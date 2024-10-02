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上海特寫｜工博會展示新科技，人形機器人、大模型成亮點

02/10/2024

　　 為期5日的2024中國工博會已於9月28日在上海國家會展中心落幕，來自全球28個國家和地區的2600家參展商在展會上紛紛拿出看家本領，不僅展示了傳統的工業材料、精密零部件、數控機床等，還亮出了最新一代的機器人、智能網聯車和新一代信息技術與應用等，全方位反映了中國及全球工業的進步。

 

上海特寫｜工博會展示新科技，人形機器人、大模型成亮點

本屆工博會展覽總面積達28萬平方米，到場專業觀眾達20.1萬人次。圖為中國航天科技集團帶來的長征六號甲運載火箭、長征十二號運載火箭等模型，代表中國工業核心技術成果，成為觀眾打卡聖地。（林雯婕摄）

 

　　在眾多工業領域的高科技產品中，人形機器人可以說是本次展會的一個亮點。儘管市場上已有不少人形機器人品牌嶄露頭角，但這次我們看到，原本做機械臂的廠商也紛紛加入了機器人賽道，如埃斯頓機器人、節卡機器人等。

 

　　其中，節卡JAKA K-1人形機器人在本屆工博會上首發首展，該擬機器人集大腦、小腦、雙臂、雙足、力覺傳感器和視覺系統等組件為一體，身高1.8米，全身具有29個活動關節（不包含靈巧手），雙臂共有14個自由度，擁有0.1毫米的重復定位精度。JAKA K-1的重點應用主要是為人形機器人公司提供雙臂解決方案、軟硬件支持，或者如搬運、分揀等簡單工業場景。

 

　　節卡機器人成立於2014年，主攻工業場景使用的協作機器人，主營業務包括機器人整機產品的生產研發、集成設備及自動化產線，主要應用於汽車、電子、精密零部件等多個領域，跨國汽車供應商進和集團、中國中車(01766)、立訊精密(深:002475)、東山精密(深:002384)都是公司排名前五的大客戶。節卡已於去年5月遞交科創板上市申請，擬募資7.5億元人民幣。目前，由於申請材料過期，其IPO進程處於中止狀態。

 

上海特寫｜工博會展示新科技，人形機器人、大模型成亮點

節卡機器人研發總監李順沖表示，本次推出的JAKA K-1人形機器人，單臂可提起3-5公斤重物。肢體上，通過雙支撐結構把大腿、小腿和腳面連接起來，使機器人立得住、立得穩。關鍵的小腦部分，已經可接收指令對全身進行運動控制，絕對運動精度能夠達到±0.1毫米。下一步，節卡將繼續優化步態算法，讓雙足動起來。（林雯婕攝）

 

工業大模型相繼落地

 

　　在本屆展會上，還可以看到有許多工業企業落地的工業大模型。鑑於工業領域對精確度和可靠性的極高標準，市場上的通用大型模型偶爾出現的誤差和「幻覺」現像，難以契合工業應用的嚴苛要求。因此，自去年下半年以來，國內工業界積極投身於探索大模型在工業領域的具體應用。經過一年多的不懈探索，眾多領先的工業企業已相繼推出了自家的大模型，並逐步實現了應用的落地。

 

　　從細分行業看，電力、煤炭、汽車製造、電子製造等行業頭部企業探索較快，例如電力行業的國家電網、南方電網，煤炭行業的山東能源集團，汽車製造行業的蔚來(09866)、一汽集團、上汽集團(滬:600104)等，電子製造行業的海爾(06690)(滬:600690)、聯想(00992)等都推出了自己的大模型。

 

　　在今屆工博會上，浪潮(深:000977)就展示了其今年6月發布的「智產大模型」，可以理解為工業領域的通用大模型，聚焦裝備、電子、食品、紡織、石化、採礦、鋼鐵、鋁業等八大行業，面向產品研發、工藝優化、設備運維等業務場景的智能體應用開發，打造智能生產數據分析平台。

 

上海特寫｜工博會展示新科技，人形機器人、大模型成亮點

這個「智產大模型」還可以再疊加行業、領域、企業相關的專業知識語料，通過迭代微調訓練，面向生產製造領域，為企業級客戶提供可私有化部署的行業大模型及其智能應用。例如，福建東亞機械應用智產大模型，微調機器視覺數據，生產效率提升20%，產品合格率從90%提高至99%。（林雯婕攝）

 

　　此外，有「工業品屆的淘寶」之稱的震坤行工業超市，針對工業用品採購中存在的物料複雜度高、比價成本高、選品難度大三大難題，自主研發了AI物料管家、AI比價助手和AI推品大腦等一系列應用，並將這些應用集成在一個大模型中，為客戶提供生成式、成長型的智慧供應鏈解決方案，展現了工業大模型在優化供應鏈管理方面的潛能。

 

　　然而，從當前已落地的工業大模型來看，其主要應用仍集中在用戶交互和工業數據搜集分析方面，助力工業企業提升生產效率、優化資源配置、降低運營成本。但要實現對工業生產、運維、管理等各個環節的深度理解和精准預測，進而實現自主智能，仍需付出更多的努力與探索。

 

撰文：經濟通駐滬記者林雯婕

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