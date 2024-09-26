神州經脈 | 政治局會議全力撐經濟，滬指收復三千關，人幣三連升

內地三大金融監管部門周二（24日）推出超預期政策組合拳，滬深股市連續兩日大漲，但到周三（25日）升幅明顯放緩，顯示市場對政策效果存疑。今日（26日）政治局會議召開，中央再為增量政策穩經濟增長指明方向，全力提振經濟訊號非常強烈。中央再打強心針，投資市場信心大增，滬綜指全日大漲3.61%，收復三千關，報3000.95點；深成指及創業板指雙雙升逾4.4%。

政治局會議提出要實施有力度的降息，並強調要促進房地產市場止跌回穩。（資料圖片）

成交續增，兩市全日交易額再破萬億元，錄11625億元人民幣，較上日升0.4%。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日早盤低開近百點後逐漸收復跌幅轉為小升，中央政治局罕見9月開會研究經濟工作，會議內容午後公布後匯率一度升破7.02關，但隨後升幅回落，收報7.0200，較上個交易日4時30分收盤價小升18點子，三連升，續創去年5月17日以來近一年半新高。離岸人民幣兌美元（CNH）亦曾升上7.00水平。今日人民幣中間價報7.0354，較上個交易日跌152點子，止四連升，上個交易日報7.0202。

今日新聞精選

1. 中共中央政治局今日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下一步經濟工作。中共中央總書記習近平主持會議。會議提出，要加大財政貨幣政策逆周期調節力度，保證必要的財政支出；要發行使用好超長期特別國債和地方政府專項債，發揮政府投資帶動作用；要降低存款準備金率，實施有力度的降息；要促進房地產市場止跌回穩，對商品房建設要嚴控增量、優化存量、提高質量，加大「白名單」項目貸款投放力度，調整住房限購政策，降低存量房貸利率。會議還指，要努力提振資本市場，大力引導中長期資金入市，打通社保、保險、理財等資金入市堵點；要培育新型消費業態等。

2. 中國商務部部長王文濤近日與歐委會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯會面，就歐盟對華電動汽車反補貼案進行全面深入建設性磋商。中國商務部新聞發言人何咏前今日在例行發布會表示，此次磋商雙方明確表達了通過磋商解決分歧的政治意願，一致同意繼續推動價格承諾協議談判，全力致力於通過友好對話磋商達成雙方均可接受的解決方案。目前雙方技術團隊正在按照此次會談明確的方向，抓緊就靈活的價格承諾方案進行磋商，全力以赴爭取在終裁前就解決方案框架達成共識。

3. 中國商務部宣布26日起就加拿大對華電動汽車、鋼鋁製品等商品採取的相關限制性措施啟動反歧視調查。此前，加拿大宣布自2024年10月1日起，對所有中國製造的電動車輛徵收100%附加稅；自2024年10月15日起，對自中國進口的鋼鐵和鋁制品徵收25%附加稅。加拿大還限制可享受該國清潔能源汽車補貼的國家範圍。中國商務部新聞發言人何咏前表示，商務部獲得的初步證據和信息顯示，加方相關措施符合中國對外貿易法第7條規定的情形，中方根據法律規定發起反歧視調查，堅持公正公平公開原則，提供公共評論等機會，歡迎受加方措施影響的各相關利害方積極參與調查，中方將採取一切必要措施捍衛中國企業的正當權益。

4. 淘寶香港站宣布，投入10億元提升本地消費者體驗，包括自10月1日起推出限時3個月的滿額包郵到港服務，消費者凡購買帶有相關包郵標籤的商品滿99元，即可享包郵到香港自提點或自提櫃服務，免付跨境到香港段的運費。淘寶香港站亦宣布於10月內推出跨境退貨服務，凡購買帶有「支持香港退貨」標籤的商品可於在港菜鳥自提網點退回至內地商家倉庫。同時，全港菜鳥自提點及自提櫃數目將大幅增至800個，官方物流的自提點亦會延長服務時間，約400家自提點提供周日營業、夜間營業（延長至晚上9點）。

5. 對於淘寶最近暫停香港順豐物流送貨選項，淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅在記者會上指出，一直與物流夥伴順豐緊密合作，強調順豐並無下架，現時措施僅為微調過程及技術優化，正在簡化及合併所有物流體驗，因此包括順豐以內所有自提物流網絡選項快將重見。順豐集運則宣布，即日起推出優惠，由內地集運倉合單寄至香港，首2公斤自取運費低至12.6元，每公斤續重收3.8元，即分別降價41.4%及23.8%。若用戶在上午10時前合併訂單，最快即日送達。換言之，用戶淘寶的收貨地址，填寫順豐東莞轉運倉，並在順豐的手機APP登記相關貨品，完成相關流程後，即可透過順豐直運至香港。

6. 據《彭博》引述知情人士透露，中國正考慮向大型國有銀行注入高達1萬億元資本，增強其助推經濟發展的融資能力。知情人士稱，資金將主要來自於發行特別國債。如果計劃落實，這將是2008年金融危機以來中國政府首次向大型銀行注資。內地三大金融監管24日宣布一系列刺激措施以穩增長，國家金監總局局長李雲澤當時表示，將對六家大型商業銀行增加核心一級資本，但沒有給出更多細節。

7. 天眼查App顯示，中國航天科技集團商業火箭有限公司9月26日於上海成立，法定代表人為候正全，註冊資本10億元，經營範圍含火箭控制系統研發、火箭發動機研發與製造、火箭發射設備研發和製造、特種設備設計等。股東信息顯示，該公司由中國航天科技集團有限公司、中國運載火箭技術研究院、中國長城工業集團有限公司、上海航天技術研究院等共同持股。

8. 據《央視新聞》報道，廣州往返香港的低空飛行跨境航線今日上午成功首飛，航程約40分鐘，即可從廣州白雲國際機場商務航空樓直達香港國際機場，進一步縮短穗港兩地跨境通行時間。目前粵港澳大灣區已成功開拓珠海空中遊及海島遊、深圳空中遊等低空飛行項目，即將開通三亞-湛江直升機跨海航線。下一步，南航通用航空計劃開通更多大灣區城市間的跨境航線及省內航線，助力低空經濟發展。

撰文：經濟通中國組

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