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A股行情 | 滬綜指險守三千二，國慶復市四天累挫3.6%，成交拾級而下

11/10/2024

　　國慶長假復市，滬深股市經歷大升大跌，今日（11日）滬綜指一度失守3200點，收市跌2.55%險守3200點，收報3217點，本周復市滬綜指累挫3.6%，深成指收跌3.92%，創業板指跌5.06%。兩市全天成交額1.57萬億元（人民幣．下同），較上個交易日再縮25%，與復市首日（8日）的創紀錄成交3.45萬億相比，已大幅縮水54%。

 

A股行情 | 滬綜指險守三千二，國慶復市四天累挫3.6%，成交拾級而下

國慶長假後復市，本周滬綜指累挫3.6%。(Shutterstock)

 

　　昨日強勢的中字頭板塊大幅回調，多股跌停。芯片股持續調整，國民技術(深:300077)等多股跌超10%。消息指中信證券(滬:600030)與中金公司(滬:601995)已上報互換便利(SFISF)，中信證券上報額度約100億，中信證券升1.5%，中金漲停。


　　巴克萊銀行援引EPFR數據表示，最近一周中國股市錄得創紀錄的390億美元流入，來自國內投資者的流入為300億美元，來自外國投資者的流入為90億美元。


　　市場關注周六（12日）上午財政部部長藍佛安介紹「加大財政政策逆周期調節力度、推動經濟高質量發展」有關情況，會否為股市帶來重拾升勢的動力。

 

撰文：經濟通通訊社中國組

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