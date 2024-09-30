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提振內房｜鬆限購、降利率，樓市新政迅速落地，一文看懂

30/09/2024

　　中央政治局會議9月26日提出要促進房地產市場止跌回穩，搶在國慶十一長假前，中國連日急速落地四項樓市新政，包括調整存量房貸利率、下調二套房最低首付比例、延長「金融16條」等政策期限、優化保障性住房再貸款政策。同一時間，滬深廣三大一線城市從今日起調整限購政策。

 

提振內房｜鬆限購、降利率，樓市新政迅速落地，一文看懂

內地連日急速落地四項樓市新政，誓要促進房地產市場止跌回穩。（資料圖片)

 

　　各項新政，一文看懂：

 

下調存量房貸利率

 

各商業銀行原則上應在今年10月31日前對符合條件的存量房貸開展批量調整，預計平均降幅0.5個百分點左右。將惠及5000萬戶家庭、1.5億人口，平均每年減少家庭利息支出約1500億元(人民幣．下同)。

 

下調二套房最低首付比例

 

個人住房貸款不再區分首套、二套住房，最低首付款比例統一為不低於15%。值得注意的是，滬深兩大一線城市均未將二套房最低首付比直接降至人行政策下限。深圳二套住房個人房貸最低首付比降至20%。上海二套房貸最低首付比降至25%、實行差異化政策區域的二套房貸最低首付比例為20%。

 

提振內房｜鬆限購、降利率，樓市新政迅速落地，一文看懂

樓市新政下，首、二套房最低首付款比例統一為不低於15%。（資料圖片）

 

延長「金融16條」等政策期限

 

將《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》、《關於做好經營性物業貸款管理的通知》中的部分政策的適用期限，延長至2026年12月31日。從房企融資角度加大房地產開發貸款投放，從保交樓角度支持銀行發放保交樓專項借款，從風險化解角度通過股權融資推動受困房企項目的兼併收購。

 

優化保障性住房再貸款政策

 

保障性住房再貸款的人行出資比例由60%提高到100%。若按照銀行平均負債成本2.2%計算，能節約該筆貸款的負債成本約40到50個點子，可以提高對於銀行發放貸款的激勵。

 

提振內房｜鬆限購、降利率，樓市新政迅速落地，一文看懂

新政下，保障房再貸款的人行出資比例由60%提高到100%。（資料圖片）

 

廣州全面退出限購政策

 

廣州取消居民家庭在當地購買住房的各項限購政策，廣州市戶籍、非戶籍居民家庭和單身人士在全市範圍內購買住房，不再審核購房資格，亦不再限制購房套數。

 

深圳放寬深圳籍居民的限購政策

 

深圳放寬深圳戶籍居民的限購政策，每個家庭限購2套住房，成年單身人士限購1套住房，其中在鹽田、寶安、龍崗、龍華、坪山、光明、大鵬新區共7個分區，可再買多一套房。非深圳市戶籍居民購房需提供1年社保證明。在鹽田區、寶安區、龍崗區、龍華區、坪山區、光明區、大鵬新區範圍內購買住房，無需提供個人所得稅或社會保險證明。

 

提振內房｜鬆限購、降利率，樓市新政迅速落地，一文看懂

深圳放寬深圳戶籍居民的限購政策。（資料圖片)

 

上海縮短非滬籍居民購房社保年限要求

 

上海則縮短非滬籍居民購買外環外住房的社保年限要求，由「連續繳納滿3年及以上」，調整為「連續繳納滿1年及以上」。對在臨港新片區工作、存在職住分離的群體，在執行現有住房限購政策的基礎上，可在新片區增購1套住房，促進職住平衡。

 

撰文：經濟通中國組

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