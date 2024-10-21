內房 | 數據顯示中國房地產市場正回穩

23個城市在「十一」期間新房項目認購面積環比上升77%

自9月底以來，住建部等多部門抓存量政策落實，抓增量政策出台，打出一套「組合拳」，推動市場止跌回穩。同時，北京、上海、深圳、西安、天津等多地進一步優化當地房地產相關政策，降低居民購房成本，減輕還貸壓力，支持居民剛性和改善性住房需求。



目前來看，政策效果已經開始顯現。內地房地產開發投資、新建商品房銷售等主要指標降幅繼續收窄。特別是9月底以來，北京、上海、廣州、深圳等地新房的看房量、到訪量、簽約量明顯增加，二手房的交易量持續上升，市場出現了積極變化。



克而瑞研究中心統計數據顯示，其重點監測的23個城市在「十一」期間新房項目認購面積環比上升77%，同比上升65%，其中北上廣深四個一線城市同比增長102%，二、三線城市同比增長55%。二手房成交逐周回升，10月第二周，中國14城二手房成交量同環比均倍增，深圳、杭州成交規模創今年以來單周新高。



東方金誠首席宏觀分析師王青表示，「一攬子增量政策」中的房地產支持政策大幅加碼，預判四季度房企開發貸投放進度將顯著加快，房地產開發資金來源中的銀行貸款將持續較大幅度同比正增長，進而推動四季度房地產投資同比降幅較快收窄。

撰文：經濟通採訪組

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