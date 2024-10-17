  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
秋天養生食療
etnet專輯

內房 | 住建部：年底前將「白名單」項目信貸規模增至4萬億

17/10/2024

內房 | 住建部：年底前將「白名單」項目信貸規模增至4萬億

 

　　國新辦舉行發布會，住建部和財政部、自然資源部、人民銀行、國家金監總局負責人介紹促進房地產市場平穩健康發展有關情況。住建部部長倪虹表示，年底前將「白名單」項目信貸規模增加到4萬億元人民幣。要將所有合格項目都爭取納入「白名單」，應幹盡幹。

 

將通過貨幣化安置房方式新增實施100萬套城中村、危舊房改造

 

　　倪虹表示，將通過貨幣化安置房方式新增實施100萬套城中村改造、危舊房改造。調查顯示，僅在35個大中城市，需要改造的城中村就有170萬套，其他城市也有改造需求；全國需要改造的危舊房有50萬套。這次提出的新增實施100萬套主要針對條件成熟、通過加大政策力度可以提前幹的項目，主要採取貨幣安置的方式，將更有利於群眾和自己意願選擇合適方式。

 

政策效果已顯現，地產投資、銷售等主要指標降幅收窄

 

　　倪虹又表示，相關政策發布以來，政策效果已經開始顯現，房地產開發投資、新建商品房銷售等主要指標降幅繼續收窄，特別是9月底以來，一手房看房量、到訪量、簽約量明顯增加，二手房交易量持續上升，市場出現了積極的變化。媒體報道，多地房地產政策支持力度加碼，一線城市樓市全線回溫。

 

撰文：經濟通通訊社駐京記者黃燕明

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

02423

貝殼－Ｗ

53.050

異動股

06618

京東健康

26.150

異動股

00994

中天順聯

0.370

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 43,239.05
    +161.35 (+0.375%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,841.47
    -1.00 (-0.017%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 18,373.61
    +6.53 (+0.036%)
精選預託證券 More
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰跌4.656
變動率︰-2.284%
較港股︰-0.94%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌299.039
變動率︰-2.484%
較港股︰-0.32%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌47.650
變動率︰-3.881%
較港股︰-0.52%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌14.225
變動率︰-8.683%
較港股︰-1.49%
精選中資美股 More
JD 京東
按盤價(USD)︰跌38.850
變動率︰-4.169%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰跌212.390
變動率︰-4.398%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌29.700
變動率︰-4.838%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌19.460
變動率︰-5.488%
精選美股 More
TSM
臺積電
按盤價(USD)︰升205.740
變動率︰+9.740%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌204.200
變動率︰-2.984%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌39.860
變動率︰-3.697%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌54.820
變動率︰-4.595%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 17/10/2024 16:23 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：17/10/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 17/10/2024 16:23 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02423 貝殼－Ｗ
  • 53.050
  • 00994 中天順聯
  • 0.370
  • 02828 恒生中國企業
  • 73.100
  • 00381 僑雄國際
  • 1.850
  • 02602 萬物雲
  • 23.300
股份推介
  • 00291 華潤啤酒
  • 29.200
  • 目標︰$36.00
  • 02588 中銀航空租賃
  • 61.900
  • 目標︰$68.70
  • 00728 中國電信
  • 4.700
  • 目標︰--
  • 01052 越秀交通基建
  • 3.820
  • 目標︰$4.20
  • 00921 海信家電
  • 25.200
  • 目標︰$36.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 98.500
  • 00388 香港交易所
  • 300.000
  • 00700 騰訊控股
  • 412.600
  • 00941 中國移動
  • 73.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 170.200
報章貼士
  • 01658 郵儲銀行
  • 4.720
  • 目標︰$5.20
  • 01288 農業銀行
  • 3.930
  • 目標︰$4.40
  • 00728 中國電信
  • 4.700
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 23.100
  • 保險 More
  • 01508 中國再保險
  • 0.900
即時重點新聞

17/10/2024 16:51  《盤後部署》重磅數據來襲恒指險守兩萬，百威亞太價殘有望追落後

17/10/2024 12:48  【提振內房】一文看懂，中國房地產政策組合拳

17/10/2024 16:18  【施政報告】許正宇：黃金倉儲近飽和，本周公布優化上市批核流程

17/10/2024 17:27  長和(1)料3英國與Vodafone英國合併交易明年完成

17/10/2024 16:47  滙控(5)本月29日審議第三季業績及會否派發第三次股息

17/10/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入８３﹒５９億元，買融創中國沽快手

17/10/2024 08:56  【大行炒Ｄ乜】摩通看京東登２００元關，高盛上調電動車股目標

17/10/2024 16:33  《財資快訊》美電升報７﹒７７２２，一個月拆息較上日微軟至４厘

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 地產白名單信貸規模4萬億，中歐加稅磋商存重大分歧新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內房股 | 住建部記者會未有驚喜疊加融創趁高配股，內房股價大跌未宜沾手？新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

施政報告2024 | 陳茂波：放寬按揭成數已考慮樓價成交量等因素新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

日劇推介︱木村拓哉《摘星廚神‧巴黎》再演法國廚神 特別篇日劇幾時有得睇？《孤獨的美食家》明年1月上映 男主角松重豐自編自導自演！第11季日劇現正播放
人氣文章

Foodie What’s On

東涌美食｜Bakehouse正式登陸東薈城名店倉！必食限定Tiramisu雪糕、大澳蝦籽卷
人氣文章

容我世說．張翠容

如箭在弦：伊朗擁有核武嗎？
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

《我談的那場戀愛》：寂寞教人捨得花錢買假希望，一場自欺欺人的戀愛
人氣文章

Art & Living

未知死，焉知生？走進曼谷死亡博物館，剖白死亡、赤裸地直面生命
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

念念不忘，必有迴響？放下執念，才能在情路上獲得解脫
健康好人生 Health Channel
人氣文章
致癌食物 │ 美國癌症營養師公開自己 絕不會吃10大致癌食物黑名單！一種公認健康飲品竟然有份？
人氣文章
斷崖式衰老丨57歲陳小春斷崖式衰老惹網民熱議：面部皺紋明顯 臉皮下垂如7旬阿伯！
人氣文章
生蛇 │ 秋天易生蛇，關肝氣鬱結事？中醫預防要訣：保持情志舒暢！推介秋日防「蛇」茶療！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/10/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/10/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/10/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/10/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事17/10/2024
神州經脈 | 地產白名單信貸規模4萬億，中歐加稅磋商存重大分歧
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞LAURASTAR IGGI手提消毒掛燙機 (價值HK$2,280)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

提振內房｜一文看懂，中國房地產政策組合拳

17/10/2024 14:01

傾力救市

如箭在弦：伊朗擁有核武嗎？

16/10/2024 18:43

大國博弈

FX MONDAY｜歐元區9月通脹率降至1.8%，有利歐洲央...

14/10/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處