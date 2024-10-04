A股警告 | 野村警告中國股市可能像2015年般由牛轉災

野村警告中國股市這波16年來最強勁的反彈行情可能轉向崩盤

野村警告說，中國股市這波16年來最強勁的反彈行情可能轉向崩盤，投資者應做好準備，因為現在中國經濟基礎比以前弱得多。



《彭博》報道指，以陸挺為首的經濟學家周四(3日)在給野村客戶的報告中寫道，在最悲觀情境下，「股市狂熱之後崩盤會接踵而至，類似於2015年的情況，」而且這種情況的可能性比較樂觀的情境要高得多。



北京上周出台一系列提振經濟舉措後，A股基準指數周一(30日)錄得2008年以來的最大漲幅並踏入牛市。此後A股因國慶假期休市。愈來愈多的全球基金經理看多中國資產，但野村並不這麼認為，「雖然投資者眼下仍可以沉迷於大漲，但需要進行更清醒的評估。」該行表示。



野村認為，中國經濟的脆弱源於持續了近四年的房地產危機、地方政府債台高築、地緣政治緊張升級等因素。報告評估，如果股市的反彈最終轉為泡沫破裂，中國央行可能會訴諸印鈔，導致資本外逃更加猖獗，人民幣面臨貶值壓力，經濟陷入更糟糕的局面。

撰文：經濟通中國組

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