「選擇Mate XT三折疊，是真正的把手機把平板電腦裝在你的口袋裏，同時也是把相機裝在口袋裏。」余承東還承諾將為首批購買者送出500元的視頻會員等權益。

 

「黃牛」加價兩三萬收不到華為Mate XT

 

　　華為Mate XT今日開售的同時，蘋果iPhone 16系列亦在各大蘋果門店正式發售。據《證券時報》報道，在蘋果深圳益田假日廣場門口回收iPhone16系列的「黃牛」說，「我們只收iPhone16 Pro Max，加價200元。我們現在也在賭行情，華為三折疊機售價2萬左右，加價兩三萬都收不到，總價要賣到五六萬。」

 

　　內媒指，華為方面未披露首批三折疊機的供應量。此前曾有經銷商稱，Mate XT首批到貨大約在1萬台左右，但後續會陸續到貨。這一說法也未獲華為方面證實。

 

華為動向｜華為三折疊機開售秒空，有黃牛稱加價兩三萬都收不到

網友展示剛拿到華為Mate XT。（網上圖片）

 

分析師：出貨量預測調高至100萬部，但要注意熱度是否能延續

 

　　天風國際證券分析師郭明錤昨日（19日）發表報告稱，上調華為Mate XT的今年出貨量預測，由50萬部調高至100萬部，但強調仍需要注意Mate XT開賣後市場需求熱度是否能夠延續，因過往華為旗艦機型曾出現發售後需求快速降溫的例子。

 

　　郭明錤稱，對今年全球折疊機的出貨量預估，從3000萬部下調至1500萬部，因為軟件設計無法善用較大尺寸螢幕與耐用度不佳，而且折疊機的利潤較差，亦影響品牌廠商開發與銷售折疊手機的意願。

 

　　郭明錤認為，華為選擇領先競爭對手用三折疊機作為旗艦機種，主要由於其處理器效能不及對手，故華為在高階市場能選擇的差異化策略有限，但推出三折疊機此差異化策略能否有效與持續，取決於Mate XT能否解決上述提到的折疊手機痛點。

 

撰文：經濟通記者丘敏華

【你點睇】的士記分制將於周末生效，你認為該制度可否幫助的士提升服務質素？► 立即投票

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

09663

國鴻氫能

26.450

異動股

00291

華潤啤酒

23.900

異動股

02438

出門問問

1.210

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09663 國鴻氫能
  • 26.450
  • 00291 華潤啤酒
  • 23.900
  • 02438 出門問問
  • 1.210
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 19.880
  • 02555 茶百道
  • 5.410
股份推介
  • 01044 恒安國際
  • 22.400
  • 目標︰$25.00
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 87.200
  • 目標︰$91.30
  • 00836 華潤電力
  • 19.200
  • 目標︰$21.30
  • 01093 石藥集團
  • 4.990
  • 目標︰--
  • 01686 新意網集團
  • 3.550
  • 目標︰$3.60
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 87.200
  • 00700 騰訊控股
  • 388.600
  • 00941 中國移動
  • 72.100
  • 00388 香港交易所
  • 241.600
  • 00005 滙豐控股
  • 68.950
報章貼士
  • 09688 再鼎醫藥
  • 16.460
  • 目標︰$17.80
  • 01378 中國宏橋
  • 11.020
  • 目標︰$13.00
  • 01099 國藥控股
  • 17.160
  • 目標︰$20.00
熱炒概念股
  • 地產 More
  • 00017 新世界發展
  • 7.710
  • 原油 More
  • 03983 中海石油化學
  • 1.930
即時重點新聞

20/09/2024 16:49  《盤後部署》恒指連升六日，美國減息人幣升值利濠賭股，永利可取

20/09/2024 16:33  《本港經濟》8月CPI升2.5%低於預期，基本通脹率1.2%

20/09/2024 16:13  恒指收升245點報18258，藥明系炒消息尾盤殺淡友

20/09/2024 16:10  《本港樓市》中原CCL按周升0.31%，樓價短期向下格局未變

20/09/2024 14:25  《中日局勢》央視：中日已就福島核污染水排海問題達成共識

20/09/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２６﹒０４億元，買阿里沽盈富基金

20/09/2024 09:00  【大行炒Ｄ乜】大和恢復電能長建跑贏大市，中金劈理想目標逾兩成

20/09/2024 16:26  《財資快訊》美電升報７﹒７９２０，一個月拆息較上日升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

施政前瞻 | 德勤：政府財政健康，倡檢視稅制優化家辦及理財通等新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

受惠美國減息兼獲大行唱好，科技股連日攀升邊隻仍可吼？新文章
人氣文章

新聞>中國故事

三折疊機｜華為三折疊機開售秒空，有黃牛稱加價兩三萬都收不到新文章
品味生活
生活
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

玄學面相 | 向下流哲學碩士脫口騷爆紅有原因！從眼型、皮膚相學特徵看性格！眼型幼長善於思考、有智慧？
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

玄學面相 | 向下流哲學碩士脫口騷爆紅有原因！從眼型、皮膚相學特徵看性格！眼型幼長善於思考、有智慧？
人氣文章

小薯茶水間

消委會地產代理投訴公開！隱瞞單位曾有墮樓事故、單位實際與預期有落差！法庭點判決？睇埋買賣樓注意事項
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

香港學會座談會「香港歷史日 」：深入了解香港獨特的歷史地位，一探這片彈丸之地發生過的事
人氣文章

Watch & Jewelry

LANDMARK首個腕錶展覽「Perpetual Week」：集朗格、寶格麗、蕭邦、積家、沛納海，一探迷人又精密的腕錶世界！
人氣文章

Beauty

秋季乾燥底妝對策！來自ARMANI、RMK、KANEBO的滋潤型粉底推介，持久潤澤不脫妝！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
消委會測試10款洗衣乾衣機！比拼洗衣乾衣表現、慳電慳水量、乾衣速度：耗電量可相差8成？3款表現最佳！$4,000貨色媲美2萬元德國品牌
人氣文章
秋分養生 │黃昏前運動釋放能量、順應天時早睡養精蓄銳！推介「核桃茯苓蓮藕雞腳湯」健脾袪濕、益肺補腎 新文章
人氣文章
中秋節 | 内地1元月餅爆紅！多家網店銷量逾10萬惹關注！網民質疑食安問題：價格太低廉真的能吃嗎？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/09/2024 17:43
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/09/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/09/2024 17:43
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/09/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話20/09/2024
施政前瞻 | 德勤：政府財政健康，倡檢視稅制優化家辦及理財通等
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

減息周期正常化？

20/09/2024 08:53

貨幣攻略

特朗普的種族謊言用意何在？

19/09/2024 17:55

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金