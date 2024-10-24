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台積電 | 供應特定客戶的晶片被揭華為用，台積電月中停發貨並通報台灣政府

24/10/2024

台積電 | 供應特定客戶的晶片被揭華為用，台積電月中停發貨並通報台灣政府

　　外媒早前報道，總部在加拿大的科技研究公司TechInsights拆解華為昇騰AI晶片系統後，發現其中有晶片由台積電製造。TechInsights在發表報告前先向台積電告知情況，台積電在幾周前亦已向美國商務部通報此事。


　　據《路透》今日引述兩位熟知內情的台灣政府經貿官員表示，政府已收到台積電對產品間接出貨華為的通報，並已全面停止出貨，而台積電與該客戶互動早於當年對華為的出貨期限之前。據了解，台積電自2020年9月中旬不再向華為出貨。

 

本月11日發現後停止出貨給相關客戶，客戶身分暫未揭露

 

　　台灣政府經貿官員指出，此案在台積電內部被視為重要的警示事件，最早可追溯到10月11日，台積電內部發現重要警示事件後就立刻暫停出貨，並開始詳盡的盡責調查，調查後確認有此疑慮。隨後依照台積電的出口管控程序啟動應變，直接停止出貨給該客戶，後續並主動向美國及台灣政府說明。除非該客戶取得美國確認的許可，否則不會再出貨。


　　不過目前該客戶身分尚未被揭露，也不清楚其與華為之間的關係。據《彭博》報道，目前尚不清楚這家台積電客戶是否代表華為購買產品，亦不清楚其總部在哪。


　　台灣經濟部長郭智輝周三曾對此事表示，台灣政府尊重美國的出口管制措施，並一直與業者充分溝通。美國眾議院美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾(John Moolenaar)周三要求美國商務部和台積電作出解釋。

 

撰文：經濟通中國組

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