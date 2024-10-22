神州經脈 | 青年失業率次高，互換便利落場買股，外資來華投資增

人行周一（21日）收盤後公布，開展了證券、基金、保險公司互換便利（SFISF）首次操作，操作金額500億元（人民幣．下同），20家機構參與投標。同時，首期互換便利央票也正式上市，票據期限為五年，票面利率1.80%。中金公司周二（22日）上午表示，已成功運用央票開展首筆融資，並在SFISF項下買入股票。惟中金未透露買入的股票詳情。

9月青年失業率為17.6%，較8月下降1.2個百分點，但仍是去年12月公布此項數據以來次高。（資料圖片）

支持資本市場工具迅速落實，滬深三大指數集體收漲，滬綜指升0.54%，收報3285.87點，實現三連升；深成指揚0.85%，創業板指收升0.3%。成交縮量，兩市全日交易額約1.9萬億元，較上個交易日大減2714億元或12%。

美元和美債收益率穩步上行，外部環境持續不利於人民幣表現，大行仍不時出手緩和市場波動，預計在美國總統大選前，匯價將維持寬幅波動。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周二收報7.1212，較上個交易日4時30分收盤價跌94點子，兩連跌，創10月17日以來近一周新低，全日在7.1193至7.1260之間波動。周二人民幣兌一美元中間價報7.1223，較上個交易日跌241點子，創10月18日以來近一周新低，上個交易日報7.0982。

今日新聞精選

1. 人行周一傍晚公告稱，開展了證券、基金、保險公司互換便利（SFISF）首次操作，操作金額500億元，採用費率招標方式，20家機構參與投標，最高投標費率50個基點，最低投標費率10個基點，中標費率為20個基點。為保障操作順利，上周五（18日）人行在上海清算所註冊了首隻互換便利央票並上市流通。中金公司已於周一達成了互換便利首筆質押式回購交易，周二在SFISF項下首次買入股票。

2. 國家外匯管理局公布今年前三季度外匯收支數據。今年前三季度，銀行代客涉外收入52594億美元，對外付款52566億美元，順差28億美元。9月，銀行代客涉外收入6306億美元，對外付款5704億美元。9月，銀行結匯2377億美元，售匯1895億美元。2024年1-9月，銀行累計結匯16762億美元，累計售匯17975億美元。

3. 國家外匯管理局副局長李紅燕表示，今年人民幣兌美元即期匯率總體小幅貶值0.3%左右，人民幣匯率在雙向波動中保持基本穩定。外匯管理部門將持續監測評估國際經濟金融形勢和主要發達經濟體的貨幣政策動向，適時開展逆周期宏觀審慎調節，切實維護外匯市場穩定運行。

4. 李紅燕表示，外資來華投資有所增加，近期外資投資境內股票情況也明顯改善，外債變動保持平穩。外資投資境內債券延續穩定流入態勢，前三季度累計淨增持超過800億美元。截至目前，外資持有境內人民幣債券的總量超過6400億美元，處於歷史高位。目前外資在國內股市、債市的佔比在3%至4%左右，受多重有利因素支撐，還有進一步提升空間。

5. 人民銀行上海總部周二發布，截至2024年9月末，境外機構持有銀行間市場債券4.39萬億元，約佔銀行間債券市場總託管量的2.9%。從券種看，境外機構持有國債2.17萬億元、佔比49.4%，同業存單1.10萬億元、佔比25.1%，政策性金融債0.94萬億元、佔比21.4%。

6. 國家統計局公布，9月全國城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為17.6%，較8月下降1.2個百分點，中止連續兩個月上升的趨勢，為去年12月開始發布分年齡組失業率以來該年齡組別的次高水平。不包含在校生的25-29歲失業率為6.7%，亦較上月下降0.2個百分點；不包含在校生的30-59歲失業率則連續三個月持平於3.9%。國家統計局上周五公布，9月全國城鎮調查失業率降至5.1%，為三個月最低；31個大城市城鎮調查失業率降至5.1%，亦創三個月新低。

7. 針對計劃在中國裁減500個職位的報道，富達國際發聲明回應指出，經慎重考慮，公司決定優化部分現由大連中心管理和支持的職能，這與公司上下提升效率的戰略焦點一致。聲明並指，將在大連增設一些新職能，由此繼續擴大業務規模，力爭用好當地人才優勢。

8. 廣東省統計局公布，前三季度，廣東實現地區生產總值99939.18億元，按不變價格計算，同比增長3.4%，低於全國水平的4.8%。

撰文：經濟通中國組

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