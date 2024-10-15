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中國要聞 | 中國傳對超級富豪海外投資收益徵稅，稅率或達兩成

15/10/2024

　　據《彭博》引述知情人士消息，中國已開始對國內超級富豪的海外投資收益徵稅，有關稅率或高達20%。近幾個月來，中國主要城市的一些富豪被要求自我評估、或被稅務機關要求開會以評估潛在的應付稅款，包括過去幾年拖欠的款項。

 

中國要聞 | 中國傳對超級富豪海外投資收益徵稅，稅率或達兩成

（資料圖片）

 

或被追溯過去幾年稅款，最終金額可商

 

　　知情人士稱，被徵稅的個人將面臨高達20%的投資收益稅，有些人還可能因逾期繳付受罰，但最終金額可以進行協商。


　　《彭博》報道稱，隨著土地銷售收入下滑和經濟增長放緩，中國政府擴收入的緊迫性愈來愈大。此舉也與中央推動的「共同富裕」政策保持一致。

 

尚未知徵稅範圍多大、持續多久

 

　　內地在2018年實施共同申報準則(CRS)，這是一個旨在防止逃稅的全球財務信息披露制度。知情人士表示，雖然法規規定就居民的全球收入(包括投資收益)徵稅，但直到最近才開始執行相關規定。


　　知情人士補充，目前尚不清楚徵稅涉及的範圍多大以及持續多久。一些被鎖定的中國富豪擁有至少1000萬美元的離岸資產，其他人則是在香港和美國上市公司的股東。


　　據悉，自引入CRS規則後，中國過去六年一直與近150個司法管轄區自動交換信息，涉及屬於每個成員國稅務居民的帳戶。德勤中國副主席Patrick Yip表示，中國已經掌握了CRS數據庫，稅務機關可輕鬆從這些數據中發現徵稅的機會。

 

撰文：經濟通中國組

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