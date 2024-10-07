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A股 | 任澤平料本周A股「開盤即收盤」，券商提早復工迎牛

07/10/2024

A股 | 任澤平料本周A股「開盤即收盤」，券商提早復工迎牛

 

任澤平：預計下周A股開盤即收盤，可以早早下班，所以節前內部建議持股過節

 

　　滬深股市將於明日復市，隨著港股連日大幅走俏，A股行情也備受看好，內地經濟學家任澤平上周五(4日)更在個人微博發文稱，「預計下周A股開盤即收盤，可以早早下班，所以節前內部建議持股過節」，翌日(5日)又強調「節前內部建議持股過節，先上車後補票，難得一遇的信心牛」，至昨日(6日)再補充稱，「這輪信心牛，五年一遇，將經歷四個階段：看不見-看不起-看不懂-來不及」。


　　「專家預測A股開盤即收盤」的話題隨即衝上多個社交平台熱搜第一。據《財聯社》報道，為迎接這一輪火熱行情，部分券商已於昨日提早開工，包括召開開市前動員大會，重點安排部署開戶、交易等事項。


　　與此同時，為滿足假期激增的開戶申請，中國證券登記結算有限責任公司也在昨日提前開放統一帳戶平台和身份信息核查系統等渠道權限，方便券商等提前準備，惟新申請證券帳戶要到8日才能完成，9日才可正常交易。業內人士測算，近日行業累計開戶數量需求在千萬左右。展望明日交易端將迎來久違的工作高峰。

 

撰文：經濟通中國組

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