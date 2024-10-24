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神州經脈 | 傳車企被要求暫緩歐洲擴張，間接出貨華為台積電煞停

24/10/2024

　　滬深股市周四（24日）震盪調整終止連升，三大指數午後集體跌超1%，滬綜指尾盤稍回，全日收跌0.68%，終止四連升，收報3280.26點，再失三千三；深成指收挫1.27%，創業板則軟1.37%。兩市成交1.52萬億元（人民幣．下同），較上個交易日大減4064億元或21%。

 

神州經脈 | 傳車企被要求暫緩歐洲擴張，間接出貨華為台積電煞停

外電引述消息指，中國要求國內車企暫停在歐洲擴張。(資料圖片)

 

　　《路透》引述消息人士稱，中國國有大行周四在岸拋售美元。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周四早上小幅低開2點後，早盤震盪反彈逾百點，午後繼續在區間震盪，截至收盤報7.1133，較上個交易日4時30分收盤價升135點子，止三連跌，脫離近兩個月低位，全日在7.1103至7.1270之間波動。周四人民幣兌一美元中間價報7.1286，較上個交易日跌41點子，三連跌，創8月29日以來近兩個月新低，上個交易日報7.1245。

 

今日新聞精選

 

1. 對於華為昇騰AI晶片系統被發現其中有晶片由台積電製造，台積電幾周前已向美國商務部通報此事，而據《路透》周四引述兩位熟知內情的台灣政府經貿官員稱，台灣政府已收到台積電對產品間接出貨華為的通報，並已全面停止出貨。台積電於10月11日發現他們為「特定客戶」製造的晶片流入華為手中，已立即停止出貨予該客戶；除非該客戶取得美國確認的許可，否則不會再出貨。目前該客戶身分尚未被揭露，也不清楚其與華為之間的關係。

 

2. 蘋果公司CEO庫克訪華獲工信部部長金壯龍在北京接見，蘋果首席運營官威廉姆斯則走訪多家「果鏈」供應商，包括藍思科技位於長沙的工廠、立訊精密江蘇昆山的iPhone總裝工廠等。威廉姆斯強調，中國是蘋果最重要的供應鏈所在地，中國精密製造能力令人驚歎，將繼續加大在華投資。不過，天風國際分析師郭明錤稱，蘋果從今年第四季起開始削減iPhone 16訂單約1000萬部，另還有消息指近幾個月蘋果已大幅削減Vision Pro產量，並可能在年底前完全停止生產Vision Pro現有版本。

 

3. 據《彭博》引述中國有色金屬行業協會會長葛紅林表示，政府應採取措施限制銅行業快速擴張，因為這已經導致整個行業的利潤大幅下滑，而限制新增銅廠是行業的「首要任務」。葛紅林指出，到2027年，中國的銅產能將從2023年的1430萬噸增至1700萬噸，屆時將足以滿足國內需求。再加上全球其他地區的新冶煉廠，這將加劇全球產能過剩。

 

4. 美國總統大選即將在11月5日舉行，共和黨候選人特朗普獲勝的預期不斷增強，中國出口商正迅速調整策略應對可能出現的貿易政策變化。《路透》採訪了27家對美出口佔比至少15%的中國出口商，若特朗普再次當選，其中12家計劃加快外移；4家表示若關稅上調將在海外設廠；其餘則尚無明確計劃，但普遍擔心失去美國市場。其中，美國知名玩具商KidKraft表示，若特朗普勝出，計劃在一年內將其在中國的供應鏈減半。

 

5. 內媒獲悉，周四國泰君安利用證券、基金、保險公司互換便利（SFISF）借貸資金，順利完成增持股票的首筆交易。此前，國泰君安於21日與中債信用增進公司簽署《債券借貸協議》；22日完成互換便利業務全市場首單國債換入交易；23日完成互換便利業務全市場首批國債質押式回購交易，質押券為互換便利操作借入的國債。

 

6. 據《彭博》引述知情人士透露，由於電動汽車貿易衝突不斷升級，中國正向國內汽車製造商施壓，要求它們暫停在歐盟的擴張。知情人士稱，中國要求製造商暫緩在該地區積極尋找生產基地和簽署新協議，並在中國和歐盟談判電動汽車關稅之際總體上保持低調。東風集團股份已經停止了可能在意大利生產汽車的計劃，長安汽車亦取消了原定本周在米蘭舉行的品牌發布會。

 

7. 小米創辦人、董事長兼CEO雷軍周四在微博宣布，將於10月29日（下周二）晚上7點發布小米15系列和小米澎湃OS2，以及小米SU7 Ultra量產版等多款新產品。雷軍並指，小米SU7 Ultra量產版現已啟動預約。

 

8. 據美媒《華爾街日報》報道，中國房地產市場崩盤和經濟不確定性促使資金外流，統計顯示，截至今年6月底的4個季度裏，可能有高達2540億美元的資金避過監管非法流出中國。報道認為，這種現象對對中國的決策者來說值得擔憂。資本大量外流會加大人民幣的壓力，尤其是在當前中國經濟不明朗的情況下。不過有分析指出，中國最近的刺激措施可能會使中國股票成為一種更具吸引力的替代投資，並有助於減少資本外流。

 

撰文：經濟通中國組

 

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