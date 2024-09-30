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神州經脈 | 滬指9月升幅十年最勁，成交再創紀錄，官方PMI優

30/09/2024

　　十一國慶長假前夕，滬深股市高歌猛進，創下多項歷史紀錄。滬綜指今日（30日）大幅高開、走勢凌厲，盤中見3358點創逾一年高，收漲8.06%報3336.50點，收復三千三，全月累計升幅達17%，為近10年最大漲幅；創業板單日飆逾15%，9月單月升近38%，創歷史紀錄；深成指全日升10.67%，全月漲26%，為2007年4月以來最大單月漲幅。

 

神州經脈 | 暫停轉融券利好A股，德國擬拆華為部件，賣地收入降

（資料圖片）

 

　　兩市成交今早開盤35分鐘已突破萬億（人民幣．下同），全日交易額近2.6萬億元，打破2015年6月創下的高位紀錄。分析人士認為，中國似乎脫離了過去零碎式的政策寬鬆周期，而前所未有的強力流動性支持給股市注入了強心針。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日小升，收報7.0156，較上個交易日4時30分收盤價升4點子，五連升，續創去年5月17日以來近一年半新高，全日在7.0108-7.0200之間波動。全月計，9月人民幣即期匯率升值1.03%，連續第三個月上漲，升幅較8月的九個月高位1.95%回落。今日人民幣兌一美元中間價報7.0074，較上個交易日升27點子，兩連升，續創去年5月18日以來近一年半新高，上個交易日報7.0101。全月計，中間價升值1.5%。

 

今日新聞精選

 

1. 人民銀行29日明確存量房貸利率下調時間表，要求各商業銀行在今年10月31日前開展批量調整，預計平均降幅0.5個百分點左右。同時，宣布落實個人住房貸款不再區分首套、二套住房，最低首付款比例統一為不低於15%；延長「金融16條」等政策期限至2026年12月31日；保障性住房再貸款的人行出資比例由60%提高到100%。國有大行、股份行迅即響應存量房貸利率下調，城商行今日也跟進，具體實施細則均擬於10月12日發布，並將於10月31日前統一對存量房貸利率批量調整。

 

2. 一線城市廣州、深圳和上海均於29日晚宣布取消或放寬樓市限購措施，其中廣州取消在當地購買住房的各項限購政策，廣州市戶籍、非戶籍居民家庭和單身人士在全市範圍內購買住房不再審核購房資格，亦不再限制購房套數。深圳則放寬深圳戶籍居民的限購政策，每個家庭限購2套住房，成年單身人士限購1套住房，其中在鹽田、寶安、龍崗、龍華、坪山、光明、大鵬新區可再買多一套房；非深圳市戶籍居民購房需提供1年個人所得稅或社會保險證明，但在上述7區買房不需提供。上海把非滬籍居民購買外環外住房的社保年限要求由連續滿3年及以上調整為滿1年及以上；在臨港新片區工作、職住分離的群體，可在現行限購政策上在該新片區增購1套住房。

 

3. 在A股繼續上漲的預期下，上交所定於10月7日（下周一）組織開展假期後系統壓力測試，以應對交易量繼續井噴。中證監則對金融機構作出國慶工作安排，要求券商確保在下一個交易日之前各交易網絡、交易系統、交易設備處於正常工作狀態。另據內媒消息指，已有地方證監局要求券商訂單吞吐速率、成交峰值吞吐速率等指標應當在歷史峰值的三倍以上，交易時段相關網絡帶寬應當是近一年使用峰值的兩倍以上。

 

4. 國家統計局公布，9月製造業採購經理指數（PMI）為49.8%，比8月上升0.7個百分點，優於預期的49.5%，製造業景氣度回升，創五個月新高，但也是連續第五個月處於萎縮區間。9月非製造業商務活動指數為50.0%，比8月下降0.3個百分點，創21個月低位。9月綜合PMI產出指數為50.4%，比上月上升0.3個百分點。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀數據指，9月製造業生產活動加快，景氣度改善。

 

5. 9月財新中國製造業採購經理指數（PMI）錄得49.3，低於預期的50.5，重回榮枯線以下，較8月下降1.1個百分點，並創2023年8月以來最低值。從財新中國製造業PMI分項數據來看，製造業供給微升，但需求收縮明顯。9月生產指數仍在擴張區間，但是擴張幅度收窄，據樣本企業反映，增產企業當月處理的都是原有訂單。另外，9月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得50.3，較8月低1.3個百分點，為2023年10月來最低。受兩大行業景氣度同時回落的拖累，當月財新中國綜合PMI下降0.9個百分點至50.3，為11個月以來最低。

 

6. 中國財政部網站今日發文指，財政部副部長郭婷婷應約於9月19日在財政部會見普華永道全球主席康慕德（Mohamed Kande）。康慕德表示普華永道全球支持普華永道中天堅決服從、完全遵守財政部作出的行政處罰決定，將會同普華永道中天制定全面整改計劃，堅決改正不足之處，切實提高審計質量。郭婷婷對普華永道尊重監管、接受處罰的態度表示肯定，希望普華永道提高認識、吸取教訓，嚴格遵守中國法律法規，採取有效措施加大整改力度，堅持誠信為本、質量為上，不斷提升執業水平。

 

7. 文旅部副部長張政在國新辦發布會上表示，前三季度，預計國內旅遊人次42.9億、旅遊花費4.32萬億元，同比分別增長16.8%、17.1%，接近2019年峰值水平。前三季度，預計入境旅遊人次0.95億，同比增長55.4%，恢復至2019年同期的93.4%。文旅部產業發展司司長繆沐陽在同一場合稱，文旅部即將出台一系列促進文旅消費、推動產業發展的措施，包括鼓勵各地推出文旅消費惠民舉措，開展國慶文化和旅遊消費月，各地將發放5億元文旅消費券等消費補貼。

 

8. 中國外長王毅上周在紐約出席聯合國大會期間，宣布給予葡萄牙、希臘、塞浦路斯、斯洛文尼亞免簽待遇。中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上介紹，為進一步促進中外人員往來，中方決定擴大免簽國家的範圍，將對葡萄牙、希臘、塞浦路斯、斯洛文尼亞持普通護照的人員實行免簽政策。2024年10月15日至2025年12月31日期間，上述國家持普通護照的人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友和過境不超過15天，可免辦簽證入境。同時，中方促請有關國家給予中方人員更多的簽證便利。

 

撰文：經濟通中國組

 

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