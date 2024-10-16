神州經脈 | 家電換新帶動700億銷售，廣東發169億再融資債

A股三大指數今日（16日）走勢分化，滬綜指全日在三千二點水平爭持，升幅達1%後衝高回落，收市微升0.05%，報3202.95點，勉強守住三千二，深成指收跌1.01%，創業板指則挫2.21%。板塊方面，房地產大幅走強，成撐市主力軍，另水務、銀行股漲幅靠前，至於半導體及多元金融則表現疲軟。

商務部指家電以舊換新帶動銷售690.9億元人民幣。（資料圖片）

兩市成交縮量，滬深全日交易額約1.37萬億元（人民幣．下同），較上日縮量2594億元或16%。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1150，較上個交易日4時30分收盤價跌3點子，三連跌，續創9月12日以來逾一個月新低，全日在7.1128至7.1250之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1191，較上個交易日跌361點子，兩連跌，創9月12日以來逾一個月新低，上個交易日報7.0830。

今日新聞精選

1. 國家主席習近平在福建省漳州市東山縣，考察了陳城鎮澳角村、谷文昌紀念館和關帝文化產業園，了解當地推進鄉村全面振興、傳承紅色基因和加強文化遺產保護等情況。

2. 明日住建部將聯合財政部、人行舉行新聞發布會，介紹促進房地產市場平穩健康發展有關情況，市場期待有進一步救樓市措施出台。另外，天津市今日出台通知取消住房限購限售，不再對新建商品房實施限價，並取消普通住房和非普通住房標準。據相關研究機構最新統計，目前全國僅北京、上海、深圳和海南部分城市仍然實施限購。

3. 財政部、稅務總局、水利部發布《水資源稅改革試點實施辦法》。其中明確，自2024年12月1日起全面實施水資源費改稅試點，水資源稅收入全部歸屬地方。原水資源費收入實行中央和地方1：9分成，適當增加地方自主財力。同時，要求對取用地下水、水資源嚴重短缺和超載地區取用水從高確定稅額。

4. 外電昨引述消息指，國有大行最快本周再度下調人民幣存款利率。內媒《新京報．貝殼財經》向多家銀行查詢，但未獲正面回應；有銀行業內人士對該媒體表示，存款利率進一步下降勢在必行，不排除本月落地的可能性。對於此次存款利率下調的幅度，業內人士普遍預計，將至少達到20個基點。若按存款利率下調20個基點計算，即10萬元存款1年利息收入將減少200元。

5.中國近期接連推出刺激措施，《華爾街日報》引述接近中央決策層的官員和政府顧問透露，國家主席習近平希望救助瀕臨崩潰、債務纏身的地方政府並重振股市，但不要偏離讓中國向工業和技術強國轉型的重心。習近平近來一再強調要發展「新質生產力」，讓中國經濟走出低潮。消息人士表示，近期目標不是大規模刺激需求，北京當局的重點還是聚焦於疏通地方政府財政、對銀行金融體系「去風險」；至於外界期待已久的大幅刺激民間經濟需求的做法，北京目前沒有具體計劃。

6. 商務部表示，目前全國家電以舊換新申請和購買人數分別突破2000萬和1000萬人。根據商務部全國家電以舊換新數據平台，截至10月15日，2066.7萬名消費者申請，1013.4萬名消費者購買8大類家電產品1462.4萬台，享受131.7億元中央補貼，帶動銷售690.9億元。

7. 今年雙11期間，淘寶宣布出海再升級，新增日本、泰國、越南、柬埔寨為境外包郵區，令境外包郵區擴至10個國家和地區，其餘國家和地區為新加坡、馬來西亞、南韓、香港、澳門、台灣。此外，為應對雙11期間的物流壓力，菜鳥網絡在內地新增10餘個集運倉，倉庫面積較去年同期翻倍。同時，菜鳥繼續在香港擴展自提點網絡，全港超過1000個自提點將在雙11期間提供服務，另有450多個自提點將實現周日及夜間營業。

8. 自去年特殊再融資債重啟以來一直旁觀的廣東省首次現身，公告將於下周二（22日）發行總額為169.25億元的再融資地方債，所募資金用於償還存量債務。公告顯示，即將在下周二發行的多期地方債中，有三期債用途為償還存量債務，具體包括10年期和7年期再融資一般債，以及15年期的再融資專項債。

撰文：經濟通中國組

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