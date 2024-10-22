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上海特寫｜探訪廣東路股市沙龍，股民的「金融中心」

22/10/2024

 

　　 「上周我是見好就收，尾盤拉起來我趕緊拋掉」、「接下來一定是板塊輪動，不是所有股票都會漲的，你看券商、科技一個個接著來的」、「以舊換新，就是要把房地產股票拉起來」……周末走在上海人民廣場附近的廣東路上，就可以看見一大群人聚在路邊的空地上熱議股市風雲，一位六七十歲的老股民把「基本面」、「倉位」、「K線」這些股市用語說得頭頭是道，圍觀聽眾有的不時點頭，也有的會調侃一番，這就是上海知名的「廣東路股市沙龍」，也有人說這裏才是上海名副其實的「金融中心」。

 

上海特寫｜探訪廣東路股市沙龍，股民的「金融中心」

周末的廣東路人聲鼎沸，熱鬧非凡，遠遠就能看到許多上了年紀的老股民在這裏高談闊論，一些年輕人也特地過來向老師傅「取經」。有人說這裏才是上海名副其實的「金融中心」。（林雯婕攝）

 

「上海爺叔」預測9月A股迎牛市

 

　　這是一個股民自發聚集而成的「股市沙龍」，每到周六周日，不少老股民就會來到這裏聽聽消息、消磨消磨時間，又或是發表一下自己的觀點，他們中還湧現出了一些股市「網紅」。

 

　　今年7月，網上流傳的一段視頻顯示，有位名叫「上海爺叔」的老股民在廣東路公開預測9月A股將迎來一波牛市，並表示「這是中國股市最好的機會，你失去了就要反省自己」。原本A股股民對他不屑一顧，直到國慶長假前，人行、金融監管總局和中證監三部門，突然發出強烈救市信號，股市放量暴漲，「上海爺叔」因此名聲大噪，而這個老股民們聚集的「股市沙龍」也成為了熱門打卡地。

 

上海特寫｜探訪廣東路股市沙龍，股民的「金融中心」

隨著廣東路股市沙龍被大家發現，許多自媒體或是好奇的路人也會來到這裏，拿起手機對著侃侃而談的股民拍短片，而這些老股民也體驗了一把「網紅」癮。（林雯婕攝）

 

　　只不過，在國慶長假之後，A股劇烈波動、加上突然間爆紅似乎讓這位向來唱多的「上海爺叔」倍感壓力，他之後公開的言論也變得更加溫和，不再那麼激進，還提醒大家股市存在風險，投資需要謹慎，並且強調投資決策需要經過自己的思考，不可盲目跟風。與此同時，在內地短視頻平台上也湧現出大量「上海爺叔」的帳號，各個自稱民間股神，紛紛預測市場走勢，推薦個股。

 

「股市沙龍」的前世今生

 

　　上海股市沙龍位於黃浦區廣東路和西藏中路交叉口的空地上。30多年前，中國首個全國性證券營業部--萬國證券黃浦營業部就在這裏落成。時過境遷，當年的萬國證券營業部已被其他建築取代，而「股市沙龍」卻被保留下來，不少已經退休的老股民會習慣性地聚集於此，討論A股、經濟等話題。

 

上海特寫｜探訪廣東路股市沙龍，股民的「金融中心」

在廣東路上，可以目睹股民的萬千姿態，有積極維權的中小投資者，有招募會員的股票交流社群組織者，有忙碌分發薦股傳單的市場推廣人員，還有現場直播的網紅達人和自媒體博主等，甚至還有圖中的周易預測股市的交流群。（林雯婕攝）

 

　　對於近來冒出的股市網紅現象，上海市錦天城（烏魯木齊）律師事務所律師袁燕飛表示，通過微信、QQ群推薦股票是明確禁止的。對於非法薦股，情節嚴重的可能會觸犯中國《刑法》。比如，通過虛假薦股信息騙取投資者錢財的，可能構成詐騙罪；通過薦股信息操縱股票價格、擾亂市場秩序的，可能構成操縱證券、期貨市場罪；通過發展下線/會員的方式進行非法牟利，還可能構成組織、領導傳銷活動罪。

 

　　事實上，內地監管機構此前已經嚴厲整頓了網絡的非法薦股行為及「股市黑嘴」帳號，這也導致股民在網絡上發表觀點的空間相對有限，或許這是廣東路股市沙龍走紅的原因之一。另外，也是恰巧在這個時間點，「上海爺叔」對股市的樂觀預測為眾多股民帶來了信心，因此贏得了廣泛的關注。雖然現在也有其他股民通過媒體和公眾平台分享股票見解，但其受關注程度遠不及這位「上海爺叔」。不過無論如何，股市裏最終沒有專家，只有贏家和輸家，炒股還得依靠自己的判斷能力。

 

上海特寫｜探訪廣東路股市沙龍，股民的「金融中心」

還有人搬來了桌子、電腦，和大家一起研究K線圖，組建股票交流群。（林雯婕攝）

 

上海特寫｜探訪廣東路股市沙龍，股民的「金融中心」

有人擺出的宣傳單張上寫著「招募擁有100萬至1億元人民幣以上資金的投資者，加入投資俱樂部，可以上門指導交易操作」，聽落伏味幾濃。（林雯婕攝）

 

撰文、攝影：經濟通駐滬記者林雯婕

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