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神州經脈 | 14天逆回購利率降，3千億國債資金下達支持舊換新

23/09/2024

　　時隔7個月人民銀行今日（23日）進行了745億元（人民幣．下同）的14天期逆回購，中標利率1.85%，較今年2月的14天期逆回購中標利率下調10個基點。加上明天人行行長潘功勝、國家金監總局局長李雲澤、中證監主席吳清罕見聯合舉行新聞發布會，引發外界猜測可能推出新一輪刺激措施。滬深股市今日衝高回落，滬綜指最高見2760點，收升0.44%錄四連升，報2748.92點，深成指亦升0.1%，創業板指則軟0.4%。

 

神州經脈 | 人行連環「降息」，上半年財收跌近3%，股匯跌

（資料圖片）


　　兩市全日交易額5510億元，按日減少237億元或4%。倘有貨幣寬鬆措施出台，或推高投資市場成交。

 


　　今日在岸市場客盤結匯減少而逢低購匯增多。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日早盤小升，但午後快速小幅走弱，收報7.0587，較上個交易日4時30分收盤價跌35點子，止四連升，暫脫離近一年半高位，全日在7.0435至7.0613之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.0531，較上個交易日升113點子，兩連升，創去年5月25日以來近一年半新高，上個交易日報7.0644。


今日新聞精選


1. 人民銀行今日開展1601億元7天期逆回購操作，操作利率持平1.7%；同日重啟14天期逆回購操作，規模745億元，利率下調10個基點至1.85%。人行強調，「公開市場14天期逆回購操作利率為公開市場7天期逆回購操作利率加15個基點」。公開市場今日有1387億元逆回購到期，14天期和7天期合計進行2346億元逆回購，即今日淨投放959億元。官媒《證券時報》發文分析，人行再次明示公開市場7天期逆回購操作利率為主要政策利率，並為銀行體系大量供給跨季資金，以充分滿足市場合理的流動性需求。



2. 貴州茅台日前宣布上市以來首次回購計劃，擬動用不低於30億元且不超過60億元的資金回購公司股份，並計劃將這些股份註銷以減少註冊資本。有分析認為，在當前部分酒企估值性價比突出、但行業需求相對平淡的背景下，茅台作為行業龍頭，本次回購註銷動作具有一定的行業示範效應。茅台股價今日收跌0.2%，報1261.54元。

 

3. 據外電引述摩根士丹利報告指出，相比於中國離岸股票，不再偏好A股，因預計美元兌人民幣將趨於穩定，同時國家隊可能暫停購買股票。大摩報告指，不再預計人民幣會貶值，而預計至今年年底人民幣匯率將穩定在7.1元附近。國家隊資金對A股的流入勢頭從8月底和9月初開始趨於平靜，相信這種購買努力可能至少暫時中斷。報告又指，相比離岸市場，A股有更大比例的公司二季度業績不及預期。

 

4. 國家發改委今日舉行專題新聞發布會，介紹大規模設備更新和消費品以舊換新政策（兩新）總體進展成效。國家發改委黨組成員、副主任趙辰昕表示，目前3000億國債資金已全面下達。「兩新」工作逐步取得明顯成效，有力釋放了消費潛力，有力促進了產業發展，並有力支撐了綠色轉型；預計全年將實現200萬輛低排放標準乘用車退出。人民銀行信貸市場司司長彭立峰在同一場合表示，5000億元科技創新和技術改造再貸款政策下，銀行與設備更新項目累計簽約貸款金額2300億元，加權平均利率3.1%，比1年期LPR利率（3.35%）低25個基點。

 

5. 第二屆中國-葡語國家中央銀行及金融家會議今日在澳門舉辦，人民銀行行長潘功勝致辭時表示，人行將繼續堅持支持性的貨幣政策立場，加大貨幣政策調控強度，提高貨幣政策調控精準性，為中國經濟穩定增長和高質量發展創造良好的貨幣金融環境。澳門行政長官賀一誠表示，澳門在人行的支持下，正在研發「數字澳門元」，計劃今年年底，構建具基礎功能的原型系統，並向公眾展示未來「數字澳門元」的功能及應用。

 

6. 美國對中國進口電動車加徵100%關稅，將於本周五（27日）生效。據日媒報道，即使中國電動車被加徵100%關稅，在美國仍具有競爭力。比亞迪被徵收100%關稅，售價也不到2.5萬美元，而特斯拉尚未有3萬美元以下的車款。另外，消息指美國商務部將提議禁止美國公路上行駛的網聯汽車和自動駕駛汽車使用中國軟件和硬件。此外，約800名法國白蘭地行業代表和葡萄種植者在當地時間17日於干邑地區抗議遊行，要求歐盟推遲對中國電動汽車加徵關稅的投票，認為對中國電動汽車徵收關稅的決定「將危及整個白蘭地行業的生存」。作為報復措施，中國商務部已初步裁定對原產於歐盟的進口相關白蘭地存在傾銷。

 

7. 大眾汽車（港稱「福士汽車」）據報近期開始裁減中國總部員工，裁員數量將達到數百人。內媒《藍鯨新聞》引述大眾中國回應稱，大眾汽車集團去年在所有旗下品牌中啟動績效計劃，設定的目標為「至2026年將效率提升20%」。在此背景下，大眾中國正持續提升各部門及項目的效率、優化成本，而根據實際情況，相關措施也涉及直接人力成本及包括行政管理開支、差旅費及培訓成本等在內的間接人力成本。

 

8. 中國財政部月初宣布，經國務院批准，財政部將於2024年9月23日當周在法國巴黎發行歐元主權債券，規模不超過20億歐元。交行香港分行表示，這是財政部第二次赴法國巴黎發行歐元主權債券。歐元計價的中國主權債券供應稀缺，存量規模較小，預計本次發行市場需求火熱。隨著中國經濟運行持續回升向好，預計本次歐元主權債券可實現較高的投資收益。

 

撰文：經濟通中國組

 

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