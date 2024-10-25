神州經脈 | 人大常委會下月初開會，MLF縮量續做，滬指升兩周

滬綜指今日（25日）全日在三千三關爭持，滬綜指最終收升0.59%，報3299.70點，未能收復三千三；深成指則漲1.71%，創業板更飆2.93%。電池股全線上漲，光伏概念亦爆發，保險及銀行股明顯走弱。

全國人大常委會會議11月4日至8日舉行，議程包括審議國務院關於金融工作情況的報告。（資料圖片）

滬深兩市全日交易額1.77萬億元（人民幣．下同），較上個交易日大增2517億元或16.5%。

本周是中央一攬子刺激經濟政策落實的一周。周一LPR報價利率下調、周五存量房貸批量降息，居民家庭及工商企業還貸壓力降，料有力支持消費和投資。人行創設的兩項為股市增資的新工具也相繼落地，國泰君安、中金公司已完成首筆互換便利業務，首批23家上市公司合計會獲得回購增持再貸款近115億元。投資市場活水來，A股本周四升一跌，單周升幅1.17%，連升兩周。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早小幅低開後震盪回落，收報7.1219，較上個交易日4時30分收盤價跌86點子，全日在7.1155至7.1279之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1090，較上個交易日升196點子，止三連跌，創10月21日以來近一周新高，與市場預測偏離3點，上個交易日報7.1286。

今日新聞精選

1. 中國財政增量刺激政策細節有望在下月初揭曉。十四屆全國人大常委會委員長會議今日上午召開，會議決定，十四屆全國人大常委會第十二次會議11月4日至8日在北京舉行，會議議程包括審議國務院關於金融工作情況的報告等。

2. 歐盟執委會在貿易執委東布洛夫斯基與中國商務部長王文濤周五進行視頻通話後表示，雙方同意不久將舉行進一步的技術性談判，討論對中國製造電動汽車徵收關稅的可能替代方案。據歐盟聲明，雙方就關稅問題進行八輪談判之後仍然存在「重大差距」。另外，對於有傳外中國當局正向內地汽車製造商施壓，要求它們暫停在歐洲擴張，廣汽國際總經理衛海崗表示，目前正積極應對關稅，並會按計劃進入歐洲市場。

3. 據《彭博》引述印度高級官員透露，中國和印度正從有爭議的喜馬拉雅邊界沿線最後兩個摩擦點將部隊後撤，並將拆除四年邊境僵局期間建立的臨時建築物。在北京，中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上回應稱，根據中印近期就邊境有關問題達成的解決方案，雙方的一線部隊正在開展相關的工作，目前進展順利。

4. 商務部部長王文濤今日會見蘋果公司CEO官庫克，雙方就蘋果公司在華業務發展、中美經貿關係等進行了交流。王文濤稱，歡迎蘋果公司把握機遇，繼續深耕中國市場，與中方夥伴保持穩定合作，實現共同發展。庫克表示，公司將中國視為重要市場和關鍵供應鏈夥伴，將致力於在華長期發展，持續加大對供應鏈、研發等領域的投入，同時願繼續為推進中美經貿領域溝通交流發揮橋樑作用。

5. 人民銀行今日縮量續做上周三（16日）到期的7890億元中期借貸便利（MLF），操作量7000億元，利率持平於2%。中信証券首席經濟學家明明表示，本月MLF淨回籠890億元，同日實現1842億元的逆回購淨投放，人行延續「縮長放短」，繼續降低MLF對於流動性市場影響，預計後續每月25日公開市場超量而MLF縮量的操作模式會成為常態。

6. 內地物流巨頭順豐控股計劃下月底在香港進行第二上市，可能集資約10億美元。據報具體上市日期可能為11月27日。順豐去年8月首次向港交所提交上市申請，至今年2月失效，集團今年6月底再向港交所上載初步上市文件。順豐稱集資所得淨款將用於加強國際及跨境物流能力；用於提升及優化中國的物流網絡及服務等。

7. 深圳市就促進創業投資高質量發展行動方案徵求意見，方案中有關「大膽資本」的提法引發關注。分析指「大膽資本」實際上對應的是，當前各地都在探索的國資在創業投資領域的容錯機制。深圳在提出發展「大膽資本」時表明將優化提升政府性投資基金引導帶動作用，加快壯大「20+8」產業集群基金體系，加快基金投資進度，支持國資基金大膽試錯，發揮好財政資金的槓桿放大作用。

8. 深圳市政府印發《深圳市綜合立體交通網規劃方案（2024-2035年）》，提到要加快港深西部鐵路（洪水橋至前海）前期工作，推動北環線支線引入皇崗口岸規劃建設，逐步開行深港東部水上客運航線，恢復深港跨境直升機航線等，提升深港城市中心與組團通達效率，實現2035年深圳30分鐘可達香港北部都會區的人口比例提升至60%。

撰文：經濟通中國組

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