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上海特寫｜限購突鬆，看房急增，上海樓市有望回穩

04/10/2024

　　為響應中央關於房地產市場「止跌回穩」的調控要求，上海在國慶長假前迅速出台了多項樓市寬鬆政策，包括降低限購門檻，將外環外住房購買者的社保年限要求從3年降低到1年；降低首付比例，首套房首付比例從20%下調至15%，二套房從35%調整為25%，差異化地區低至20%；此外，還降低交易稅費，個人對外銷售住房增值稅徵免年限從5年縮短至2年等。

 

上海特寫｜限購突鬆，看房急增，上海樓市有望回穩

 

　　儘管此次新政的出台的時機有些出乎預料，但其寬鬆力度並未達到此前市場傳聞的全面取消限購標準，二套房首付比例也未降至全國最低水平。有房地產業內人士指，雖然降低二套房首付比例能在一定程度上激發改善性住房需求，但要真正提振居民的購房意願，還需在刺激居民收入方面出台更多有力政策。

 

售樓處開啟無休模式

 

　　值得注意的是，在樓市新政實施的前一周，上海剛剛集中推出了18個新盤，總面積達52.75萬平方米。據上海本地媒體報道，在國慶假期期間，這些新盤均吸引了大量看房者，部分售樓處的7天接待名額被迅速搶空。

 

　　其中，新盤中環金茂府的營銷負責人表示，國慶黃金周期間，售樓處開啟了無休模式，每天約有20名員工在崗，整個黃金周期間70多名員工全部投入工作。售樓處開放時間也由原來的「早九晚九」調整為「早八晚十」。

 

上海特寫｜限購突鬆，看房急增，上海樓市有望回穩

中環金茂府本批次推出165套房源，面積從100平方米到228平方米不等，單價在每平方米7萬元人民幣以內。圖為該樓盤的認購現場。（官方圖片）

 

　　中環金茂府本批次推出165套房源，面積從100平方米到228平方米不等。該名負責人稱，新政在稅收和信貸上給出的優化力度很大，比如縮短增值稅徵免年限，會減少置換成本，對於改善型買家極為有利。而首付比例的下調，讓客戶在選購心儀的戶型時擁有了更大的選擇空間。新政為樓市注入了上行預期，這種影響雖無形且難以精確量化，但無疑將產生顯著的正面推動作用。

 

9月新房成交同比下跌五成

 

　　從數據來看，在樓市新政出台前，上海一二手房成交量早已降至冰點。克而瑞根據截止9月26日數據預估，上海9月新房成交37萬平方米，同比跌52%，環比跌31%；前9個月上海新房累計成交464萬平方米，同比跌35%。9月上海新房成交大幅減少，主要源於居民購房觀望情緒持續加劇，尤其是5月上海樓市寬鬆政策對市場提振效應遞減，疊加高溫、颱風天氣等不利因素影響，居民購房積極性不高。

 

　　二手房方面，根據網上房地產數據，上海9月二手房（含商業）網簽15942套，同比下降10.9%，環比下降6.3%，自6月以來連續第四個月下滑。

 

上海特寫｜限購突鬆，看房急增，上海樓市有望回穩

 

黃金周樓市表現值得期待

 

　　中原地產市場分析師盧文曦表示，9月原本是樓市旺季，市場期待很高，但颱風天氣和中秋假期因素，干擾正常交易節奏，導致前半段樓市表現不理想，不管是新房還是二手房成交量在低位盤整。這次政策趕在節前落地，一方面落實中央有關房地產調控「止跌回穩」相關精神，另一方面，為上海樓市持續向上、向好發展起到鞏固作用。有助於轉變買賣雙方看淡市場的預期。

 

　　盧文曦表示，最近幾天市場氛圍相當好，管理層高頻次釋放積極信號，資本市場一改前期低迷，地產股出現漲停潮，樂觀情緒又開始回歸。進一步優化的政策會釋放較多市場需求，一部分已經處於談判中的客戶這周末已經加速做決策的步伐，周末成交訂單數量明顯增加。黃金周的樓市表現值得市場期待，十月的樓市交易量也有望止跌企穩，四季度成交量有望走出翹尾行情。

 

撰文：經濟通駐滬記者林雯婕

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