神州經脈 | 五千億人行互換便利啟動，存量房貸利率調整方案確定

國慶長假復市第三日，滬深股市經歷一日大升一日大跌的行情後，今日（10日）進入較為克制的震盪行情。滬綜指昨收挫6.6%終止十連升，錄逾四年半最大單日跌幅，市場信心深受打擊。人民銀行今早馬上出手安撫市場，在開盤前率先宣布「互換便利（SFISF）」即日生效。人行創設新工具為股市增資，A股今早高開後，滬深表現不一，滬綜指高開0.58%，一度跌逾1%，低見3288點，在一眾滬深300成分股、中字頭板塊持續強升下，滬綜指觸底回升近4%，最高見3379點，不過午後上升動能不足，滬綜指最終僅收升1.3%，報3301點，勉強守住三千三。深市表現遜，半導體板塊回調、互聯網金融概念大跌，深成指收跌0.8%，創業板指挫2.95%。

人民銀行宣布落地「證券、基金、保險公司互換便利」（SFISF），首期操作規模5000億元人民幣。（資料圖片）

滬深兩市成交額2.1萬億元（人民幣．下同），較昨日的2.9萬億大減27.6%。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日低開低走，收報7.0787，較上個交易日4時30分收盤價跌114點子，三連跌，創9月18日以來逾三周新低，全日在7.0618至7.0813之間波動。今日中間價報7.0742，較上個交易日跌174點子，創9月19日以來三周新低，上個交易日報7.0568。

今日新聞精選

1. 人民銀行宣布落地「證券、基金、保險公司互換便利」（SFISF），即日起支持符合條件的證券、基金、保險公司以債券、股票ETF、滬深300成分股等資產為抵押，從人民銀行換入國債、央行票據等高等級流動性資產。首期操作規模5000億元，視情況可進一步擴大操作規模。市場分析指，通過SFISF，金融機構抵押流動性相對較差的資產，獲取流動性更好的資產，從而在市場進行融資、提高資金實力，進而更好地在資本市場進行投資；而通過SFISF獲取的資金被限定於投資股票市場，有利於更好發揮證券、基金、保險公司穩定市場的作用。

2. 國泰君安擬合併海通證券，國泰君安並建議按每股15.97元發行新A股，募集配套資金，集資最高100億元，並且與持有國泰君安23.06%股權的股東上海國有資產經營訂立認購協議，上海國有資產經營將有條件認購全部新A股。AH股擬用同一換股比例，每1股海通證券A股可換取0.62股國泰君安新A股，以及每1股海通證券H股可以換取0.62股國泰君安新H股。國泰君安及海通證券的AH股自9月6日停牌，今日復牌。

3. 國務院總理李強出席東亞合作領導人系列會議並對老撾進行正式訪問。澳洲總理阿爾巴尼斯10日表示，他在老撾舉行的東盟會議期間與李強會晤時，就年底前全面恢復龍蝦貿易的時間表達成了一致。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上回應稱，願與澳方一道通過對話解決雙方關切問題，使兩國關係更加成熟和穩定。另外，《新華社》報道稱，李強在萬象會見阿爾巴尼斯表示，中方願同澳方更多分享發展機遇，並願同澳方進一步加強相互理解，持續攜手前行，打造更加成熟穩定、更加富有成果的中澳全面戰略夥伴關係。

4. 工商銀行、交通銀行、招商銀行、浦發銀行、浙商銀行、興業銀行等多家銀行發布存量房利率調整常見問答。當前房貸利率高於貸款市場報價利率（LPR）減30個基點的，統一調整為LPR減30個基點；首套房和二套房都會調整。其中，工行確定在10月25日統一調整，其他銀行在10月31日前完成調整。自身房貸利率低於LPR減30個基點的，不參與此次調整。與個人住房貸款利率掛勾的五年期以上LPR目前為3.85%。

5. 四川成都發改委公告，已就《關於實施合法產權住房人員落戶的通知（徵求意見稿）》完成意見徵集，意見稿主要提出，在本市行政區域內購買商品住房（已交付使用）或二手住房的人員，可在住房所在地申請本人落戶，其配偶、未成年子女、老年父母符合投靠條件的，可申請辦理戶口隨遷。另外，湖南長沙近期再放寬落戶政策，其中提出，在長沙市通過購買、受贈、繼承、自建、單位分配等途徑，擁有了住宅、商業用房、商住兩用房或辦公用房合法所有權的，實行「一房一戶」落戶，可以將本人戶口遷入長沙市房屋所在地城鎮地區。

6. 9月底以來中國一系列提振經濟政策組合拳落地，A股市場表現持續強勢，引發監管機構對理財產品贖回規模的關注，擔心投資者轉向追求股票類資產更高回報，令收益率相對較低的理財產品面臨集中贖回的風險。據《彭博》引述知情人士表示，金融監管部門近期向金融機構了解短期理財產品的贖回情況，及機構因此面對的流動性壓力，以防範債券市場潛在的波動風險。

7. 字節跳動旗下豆包今日發布首款AI智能體耳機Ola Friend。Ola Friend採用開放式設計，耳機接入豆包大模型，並與豆包App深度結合。用戶戴上耳機後，無需打開手機，便能通過語音喚起豆包進行對話，能夠在信息查詢、旅遊出行、英語學習及情感交流等場景為用戶提供幫助。Ola Friend目前已在各大電商平台開啟預售，10月17日正式發貨，售價1199元。

8. 商務部表示，第136屆廣交會將於10月15日至11月4日在廣州分三期舉辦，線上平台繼續常態化運營。本屆廣交會展覽總面積155萬平方米，展位總數7.4萬個，設55個展區、171個專區。線下展參展企業超3萬家，其中出口展企業約2.94萬家，比上屆增加近800家，新參展企業近4600家。三期分別聚焦「先進製造」、「品質家居」、「美好生活」題材。

撰文：經濟通中國組

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