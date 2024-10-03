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車企放榜｜中國車市「金九」成績亮麗，銷量交付量紛創新高

03/10/2024

　　2024年中國車市「金九」數據出爐，比亞迪(01211)(深:002594)以再創新高的近42萬輛銷量成為9月冠軍，並且有望提早在11月完成全年目標。蔚來(09866)、小鵬(09868)、理想(02015)、零跑(09863)、極氪等造車新勢力9月交付量均持續增長，理想、小鵬、零跑更創單月新高。業內預計，隨著需求持續高漲，車市「銀十」銷量將與「金九」持平。

 

車企放榜｜中國車市「金九」成績亮麗，銷量交付量紛創新高

比亞迪以再創新高的近42萬輛銷量成為9月冠軍。（資料圖片）

 

比亞迪、小米料11月提前完成全年目標

 

　　比亞迪9月新能源車銷量為419426輛，再創新高，同比增長45.91%，環比增長12.42%。前9個月累計新能源汽車銷量2747875輛，同比增長32.13%。此前比亞迪將2024年銷量目標定於362.4萬輛以上，要完成全年目標，只需在第四季度賣出共87.61萬輛、平均每月29.2萬輛。由於比亞迪9月銷量已有近42萬輛，按此趨勢，預計在11月已能達到目標。

 

　　小米(01810)旗下小米汽車更明言，預計在11月提前完成全年10萬輛交付目標。9月小米SU7交付超1萬輛，連續四個月達成破萬交付目標。小米汽車表示，10月，工廠將持續提產，單月生產目標衝刺2萬輛。小米董事長雷軍在10月1日的直播中提到，小米汽車當前每周新增鎖單在4000輛以上，交付周期已排到明年2月以後。

 

車企放榜｜中國車市「金九」成績亮麗，銷量交付量紛創新高

小米汽車預計在11月提前完成全年10萬輛交付目標。（資料圖片）

 

鴻蒙智行10月首日大定已超5200輛

 

　　華為鴻蒙智行全系9月交付新車39931輛，環比增長18.49%。其中，問界共交付新車35560輛，M9系列交付15496輛，連續六個月蟬聯中國豪華市場50萬元人民幣以上車型銷量冠軍。問界新M7系列9月交付16805輛，上市12個月累計交付新車20萬輛，再創中國新能源豪華品牌新紀錄。享界S9交付突破2169輛，位居40萬級豪華純電轎車第一名。智界R7於9月24日上市，截至9月28日累計大定突破11000輛。

 

　　在10月的第一天，鴻蒙智行全系大定已突破5200輛，其中智界R7突破2000輛，問界M9突破1500輛。10月銷量數據有望創下新紀錄。

 

車企放榜｜中國車市「金九」成績亮麗，銷量交付量紛創新高

問界9月共交付新車35560輛。（資料圖片）

 

造車新勢力理想、零跑、小鵬單月交付創新高

 

　　理想汽車9月交付53709輛，創單月交付量新高，繼續領跑其他三家造車新勢力，同比增長48.9%；2024年第三季度交付152831輛，同比增長45.4%；前9月共交付341812輛，歷史累計交付量975176輛。

 

　　理想汽車董事長兼CEO李想提到，理想L系列和理想MEGA的訂單穩定增長，9月單周交付量首次同時超越豪華品牌奔馳、寶馬和奧迪；10月理想將迎來第100萬輛新車下線和交付，「這是中國新勢力車企的首個百萬輛里程碑。百萬輛不僅是銷量數字，更意味隨著量的積累，新能源汽車的智能化，特別是智能駕駛技術的發展將邁向全新的階段」。

 

車企放榜｜中國車市「金九」成績亮麗，銷量交付量紛創新高

理想L系列和理想MEGA的訂單穩定增長。（資料圖片）

 

　　零跑汽車9月交付33767輛，再創單月新高，同比增長113.7%；前9月共交付172861輛，同比增長94.6%。零跑表示，公司全新B系列首款車型零跑B10將亮相巴黎車展，並且零跑C10、零跑T03在歐洲上市，有望成為銷量增長新引擎。

 

　　小鵬汽車9月交付21352輛，創單月交付量新高，同比增長39%，環比增長52%，其中小鵬MONA M03交付破萬輛；第三季度累計交付46533輛，同比增長16%；首9月累計交付共98561輛，同比增長21%。小鵬指出，公司已完成兩次擴產，將為小鵬MONA M03的爬產增量做好充分準備。

 

車企放榜｜中國車市「金九」成績亮麗，銷量交付量紛創新高

9月小鵬MONA M03交付破萬輛。（小鵬汽車微博圖片）

 

蔚來樂道生產交付提速，嵐圖交付重上逾萬輛

 

　　蔚來汽車9月交付21181輛，同比增長35.4%；首9月共交付新車149281輛，同比增長35.7%；截至9月底累計交付598875輛。蔚來第二品牌樂道首款車型L60自9月下旬開始交付，9月交付量為832輛。蔚來表示，10月，樂道的生產製造和交付將提速，目前在全國布局125家門店，覆蓋57座城市，近期將持續增加。

 

　　東風汽車(滬:600006)旗下新能源品牌嵐圖9月成績也不俗，交付量10001輛，時隔10個月再次實現單月交付量破萬，同比增長99.62%，連續第五個月增長，環比增長62.46%；前9個月共交付52548輛，同比增長91%。其中，上市12天的全新嵐圖夢想家交付突破5000輛。嵐圖知音將於10月13日上市。

 

車企放榜｜中國車市「金九」成績亮麗，銷量交付量紛創新高

蔚來表示，10月樂道L60的生產製造和交付將提速。（樂道汽車微博圖片）

 

車企放榜｜中國車市「金九」成績亮麗，銷量交付量紛創新高

嵐圖知音將於10月13日上市。（嵐圖汽車微博圖片）

 

埃安銷量跌三成，哪吒全年目標難達成，智己新車行情佳

 

　　廣汽埃安9月的表現則較為弱勢，全球終端銷量為35780輛，同比下降30.65%，環比增長1.2%，但埃安強調9月銷量「穩居主流純電前三」。埃安7月、8月、9月銷量環比均是微增，而今年上半年銷量則為12.63萬輛，同比下降39.65%。

 

　　部分新能源車企交付量強差人意。9月哪吒交付量為10118輛，同比下降23.41%，環比下降8.06%。哪吒曾設定2024年銷售目標20萬輛，但首9個月累計銷量只得85908輛，達成率僅43%。

 

車企放榜｜中國車市「金九」成績亮麗，銷量交付量紛創新高

廣汽埃安9月銷量同比下降30.65%。（資料圖片）

 

　　上汽(滬:600104)旗下智己的9月交付量僅4516輛，同比增長150%，環比驟降26.17%。不過，智己公布，新車型LS6上市48小時大定突破11000輛，意味10月智己銷量將大幅上揚，甚至可能月銷破萬。

 

分析料汽車行業景氣度持續上升

 

　　中國汽車流通協會分析稱，汽車報廢更新政策及各地以舊換新政策穩健推進，疊加黃金周車展與自駕遊熱潮、經銷商年末衝刺，車市需求將持續高漲，​預計10月終端銷量與9月相比基本持平。華福證券發布研報認為，在地方置換補貼紛紛出台的背景下，各家車企衝刺銷量，汽車行業的景氣度有望持續上升。

 

撰文：經濟通中國組

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