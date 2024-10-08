神州經脈 | 明年續發超長期特別國債，A股成交再創新高，人幣挫

滬深股市今日（8日）國慶長假期結束後復市，在充滿樂觀向上的市場氣氛下，滬綜指率先大幅高開10%，一舉收復3600點，開報3674點已是全日最高位，人行主管的中國《金融時報》在早盤報道，金融管理部門已對商業銀行進行了窗口指導，要求金融機構應高度重視投資者適當性管理和投資者保護，銀行信貸資金嚴禁違規進入股市。亢奮情緒受打擊，兩市高開後升幅急回落，滬綜指升幅一度收窄至逾1%，低見3372點，滬綜指全日收升4.59%，升幅腰斬，收報3489點，連失3600及3500關，全日指數振幅達罕見的9%。深市表現稍好，深成指高開12.67%，收升9%，創業板指高開18%，收市保持升勢，升17%。

滬深股市今日成交3.45萬億元人民幣，再創高位紀錄。（資料圖片）

過山車般的行情下，股民瘋狂入市，成交大增，僅20分鐘兩市成交額已突破1萬億元（人民幣．下同），刷新此前9月30日創下的歷史最快萬億紀錄，半日成交2.48萬億元，是歷史首次在上午交易時段突破2萬億，兩市全日成交3.45萬億元，打破9月30日的2.6萬億元高位紀錄，按日大增33%。

國慶假期結束後復市第一日，人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早大幅低開逾400點後進一步走低，隨後跌幅略為收窄並維持區間震盪，收7.0535，較上個交易日4時30分收盤價大跌379點子，止五連升，創9月23日以來逾兩周新低，全日在7.0480-7.0846之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.0709，較上個交易日跌大635點子，創9月19日以來近三周新低，單日跌幅達0.9%，為兩年半最大，上個交易日報7.0074。



今日新聞精選



1. 國家發改委今日上午以「一正四副」主任的高規格亮相國新辦新聞發布會，介紹系統落實一攬子增量政策的具體舉措，強調「有信心實現全年經濟目標」並承諾進一步支持經濟增長，但市場期待的重磅財政增量政策落空。其中提到，明年要繼續發行超長期特別國債，並優化投向，加力支持「兩重」建設（國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設）。擬在本月底按程序提前下達1000億元「兩重」建設項目清單和1000億元中央預算內投資計劃，支持地方加快開展前期工作、先行開工實施。





2. 發改委表示，要​​​​​​抓緊研究適當擴大專項債用於資本金的領域、規模和比例，盡快出台合理擴大地方政府專項債支持範圍的具體改革舉措。要保證必要的財政支出，加快支出進度，加大對經濟發展的積極促進作用。要加力支持地方開展債務置換，化解債務風險。要努力提振資本市場，大力引導中長期資金入市，打通社保、保險、理財等資金入市堵點，支持上市公司併購重組。加大引資穩資力度，進一步擴大自主開放，修訂擴大鼓勵外商投資產業目錄，推出新一批重大外資項目，實施更加開放的過境免簽政策。

3. 發改委在國新辦發布會上，對於促進房地產市場止跌回穩方面表示，採取系統性綜合措施，對商品房建設嚴控增量、優化存量、提高質量，加大「白名單」項目貸款投放力度，運用專項債券等支持盤活存量閒置土地；調整住房限購政策，釋放剛性和改善性住房需求，加快消化存量商品房，降低存量房貸利率；抓緊完善土地、財稅、金融等政策，加快構建房地產發展新模式。其中降低存量房貸利率等政策已經出台，下一步，將密切跟蹤形勢變化，實時評估政策實施效果，及時研究新的增量政策。

4. 在發改委國新辦新聞發布會後，《彭博》認為市場期待的重磅財政增量政策落空。中國實現增長目標需要的是刺激而非更多模糊的計劃。市場之前期待的顯然要比今次發布會所講的更多，股市漲幅回落也表明了這一點。資深新興市場投資者麥樸思稱，如果中國決策者繼續推出支持市場的措施，中國股市可能會繼續上漲，儘管仍然看漲，但麥樸思稱，並不急於在A股節後開盤時增持頭寸。

5. 隨著A股賺錢效應激增，各路資金紛紛湧入股市。人行主管的中國《金融時報》今日引述金融機構指，金融管理部門已對商業銀行進行了窗口指導，要求金融機構應當高度重視投資者適當性管理和投資者保護，強化內控和合規管理，嚴控加槓桿。報道指，銀行信貸資金嚴禁違規進入股市，這是商業銀行必須堅持的金融監管紅線。

6. 國慶假期文旅及消費市場成績表出爐。文化和旅遊部公布，國慶節假日7天，全國國內出遊7.65億人次，按可比口徑同比增長5.9%，較2019年同期增長10.2%；國內遊客出遊總花費7008.17億元，按可比口徑同比增長6.3%，較2019年同期增長7.9%。國家移民管理局統計，今年國慶節期間全國邊檢機關共計保障1309.8萬人次中外人員出入境，日均187.1萬人次，同比增長25.8%。國家稅務總局公布的增值稅發票數據則顯示，國慶假期消費相關行業日均銷售收入同比增25.1%。國家電影局數據顯示，國慶檔（10月1日-10月7日）總票房21.04億元，同比下降23%，觀影人次5209萬。

7. 中國商務部公告，初步認定原產於歐盟的進口相關白蘭地存在傾銷，因此自2024年10月11日起，進口經營者在進口原產於歐盟的相關白蘭地時，應向中國海關提供相應的保證金。保證金以海關審定的完稅價格從價計徵，保證金率約為30.6%至39%。此外，商務部新聞發言人表示，關於對自歐盟進口的相關豬肉及豬副產品、乳製品等發起的反傾銷、反補貼調查，目前中方正在依法開展調查；同時，中方正在研究提高進口大排量燃油車關稅等措施。中方將採取一切必要措施，堅定維護中國產業和企業正當權益。

8. 內地一線城市北京、上海、廣州和深圳在國慶前夕取消或放鬆樓市限購，刺激國慶期間睇樓量和成交量。據內媒《第一財經》報道，國慶期間，北京新房下定量比去年翻一番、二手房成交量達去年同期2倍；廣州80%的新房項目到訪和成交量明顯增長，有區域假期前三天日均成交環比漲超500%；深圳方面，國慶假期新房成交量同比大漲10倍；上海國慶前6天的新房成交面積，較上年同期翻倍。

撰文：經濟通中國組

【與拍賣官看藝術】收藏界遺珠？超現實主義藝術家林飛龍注入拉美元素！► 即睇