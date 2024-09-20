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神州經脈 | LPR持穩，一線城市限購擬鬆，中日就核污水達共識

20/09/2024

　　滬深股市今日（20日）總體偏弱，午後有資金入市，四隻滬深300ETF成交明顯放量，滬綜指尾盤翻紅，勉強收升0.03%，報2736.81點，深成指則跌0.15%，創業板指收跌0.64%。房地產、信創、華為產業鏈漲幅居前，船舶、醫藥醫療等全日調整。兩市成交額錄5747億元（人民幣．下同），按日減少8.3%。

 

神州經脈 | LPR持穩，一線城市限購擬鬆，中日就核污水達共識

中國政府據報正考慮進一步放寬一線城市的住房限購措施。（資料圖片）

 

　　由於中秋假期休市，本周A股只有三個交易日，三日均收升情況下，全周有1.2%升幅，終止四周連跌。

 

　　美聯儲開啟降息周期激發客盤結匯情緒，今日人民幣匯率延續昨日升勢，但《路透》引述消息人士透露，中國國有大行今日早盤在境內即期市場買入美元，以緩和人民幣急升走勢。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.0552，較上個交易日4時30分收盤價升108點子，四連升，續創去年5月26日以來近一年半新高。離岸人民幣兌美元（CNH）則一度升破7.04關口。人民幣兌一美元中間價報7.0644，較上個交易日大升339點子，創去年5月29日以來近一年半新高，升幅亦創去年3月20日以來一年半最大，上個交易日報7.0983。

 

今日新聞精選

 

1. 儘管美聯儲局降息令中國貨幣寬鬆預期升溫，人民銀行今日宣布，9月一年期、五年期以上貸款市場報價利率（LPR）分別為3.35%、3.85%，繼續持穩，市場對此頗感意外。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華分析，主要是因為銀行的淨息差壓力偏大，政策利率（7天期逆回購利率）按兵不動，而目前存款利率調整面臨一定約束，銀行短期大幅調降LPR和貸款利率阻力偏大。東方金誠王青、李曉峰、馮琳表示，當前貨幣政策有條件堅持「以我為主」，短時間內連續下調政策利率並引導LPR報價跟進下調的迫切性不大，四季度人行有可能下調7天期逆回購利率10-20個基點，屆時將引導LPR報價跟進下調。



2. 中國外交部公布，中日雙方就福島第一核電站核污染水排海問題達成共識，包括中方將在有效參與國際原子能機構框架下的長期國際監測和參與國的獨立取樣等監測活動實施後，基於科學證據著手調整有關措施，逐步恢復符合規准的日本水產品進口。日本首相岸田文雄隨後訪透露，今日與國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西進行電話協商，雙方同意擴大福島第一核電站核污染水排海的監測框架，在該框架下允許包括中國在內的第三國參與海水和排海前處理水的取樣。岸田文雄並指，中國方面已經著手調整進口限制措施，逐步恢復符合標準的日本水產品進口。中國外交部發言人毛寧在例行記者會上強調，達成共識並不意味著中方立即全面恢復日本水產品進口。

 

3. 深圳日本人學校一名男學生周三（18日）在上學途中被歹徒持刀傷害，最終搶救無效去世。深圳警方表示，44歲疑犯鍾某對持刀行兇供認不諱，已被依法刑拘。該案屬偶發個案，鍾某為單人作案。據深圳警方通報，鍾某無固定職業，2015年因涉嫌破壞公用電信設施被東莞警方取保候審，2019年因涉嫌虛構事實擾亂公共秩序被深圳警方行政拘留。日本駐華大使金杉憲治已經抵達深圳，將與遇害者遺屬及深圳市官員會面。另外，對於日媒提問今日發布中日核污染水排海問題共識文件是否與深圳日本人學校學生遇襲案件有關聯，中國外交部發言人毛寧表示，中日雙邊共識的內容、發表時間，是經過中日雙方密集磋商確定的。

 

4. 消息指，中證監已暫停蜜雪冰城、古茗控股和滬上阿姨等至少3間國內奶茶公司的海外股票發行計劃，主要是擔憂國內消費信心減弱，加上茶百道在香港上市首日股價暴跌近27%所帶來的負面影響。對此，中證監回應稱，正按照規定推進這3間茶飲料公司的備案工作。擁有約3.6萬間門店的蜜雪冰城早前已向港交所遞交IPO申請，計劃在香港上市集資最多10億美元。擁有9000間門店的古茗亦計劃通過在香港上市集資最多5億美元。不過，上述兩間公司的IPO申請在今年稍早時候均告失敗，此前他們已等待了6個月的審批。

 

5. 華為三折疊機Mate XT非凡大師今早全面開售，所有版本迅速售罄，下一輪開售需要等到明天10:08。華為常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東表示，團隊正在加班加點擴產能。有分析師發布報告稱，華為Mate XT的2024年出貨量預測已自50萬部調升至100萬部，但須注意開賣後的需求熱度能否延續。華為Mate XT開售的同時，蘋果iPhone 16系列亦在各大蘋果門店正式發售。據內媒報道，在蘋果深圳益田假日廣場門口回收iPhone16系列的「黃牛」稱，只收iPhone16 Pro Max，加價200元，「我們現在也在賭行情，華為三折疊機售價2萬左右，加價兩三萬都收不到，總價要賣到五六萬」。

 

6. 為刺激房地產市場復甦，中國政府據報正考慮進一步放寬一線城市的住房限購措施，包括在北京、上海等一線城市放鬆購房的相關戶籍限制；考慮在因城施策前提下，允許不再區分首套房和二套房。這些改變意味著非本地居民在一線城市購房的需求可能得到提振，而購買二套房時購房者或將享受更低的首付款比例和貸款利率。

 

7. 近日行業傳聞蔚來冀在歐洲建立本地生產線，以規避歐盟執委會對進口中國電動汽車徵收的關稅，目前正考慮收購奧迪位於比利時布魯塞爾的工廠，並將在下周一前向大眾集團報價。
不過，蔚來汽車董事長李斌今日否認將「收購奧迪布魯塞爾工廠」，表示「並不清楚傳聞出處」。

 

8. 中國財政部公布，1-8月，全國一般公共預算收入147776億元，同比下降2.6%，扣除去年同期中小微企業緩稅入庫抬高基數、去年年中出台的減稅政策翹尾減收等特殊因素影響後，可比增長1%左右。分稅收和非稅收入看，1-8月，全國稅收收入121059億元，同比下降5.3%；非稅收入26717億元，同比增長11.7%。主要稅收收入中，印花稅2233億元，同比下降23.1%，其中證券交易印花稅653億元，同比下降55.5%。土地和房地產相關稅收中，契稅3558億元，同比下降12%；房產稅2967億元，同比增長20.1%；土地增值稅3632億元，同比下降8.7%。

 

撰文：經濟通中國組

 

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