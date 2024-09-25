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神州經脈 | MLF利率降，滬指二千九得復失，人幣續升

25/09/2024

　　在力度超強的政策「組合拳」傾力救市之下，滬深股市第二日走出上漲行情，不過凌厲升勢已現後勁不繼，三大指數今日（25日）早盤均升超3%，成交放量，但午後升幅全線明顯放緩，開市即衝上二千九的滬綜指最後全日收升1.16%，報2896.31點，二千九點得而復失。深成指、創業板指則分別收升1.2%及1.6%。

 

神州經脈 | 瑞銀降中國股票評級，滬指險守二千八，船舶巨頭合併

瑞銀財富管理將中國股票的評級由「最優先」下調至「中性」。（資料圖片）

 

　　資金趁機解套，兩市交易額高達11574億元（人民幣．下同），為今年4月29日以來最多，較上日大升19%。

 

　　中國金融刺激政策大禮包提振市場情緒，而且外部美元表現疲軟，短期人民幣料仍偏強。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早大升逾370點逼近7算，但隨後升幅收窄，收報7.0218，較上個交易日4時30分收盤價升167點子，兩連升，創去年5月17日以來近一年半新高，全日在7.0012至7.0249之間波動。離岸人民幣兌美元（CNH）今早更曾升破7.0關口，創去年5月以來高位。今日人民幣兌一美元中間價報7.0202，較上個交易日升308點子，四連升，再創去年5月22日以來近一年半新高，上個交易日報7.0510。

 

今日新聞精選

 

1. 人行公告，今日縮量續做3000億元中期借貸便利（MLF）操作，期限一年，中標利率2%，較上月下降30個基點。公告並提到，最高投標利率2.3%，最低投標利率1.9%。隨後人行才另發公告指，今日開展了1965億元14天逆回購操作，利率持平1.85%。人行主管媒體《金融時報》發文稱，以往MLF操作結果與當天公開市場逆回購操作合併發布，此次MLF操作「另起爐灶」並提前發布在中期借貸便利欄目下，進一步體現與政策利率--7天期逆回購操作利率的差異，推動MLF回歸中長期流動性供給工具的定位。同時，人行首次公布MLF投標價格，操作透明度進一步提高。

 

2. 國家發改委今日召開專題發布會，介紹消費品以舊換新行動進展成效和典型做法。商務部消費促進司一級巡視員耿洪洲表示，截至目前，全國約386萬名消費者購買8大類家電產品超520萬台，享受46.7億元中央補貼，帶動銷售額超243億元。1-8月，限額以上家電類商品零售額同比增長2.5%。國家發改委資源節約和環境保護司副司長文華則表示，截至9月24日，全國汽車以舊換新平台累計審核通過的補貼申請，對應的國債資金支出規模已經接近110億元。

 

3. 內媒引述美國國會官網指出，美國《生物安全法》立法有新進展。在最新的修正案中，藥明生物已被除名，但藥明康德、華大基因、華大智造及其子公司Complete Genomics依舊在列。同時，該方案擬更名為《禁止外國獲取美國基因信息法》，並將進一步聚焦人類數據相關業務。

 

4. 美國商務部23日以國家安全考慮為由提出建議，要求在美國道路上行駛的聯網汽車，禁止使用中國的關鍵軟件和硬件。中國商務部新聞發言人表示，中方對此堅決反對，並批評美方做法毫無事實依據，違反市場經濟和公平競爭原則，敦促美方立即撤銷相關限制措施。另外，據《路透》報道，加拿大財長兼副總理方慧蘭24日表示，加拿大正在考慮禁止電動汽車使用中國製造軟件，作為應對中國產能過剩和安全威脅的措施之一。

 

5. 中國商務部昨發公告，稱對美國PVH集團歧視涉疆產品啟動不可靠實體清單調查。外交部發言人林劍今日在例行記者會上，對於此舉措是否與美國阻止銷售和進口中國汽車軟硬件計劃有關的提問，強調中國一貫審慎處理不可靠實體清單問題，僅針對極少數破壞市場規則、並違反中國法律的外國實體，誠信守法的外國實體完全無需擔心。中國政府堅定不移推進高水平對外開放，堅定維護多邊貿易體制，堅定維護各類市場經營主體的合法權益。

 

6. 國家金融監督管理總局24日發布通知，擴大金融資產投資公司股權投資試點範圍，由上海擴大至北京、天津、上海、重慶、南京、杭州、合肥、濟南、武漢、長沙、廣州、成都、西安、寧波、廈門、青島、深圳、蘇州等18個城市。同時適當放寬股權投資金額和比例限制，將金融資產投資公司表內資金進行股權投資的金額佔公司上季末總資產的比例由原來的4%提高到10%，投資單隻私募股權投資基金的金額佔該基金發行規模的比例由原來的20%提高到30%。

 

7. 廣汽傳祺與華為昨（24日）在東莞松山湖聯手舉行傳祺華為聯合創「新」計劃成果分享會暨全新概念車品鑑會，雙方首個合作成果--全新概念車「1Concept」首次亮相。廣汽傳祺同時發布最新一代新能源技術--廣汽超級增程。據介紹，華為乾崑智駕HUAWEI ADS3.0、華為鴻蒙座艙HarmonySpace等全新一代先鋒科技，都將在合作車型上搭載。

 

8. 上海市政府面向餐飲、住宿、電影、體育等四個領域發放「樂．上海」服務消費券，總額5億元，按照各領域消費佔比和市民需求情況，消費券資金分配為：餐飲3.6億元、住宿9000萬元、電影3000萬元、體育2000萬元，自9月底起至年底分兩階段發放。

 

撰文：經濟通中國組

 

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