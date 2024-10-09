神州經脈 | 滬指跌幅四年半最大，人幣續跌，財長周六講加力政策

國慶長假復市第二日，滬深股市今早（9日）已顯著低開，正當市場對發改委昨日（8日）的發布會未出台大規模刺激措施感到失望之際，當局馬上接力出招，預告本周六（12日）上午10時舉行新聞發布會，由財政部部長藍佛安介紹「加大財政政策逆周期調節力度、推動經濟高質量發展」有關情況，市場重燃財政政策利好的憧憬，滬深兩市在下午跌幅急縮，滬綜指跌幅一度收窄至1.5%，惟尾盤再轉勢下插，滬綜指收挫6.6%，終止十連升，錄得2020年2月逾四年半最大單日跌幅，而滬綜指由9月14日的低位2689點一路狂漲至昨日的高位3674點，今日終收報3258點，極為波動。深市跌幅更深，深成指收挫8%，創業板指收插10%，創歷史最大單日跌幅。滬深兩市成交額2.9萬億元（人民幣．下同），較昨日的創紀錄成交3.45萬億元大減16%。

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中國股市暴跌拖累市場情緒。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早低開逾百點後維持區間窄幅整理，午後當局預告財政部部長藍佛安將於本周六現身國新辦記者會介紹「加大財政政策逆周期調節力度、推動經濟高質量發展」相關情況，匯價獲短暫提振後反覆回落，收報7.0673，較上個交易日4時30分收盤價跌138點子，兩連跌，創9月18日以來三周新低，全日在7.0530至7.0697之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.0568，較上個交易日升141點子，暫脫離近三周低位，上個交易日報7.0709。

今日新聞精選

1. 國務院新聞辦公室網站發布採訪通知，稱將於2024年10月12日（星期六）上午10時舉行新聞發布會，請財政部部長藍佛安介紹「加大財政政策逆周期調節力度、推動經濟高質量發展」有關情況，並答記者問。

2. 中國人民銀行、財政部已就落實「豐富貨幣政策工具箱，在央行公開市場操作中逐步增加國債買賣」建立聯合工作組，並於近日召開工作組首次正式會議。會議雙方一致認為，央行國債買賣是豐富貨幣政策工具箱、加強流動性管理的重要手段。下一步將繼續加強政策協同，不斷優化相關制度安排，在規範中維護債券市場平穩發展，為央行國債買賣操作提供適宜的市場環境。

3. 在國慶假期期間新開戶的股民最早今日可以入市首次交易。中信證券、國信證券、國金證券、中金財富證券、廣發證券五大券商在新股民入市前夜，致信新入市的投資者稱，要有明確的投資目標，不要抱著「搶快錢」的心態入市，要做有紀律的投資，而不是情緒的投資；同時要做好資金規劃，用閒錢投資，不要孤注一擲，不要讓投資反噬生活。另外，瑞銀財富管理維持對中國股票在亞洲投資組合中「中性」配置，稱預計在中國政府本月晚些時候公布更明確的財政支持舉措之前，市場波動可能加劇，不主張投資者追逐中國股市的上漲。

4. 昨晚約有40家A股上市公司披露了減持計劃公告，而自9月24日本輪行情啟動以來，已有超100家公司披露減持進展或減持計劃。有公司股東單次減持近10億元，也有公司高管股東「組團」減持，清倉手中股票。經濟學家任澤平今日下午在微博發文稱，建議規範上市公司減持，不分紅、破發、破淨、財務粉飾的上市公司嚴禁減持，直到把公司經營好、為股東創造價值為止。對於清倉式減持的上市公司，嚴格審查財務規範和經營健康情況，避免造假上市圈錢割韭菜。

5. 中國商務部發言人表示，歐盟對中國電動汽車進行反補貼調查並非應產業申請，且歐方相關成員國及其產業對此也有較大反對意見。歐方相關措施嚴重缺乏事實和法律基礎，明顯違反世貿組織規則。為堅決捍衛中國電動汽車產業正當發展權益，中方已在世貿組織提出強烈交涉，並將相關反補貼措施訴諸世貿組織爭端解決機制。作為對歐盟的反制措施，中國商務部日前宣布，自10月11日起對歐盟白蘭地採用保證金形式實施臨時反傾銷措施，各公司保證金比率為30.6%至39%。歐盟揚言將就中方臨時反傾銷措施的決定向世貿組織提起強烈申訴。

6. 招商證券固收分析師張偉等發表報告稱，中國理財產品市場規模近日繼續減少，與往年進入10月後理財規模季節性成長出現背離，認為股市迎來上漲，債市走弱，市場風險偏好回升，給理財規模帶來負向拖累。另據《21世紀經濟報道》引述銀行人士報道，其分行在國慶前最後一個交易日流失了約40億元存款，據內部評估當中超35%已流入股市，餘下的仍在證券現金帳戶；而在國慶假期間該分行消費貸產品放款量超7億元，超越年初「開門紅」放款量。監管嚴禁信貸資金流入股市，而消費貸審批提款極為便捷。報道指已有銀行召開內部會議，對銀證轉帳、基金申贖等應對措施進行統一部署。

7. 中國財政部公告，根據有關工作安排，財政部將於10月16日（下周三）在香港發行2024年第五期人民幣國債，發行規模為80億元，具體發行安排將在香港金融管理局債務工具中央結算系統（CMU）公布。財政部今年計劃在香港分六期發行550億元人民幣國債，規模較2023年的500億元略有增加。今年在港發行的首四期人民幣國債規模已達410億元。

8. 據《央視新聞》引述商務部報道，今年國慶假期期間，以舊換新八大類家電產品銷售額達到178.35億元，排名前三的家電品類為冷氣、雪櫃、電腦。而自家電以舊換新政策實施以來，已有逾823.8萬名消費者購買八大類家電產品1177.98萬台，帶動銷售超557.93億元。同時，在汽車方面，截至10月7日24時，商務部汽車以舊換新平台已收到補貼申請超127萬份，帶動新車銷售額超1600億元，其中新能源車補貼申請量佔比超60%。

撰文：經濟通中國組

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