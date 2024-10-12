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傾力救市 | 財政部增量政策圍繞四大方面，增債務限額支持地方化債，發特別國債支持銀行補充資本

12/10/2024

　　備受矚目的財政部發布會今天（12日）上午舉行，聚焦「財政政策逆周期調節力度」，新一輪增量財政政策「蓄勢待發」。財政部部長藍佛安還有三位分別負責綜合司、預算司、國庫司等領域的副部長出席，可見對這場發布會的重視程度。

 

一次性增加債務限額，將是化債力度最大措施

 

　　藍佛安在發布會上向外界派定心丸，重申中國財政有足夠韌勁，通過採取綜合性措施，可以實現收支平衡，完成全年預算目標。

 

傾力救市 | 財政部增量政策圍繞四大方面，增債務限額支持地方化債，發特別國債支持銀行補充資本

財政部部長藍佛安承認全年一般公共預算收入增速不及預期，但有信心可以實現收支平衡。（Elia攝）

 

　　圍繞穩增長、擴內需、化風險，將陸續推出有針對性的增量政策舉措，包括支持地方化解隱性債務、支持國有大型商業銀行補充核心一級資本、支持推動房地產市場止跌回穩、加大對重點群體的支持保障力度等四大方面。

 

　　藍佛安直言，即將實施的擬一次性增加較大規模債務限額，置換地方政府存量隱性債務，將是近年來出台的支持化債力度最大的一項措施，是一場政策及時雨。

 

　　至於市場關注用以刺激經濟的財政政策安排金額規模，藍佛安稱，相關政策待履行法定程序後再向社會做詳盡說明。

 

中央財政還有較大的舉債空間和赤字提升空間

 

　　藍佛安表示，逆周期調節不僅包括以下四項已進入決策程序的政策，還有其他政策工具也正在研究中，比如中央財政還有較大的舉債空間和赤字提升空間。

 

　　四項針對性增量政策：

 

　　一是加力支持地方化解政府債務風險，較大規模增加債務額度，支持地方化解隱性債務，地方可以騰出更多精力和財力空間來促發展、保民生。

 

　　二是發行特別國債支持國有大型商業銀行補充核心一級資本，提升這些銀行抵禦風險和信貸投放能力，更好地服務實體經濟發展。

 

　　三是疊加運用地方政府專項債券、專項資金、稅收政策等工具，支持推動房地產市場止跌回穩。

 

　　四是加大對重點群體的支持保障力度，國慶節前已向困難群眾發放一次性生活補助，下一步還將針對學生群體加大獎優助困力度，提升整體消費能力。

 

　　藍佛安還表示，鼓勵有條件的地方盤活閒置資產，加強國有資本收益管理，努力增加財政收入，指導地方依法依規使用預算穩定調節資金等存量資金，保障財政支出的需要。下一步將強化庫款調度，對庫款緊張的地方，中央財政通過提前調度的方式，予以適當支持，督促省級財政部門加強庫款監測，增強基層財力保障能力。

 

允許專項債券用於土地儲備，收購存量商品房

 

　　房地產方面，財政部副部長廖岷表示，正在抓緊研究明確和取消普通住宅和非普通住宅標準相銜接的增值稅政策。聚焦促進房地產市場供需平衡，積極研究出台有利於房地產平穩發展的增量措施，允許專項債券用於土地儲備，主要是考慮當前各地閒置未開發的土地相對較多，確有需要的地區可以用於新增土地儲備項目。

 

　　廖岷並表示，加大保障性住房供給，考慮到當前已建待售住房較多，將採取用好專項債收購存量商品房，並繼續用好保障性安居工程補助資金，支持方向進一步優化調整，適當減少新建規模，支持地方更多通過消化存量房方式收購。

 

傾力救市 | 財政部增量政策圍繞四大方面，增債務限額支持地方化債，發特別國債支持銀行補充資本

財政部「一正三副」負責人齊出席發布會（Elia攝）

 

發特別國債支持國有銀行補充資本，惟沒提及具體數字

 

　　增發特別國債方面，藍佛安表示，財政部將發行特別國債，支持國有大型商業銀行補充核心一級資本，但並沒有提及具體數字。

 

　　藍佛安表示，今年以來，財政部門堅持積極的財政政策適度加力、提質增效。積極擴大國內有效需求，1至9月發行新增專項債券3.6萬億元（人民幣．下同），支持項目超過3萬個，用作項目資本金超過2600億元。

 

　　財政部副部長王東偉表示，日前財政部發布了超長期特別國債資金監管辦法，提出建立全生命周期管理制度，實行專帳管理，建立備付金制度，採取更嚴更實更細措施管好用好超長期特別國債資金，接下來將按計劃全面完成今年1萬億元超長期國債發行任務，及時下達預算調撥資金。

 

　　一是將研究完善專項債投向清單管理，增加用作項目資本金領域；二是用好專項債支持收購存量商品房用作保障型住房；三是支持前瞻性、戰略性新興產業。

 

推出一批條件成熟、可感可及的深化財稅體制改革舉措

 

　　藍佛安表示，抓緊出台深化財稅體制改革實施方案，積極回應社會和基層關切。擬在今明兩年集中推出一批條件成熟、可感可及的改革舉措，特別是一些事關頂層設計的基礎性制度，如健全預算制度、完善財政轉移支付體系等。

 

　　藍佛安表示，更大力度支持基本民生保障，今年以來，中央下達就業補助資金667億元。1至9月全國教育支出超過3萬億元。2024年進一步提高了城鄉居民基礎養老金最低標準，是歷次提標調整幅度最大，退休人員養老金水平總體提高3%左右。

 

　　財政部副部長郭婷婷表示，2024年國家獎學金獎勵名額翻倍，本專科生國家獎學金名額從每年6萬人增加到12萬人，碩士生從3.5萬人增加到7萬人；提高本專科生獎勵標準，本專科生國家獎勵標準從每生每年8000元提高到1萬元。

 

撰文：經濟通通訊社駐京記者黃燕明

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