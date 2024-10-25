  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

神州經脈 | 人大常委會下月初開會，MLF縮量續做，滬指升兩周

25/10/2024

　　滬綜指今日（25日）全日在三千三關爭持，滬綜指最終收升0.59%，報3299.70點，未能收復三千三；深成指則漲1.71%，創業板更飆2.93%。電池股全線上漲，光伏概念亦爆發，保險及銀行股明顯走弱。

 

神州經脈 | 人大常委會下月初開會，MLF縮量續做，滬指升兩周

全國人大常委會會議11月4日至8日舉行，議程包括審議國務院關於金融工作情況的報告。（資料圖片）

 

　　滬深兩市全日交易額1.77萬億元（人民幣．下同），較上個交易日大增2517億元或16.5%。

 

　　本周是中央一攬子刺激經濟政策落實的一周。周一LPR報價利率下調、周五存量房貸批量降息，居民家庭及工商企業還貸壓力降，料有力支持消費和投資。人行創設的兩項為股市增資的新工具也相繼落地，國泰君安、中金公司已完成首筆互換便利業務，首批23家上市公司合計會獲得回購增持再貸款近115億元。投資市場活水來，A股本周四升一跌，單周升幅1.17%，連升兩周。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早小幅低開後震盪回落，收報7.1219，較上個交易日4時30分收盤價跌86點子，全日在7.1155至7.1279之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1090，較上個交易日升196點子，止三連跌，創10月21日以來近一周新高，與市場預測偏離3點，上個交易日報7.1286。

 

今日新聞精選

 

1. 中國財政增量刺激政策細節有望在下月初揭曉。十四屆全國人大常委會委員長會議今日上午召開，會議決定，十四屆全國人大常委會第十二次會議11月4日至8日在北京舉行，會議議程包括審議國務院關於金融工作情況的報告等。

 

2. 歐盟執委會在貿易執委東布洛夫斯基與中國商務部長王文濤周五進行視頻通話後表示，雙方同意不久將舉行進一步的技術性談判，討論對中國製造電動汽車徵收關稅的可能替代方案。據歐盟聲明，雙方就關稅問題進行八輪談判之後仍然存在「重大差距」。另外，對於有傳外中國當局正向內地汽車製造商施壓，要求它們暫停在歐洲擴張，廣汽國際總經理衛海崗表示，目前正積極應對關稅，並會按計劃進入歐洲市場。

 

3. 據《彭博》引述印度高級官員透露，中國和印度正從有爭議的喜馬拉雅邊界沿線最後兩個摩擦點將部隊後撤，並將拆除四年邊境僵局期間建立的臨時建築物。在北京，中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上回應稱，根據中印近期就邊境有關問題達成的解決方案，雙方的一線部隊正在開展相關的工作，目前進展順利。

 

4. 商務部部長王文濤今日會見蘋果公司CEO官庫克，雙方就蘋果公司在華業務發展、中美經貿關係等進行了交流。王文濤稱，歡迎蘋果公司把握機遇，繼續深耕中國市場，與中方夥伴保持穩定合作，實現共同發展。庫克表示，公司將中國視為重要市場和關鍵供應鏈夥伴，將致力於在華長期發展，持續加大對供應鏈、研發等領域的投入，同時願繼續為推進中美經貿領域溝通交流發揮橋樑作用。

 

5. 人民銀行今日縮量續做上周三（16日）到期的7890億元中期借貸便利（MLF），操作量7000億元，利率持平於2%。中信証券首席經濟學家明明表示，本月MLF淨回籠890億元，同日實現1842億元的逆回購淨投放，人行延續「縮長放短」，繼續降低MLF對於流動性市場影響，預計後續每月25日公開市場超量而MLF縮量的操作模式會成為常態。

 

6. 內地物流巨頭順豐控股計劃下月底在香港進行第二上市，可能集資約10億美元。據報具體上市日期可能為11月27日。順豐去年8月首次向港交所提交上市申請，至今年2月失效，集團今年6月底再向港交所上載初步上市文件。順豐稱集資所得淨款將用於加強國際及跨境物流能力；用於提升及優化中國的物流網絡及服務等。

 

7. 深圳市就促進創業投資高質量發展行動方案徵求意見，方案中有關「大膽資本」的提法引發關注。分析指「大膽資本」實際上對應的是，當前各地都在探索的國資在創業投資領域的容錯機制。深圳在提出發展「大膽資本」時表明將優化提升政府性投資基金引導帶動作用，加快壯大「20+8」產業集群基金體系，加快基金投資進度，支持國資基金大膽試錯，發揮好財政資金的槓桿放大作用。

 

8. 深圳市政府印發《深圳市綜合立體交通網規劃方案（2024-2035年）》，提到要加快港深西部鐵路（洪水橋至前海）前期工作，推動北環線支線引入皇崗口岸規劃建設，逐步開行深港東部水上客運航線，恢復深港跨境直升機航線等，提升深港城市中心與組團通達效率，實現2035年深圳30分鐘可達香港北部都會區的人口比例提升至60%。

 

撰文：經濟通中國組

 

想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

3,956.42

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 42,114.40
    -259.96 (-0.613%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,808.12
    -1.74 (-0.030%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 18,518.61
    +103.12 (+0.560%)
精選預託證券 More
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升84.614
變動率︰+1.397%
較港股︰-0.57%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰跌4.701
變動率︰-0.738%
較港股︰-0.82%
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌41.103
變動率︰-0.750%
較港股︰-1.55%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌5.998
變動率︰-1.310%
較港股︰-1.51%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升10.980
變動率︰+4.571%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升21.490
變動率︰+3.867%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升20.650
變動率︰+3.457%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌24.230
變動率︰-1.584%
精選美股 More
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰升269.190
變動率︰+3.344%
TSM
臺積電
按盤價(USD)︰升203.440
變動率︰+2.784%
MCD
麥當勞
按盤價(USD)︰跌292.610
變動率︰-2.974%
GOLD
Barrick Gold Corp
按盤價(USD)︰跌19.610
變動率︰-3.494%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 26/10/2024 03:31 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：25/10/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 26/10/2024 03:31 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00601 稀鎂科技
  • 0.160
  • 00700 騰訊控股
  • 421.000
  • 06698 星空華文
  • 4.560
  • 00883 中國海洋石油
  • 18.920
  • 01299 友邦保險
  • 62.850
股份推介
  • 09987 百勝中國
  • 342.600
  • 目標︰$400.00
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 483.400
  • 目標︰$548.50
  • 00300 美的集團
  • 78.000
  • 目標︰$101.00
  • 01818 招金礦業
  • 14.020
  • 目標︰--
  • 00981 中芯國際
  • 28.800
  • 目標︰$32.00
人氣股
  • 00388 香港交易所
  • 312.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 95.350
  • 00941 中國移動
  • 72.100
  • 00700 騰訊控股
  • 421.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 25.950
報章貼士
  • 02616 基石藥業－Ｂ
  • 2.090
  • 目標︰$2.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 18.920
  • 目標︰$22.25
  • 02318 中國平安
  • 48.950
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 光伏 More
  • 00712 卡姆丹克太陽能
  • 0.192
即時重點新聞

25/10/2024 16:49  《盤後部署》恒指反彈但連跌第三周，友邦現價料有支持上望74元

25/10/2024 16:02  《駐京專電》人大常委會會議下月初舉行，審議國務院金融工作報告

25/10/2024 17:58  【企業盈警】譚仔國際料中期少賺最多六成，港業務受北上消費影響

25/10/2024 17:46  【地皮截標】地政總署︰沙田小瀝源住宅地共收到6份標書

25/10/2024 18:10  僑雄國際:有關媒體已同意持善意原則並已主動撤回該等媒體報道

25/10/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９２﹒０１億元，買盈富基金沽美團

25/10/2024 08:52  【大行炒Ｄ乜】德銀升潤電目標三成，高盛首予美的目標９０元籲買

25/10/2024 16:27  《財資快訊》美電軟報７﹒７６８８，一年拆息與上日維持３﹒８％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 人大常委會下月初開會，MLF縮量續做，滬指升兩周 新文章
人氣文章

新聞>中國故事

太空旅行 | 深藍航天2張太空旅行船票極速售罄，每張100萬新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

TAOBAO | 市傳淘寶租中港城4萬呎舖，料開設大型體驗家具館新文章
品味生活
生活
人氣文章

政經范局．范強

當特朗普炸起麥記薯條，美國內戰還要打嗎？
人氣文章

著數速遞

雙十一優惠｜$111美麗華酒店自助餐、$111翠亨邨午市點心二人餐、中環國金軒套餐37折！
人氣文章

騙局大拆解

騙案手法｜牛津大學博士Carousell賣舊書，反被騙徒呃走40萬：「好驚訝，我都估唔到我會中招！」
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

Gianluca Crudele個展「ECHO」：話語的失重
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

佳士得珠寶拍賣預展Highlight：卡地亞特別訂造珠寶、鴿血紅寶石項鏈、艷彩橘黃鑽石耳環
人氣文章

Fashion

Victoria's Secret時裝展回歸：BLACKPINK Lisa打頭陣獻唱、Gigi Hadid任開場天使！Tyra Banks、Kate Moss驚喜現身
健康好人生 Health Channel
人氣文章
子宮肌瘤 ｜ 月經異常嚴重經痛可能患子宮肌瘤！醫生警告：常食4類食物恐刺激肌瘤增生！出現3大症狀要盡快求診
人氣文章
頸血管明顯恐患心臟病、肺癌？膚色變深可能是糖尿病先兆？醫生警告：發現頸部7大變化要盡快求醫！
人氣文章
秋冬進補｜蛇全身是寶，蛇肉性涼還是性溫？食蛇進補也有禁忌！推薦一款配搭食療解過度進補
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/10/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/10/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/10/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/10/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事25/10/2024
神州經脈 | 人大常委會下月初開會，MLF縮量續做，滬指升兩周
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

電池之戰 | 【FOCUS】寧王搶佔增混商機，固態電池更牽暗...

25/10/2024 13:33

大國博弈

銀色債券 | 銀債最多獲分24手，申請23手或以下獲全數配發

21/10/2024 17:03

貨幣攻略

提振內房｜一文看懂，中國房地產政策組合拳

17/10/2024 14:01

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處