京城近觀｜壽司郎北京開店受熱捧

在高端意菜、泰餐跑路，鼎泰豐撤離北京之際，每盤10元（人民幣．下同）的人氣連鎖壽司品牌壽司郎無懼餐飲巿場冷風，正式進軍北京。

北京首店自8月在西單大悅城開業，就非常受歡迎，一度傳出有顧客要排隊12小時才能吃上的消息，後來顧客表示可能表述誇張了一點，但壽司郎受歡迎確實毫無疑問。

壽司郎8月在北京西單大悅城開北京首店，備受顧客熱捧。（網絡圖片）

剛開業最多排隊12小時，目前也預約至兩周之後

壽司郎北京首店開設在西單大悅城，店舖面積500平方米，店內座位234個。開業時店內顧客人山人海，門外等位的位置也座無虛席，就連進店的門口也被人堵住。連日本網友都被這種受歡迎的程度震驚到了。

到了現在，西單店開業一個多月，壽司郎的人氣依然很旺，在小程序上預約，西單店兩周內任何時間段基本上都是約滿，兩周後的吃飯時段也基本約滿。目前壽司郎已在北京開出了第二家分店，地址在長楹天街，一周內的全部時間段的預約都是客滿。第三家分店太陽宮凱德店將會在10月7日開幕。

西單大悅城店兩周後的周末網上預約也基本約滿。（壽司郎小程序截圖）

水產品不從日本進口，使用本土食材或他國進口

去年8月24日，日本政府將核污水排海，中國政府強烈反對，並全面禁止進口原產地為日本的水產品。一眾以「日本進口水產品」為招牌的高級日料店紛紛關店。然而，這並沒有澆滅日本餐飲業對中國市場的信心，包括壽司郎在內的日本餐飲企業仍積極布局全國市場。

壽司郎於1984年在日本大阪成立。2021年首次進入中國市場，在廣州開設了第一家門店，隨後陸續在重慶、武漢、廣州、深圳、成都、天津、北京等地共開設40多家家門店。但在上面這些城市，壽司郎的受歡迎程度並沒有在北京這麼誇張。

壽司郎目前提供藍鰭金槍魚、三文魚、甜蝦等產品，壽司定價上每盤10元起，最高不超過28元，人均消費約120元。有趣的是，壽司郎在日本被視為平價選擇，每盤100日圓（折合人民幣約5元），在中國價格是在日本的兩倍左右，更偏向中高端市場。

壽司郎將開出北京第三家分店，食材非日本進口，而是來自中國本土或他國進口。（網絡圖片）

壽司郎內地門店使用的水產品均不從日本進口，而是轉用中國本土食材或者他國水產品。比如壽司郎北京店，海膽是大連產的，鮑魚是福建產的，這也提升了壽司郎的食材成本。壽司郎負責人表示，中國水產品不僅種類繁多、品質穩定，口感還相當不錯。用中國本土食材做日本壽司，其實挺不錯的。

壽司郎已停止傳統的傳送帶模式，改為電子屏幕點餐。在每個就餐桌上擺設150英吋的大型顯示屏，顧客可以在上面直接下單，隨後餐食就會通過傳送帶送到座位上。同時顧客也可以在顯示屏上玩遊戲，一邊吃飯一邊娛樂，非常符合中國消費者在外就餐的習慣。北京的壽司郎也引進了電子點餐模式。

帶旺老商場西單大悅城，引入首店能得到政府支持

壽司郎首店在北京的火爆，意外地帶出額外的「受益者」。不少現場等位的顧客，在排隊的時候，為了打發時間，把西單大悅城從上到下重新逛了個遍。去樓下的優衣庫買幾件衣服，再去隔壁的奶茶店買一杯果茶……開業至今十七年的西單大悅城，已經「消失」在不少年輕人的逛街選擇裏。走進西單大悅城，可能更多被關注到的是它的老化痕跡：低矮的層高，陳舊的扶梯，還有久未更新的通風系統，大熱天時甚至感受不到製冷系統在工作。對這樣一個老商場來說，壽司郎的開業給西單大悅城帶來了不少流量，讓追求新意的年輕人回歸。

壽司郎西單大悅城北京首店開幕時，日本駐華大使金杉憲治（中）也出席了開幕儀式。（日本駐華大使館微博圖片）

開出「北京首店」的名頭，除了流量，也能帶來實實在在的利益。如果一家商場能夠引入區域首店，最多能夠拿到來自政府的上百萬經費支持，甚至商場所在街道，也會給予數十萬獎勵。根據北京市商務局在2023年發布的通知，對於餐飲行業的首店，可以按照項目的實際投資金額，給出20%、最高50萬元的補貼支持。

「價格合理」、「壽司新鮮」一直是壽司郎品牌的宣傳點。壽司郎作為一家知名的壽司連鎖品牌，產品價格一直以親民、實惠為主打特色。無論是對於普通消費者還是壽司愛好者來說，都能在壽司郎找到物超所值的美食體驗，成為國慶黃金周期間吃喝的新選擇。

撰文：經濟通駐京記者黃燕明

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