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中國救市 | 星展料內地未來推出更多刺激措施，減息有利信貸質素

25/09/2024

中國救市 | 星展料內地未來推出更多刺激措施，減息有利信貸質素

 

　　中國三大金融監管機構推出「組合拳」救市，包括降低存款準備金率(RRR)和政策利率、降低存量房貸利率和統一房貸最低首付比例等。


　　星展北亞區主管及星展香港行政總裁龐華毅表示，很高興看到相關的刺激措施，並指內地政府在過去兩年制定了一系列刺激計劃，以防止經濟增長放緩，並形容上述措施為強而有力的刺激措施，向市場表明政府正在支持經濟發展，並向公眾表明正在盡一切努力刺激消費和需求，足以提振相關信心，相信相關刺激措施對房地產市場等支持，足以恢復有關的信心，並指市場已出現強勁復甦，料未來內地政府將會推出更多支持措施。

 

星展香港不良貸款率為業內最低之一

 

　　他指出，星展香港在應對經濟衰退方面表現出了很強的韌性，特別是在中國和香港房地產市場的問題上，該行的不良貸款率可能是業內最低的之一，在過去三、四年以及今年，已顯示出該行內房相關風險敞口可控，儘管留意到在消費者方面出現惡化的情況，特別是信用卡無擔保貸款，但上述情況均在其風險承受框架內，而該行的中小企業組合仍具有韌性。

 

美國減息讓部分央行放寬其貨幣政策

 

　　星展集團行政總裁高博德認為，美聯儲開始減息對不少新興市場國家來說是非常有幫助，包括中國，降息讓部分央行有機會開始放鬆自身的貨幣政策，又認為實施寬鬆貨幣政策的好時機，這應該有助於平衡相關國家的就業需求，減息有利於信貸質素，予信貸質素更多緩衝空間，亦預期美國經濟能夠實現軟著陸。


　　星展集團副行政總裁兼集團全球企業銀行業務主管陳淑珊表示，該行已經看到地緣政治緊張局勢加劇，未來該行將繼續保持靈活性，將繼續專注於高股東權益回報(ROE)產生的業務，並相信個人和企業的金融活動會增加，當中新能源、電動車、科技和電訊行業的貸款需求會較為明顯。

 

撰文：經濟通採訪組

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