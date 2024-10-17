提振內房｜一文看懂，中國房地產政策組合拳
17/10/2024
住建部、人民銀行、國家金監總局、財政部、自然資源部負責人今日齊出席國新辦發布會，會上宣布一套推動樓市止跌回穩的「組合拳」，簡列如下：
左二起：自然資源部副部長劉國洪、住房城鄉建設部部長倪虹、財政部部長助理宋其超、中國人民銀行副行長陶玲、金融監管總局副局長肖遠企。（國新辦發布會直播截圖）
住建部
- 兩個增加：通過貨幣化安置等方式，新增實施100萬套城中村改造和危舊房改造；年底前將「白名單」項目的信貸規模增加到4萬億元人民幣
- 四個取消：取消限購、限售、限價，取消普通住宅和非普通住宅標準
- 四個降低：降低住房公積金貸款利率；降低住房貸款的首付比例，統一一套、二套房貸最低首付比例到15%；降低存量貸款利率；降低「賣舊買新」換購住房的稅費負擔
住建部表示年底前將「白名單」項目的信貸規模增加到4萬億元人民幣。（資料圖片）
人民銀行
- 抓緊研究支持收購房企存量土地，提供必要的專項再貸款支持
- 大部分存量房貸利率將在10月25日完成批量下調
人行表示大部分存量房貸利率將在10月25日完成批量下調。（資料圖片）
金融監管總局
- 商品住房的房地產開發貸款項目全部納入「白名單」，貸款撥付「應早盡早」
- 貸款可提前發放至房地產項目公司的項目資金監管帳
- 研究允許政策性銀行、商業銀行對閒置存量土地收購發放收購貸款
金監總局稱商品住房的房地產開發貸款項目全部納入「白名單」。（資料圖片）
財政部
- 安排專項債券收購存量商品房用作保障性住房，由地方自主決策、自願實施
- 房地產增值稅政策的調整正抓緊履行相關程序
財政部表示會安排專項債券收購存量商品房用作保障性住房。（AP圖片）
自然資源部
- 研究設立收購存量土地專項借款
- 專項債用於土地儲備，優先考慮企業無力開發、未動工住宅商務用地
撰文：經濟通中國組
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