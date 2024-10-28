神州經脈 | 人行推買斷式逆回購，國企利潤跌幅擴，黃金消費量降

滬深股市三大指數今日（28日）升跌不一，滬綜指開盤即站上三千三，收報3322.20點，企穩三千三，全日升0.68%，深成指亦升0.62%，惟創業板軟0.44%。成交進一步上升，兩市全日交易額1.86萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加907億元或5%。

人民銀行即日起啟用公開市場買斷式逆回購操作工具。（資料圖片）



人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早低開逾百點後跌幅有所收窄，收報7.1273，較上個交易日4時30分收盤價跌54點子，兩連跌，創8月27日以來兩個月新低，全日在7.1260至7.1355之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1307，較上個交易日跌217點子，創8月23日以來逾兩個月新低，上個交易日報7.1090。



今日新聞精選



1. 中共中央總書記習近平今日主持中共中央政治局會議，審議《關於二十屆中央第三輪巡視情況的綜合報告》。會議強調，要清醒認識反腐敗鬥爭形勢，縱深推進全面從嚴治黨，以徹底的自我革命精神把反腐敗鬥爭進行到底，不斷完善權力配置和運行制約機制，著力鏟除腐敗滋生的土壤和條件，推動防範和治理腐敗問題常態化、長效化。要以釘釘子精神抓好改革任務落實。要增強憂患意識，統籌好發展和安全，著力防範化解重點領域風險，牢牢守住安全底線。





2. 人民銀行宣布，即日起啟用公開市場買斷式逆回購操作工具，操作對象為公開市場業務一級交易商，原則上每月開展一次操作，期限不超過1年；採用固定數量、利率招標、多重價位中標，回購標的包括國債、地方政府債券、金融債券、公司信用類債券等。接近人行人士稱，買斷式逆回購料將增強1年以內的流動性跨期調節能力，料可更好對沖年底前MLF的集中到期。中信証券首席經濟學家明明認為，買斷期間的債券可在市場流通，提高債券流通效率。東方金誠首席宏觀分析師王青等預計，MLF政策利率色彩及調節中期市場流動性的作用將進一步淡化。

3. 十四屆全國人大常委會第十二次會議11月4日至8日在北京舉行，會議議程包括審議國務院關於金融工作情況的報告等。財政部副部長廖岷接受《彭博》訪問時表示，中國的財政政策要走法律程序，任何細節都將在11月4日至8日舉行的人大常委會會議後公布。央視旗下新媒體《玉淵譚天》今日亦在微博發文指，在上周五於世界銀行／國際貨幣基金組織年會期間舉行的中美經濟工作組第六次會議中，中方透露了中國經濟政策的新動向，稱「11月大規模增量政策將經法定程序後公布」。

4. 據《路透》引述知情人士指，早前華為的AI處理器被揭使用台積電晶片後，台積電已停止向中國晶片開發商「算能科技」供貨。消息指，算能科技向台積電訂購的晶片，與在華為昇騰910B處理器中找到的晶片相符。算能科技就此發聲明強調，從未與華為有任何直接或間接的商業往來，已向台積電提供詳細的調查報告，以證明公司與華為的調查無關。

5. 中國財政部公布，1-9月，全國國有及國有控股企業營業總收入610580.1億元，同比增長1.2%，增幅較1-8月收窄0.2個百分點；利潤總額32487.0億元，同比下降2.3%，降幅較1-8月擴大0.2個百分點；應交稅費44136.7億元，同比增長0.1%。9月末，國有企業資產負債率64.9%，上升0.1個百分點。

6. 中國黃金協會公布，今年首三季，全國黃金消費量741.732噸，同比降11.18%。其中，黃金首飾400.038噸，同比降27.53%；金條及金幣282.721噸，同比增27.14%；工業及其他用金58.973噸，同比降2.78%。另據內媒報道，周大福、老鳳祥等黃金飾品及黃金擺件每克價格已超過810元，且沒有任何優惠，其中老鳳祥每克黃金價格突破850元。回收業務方面，周大福回收金報價為每克606元，老鳳祥亦為每克600元左右。

7. 內地公募基金2024年三季報顯示，在三季度的震盪行情中，中央匯金繼續增持ETF，其中申購易方達滬深300ETF高達386億份，耗資約1230億元；分別申購了114.74億份華夏滬深300ETF和94.84億份嘉實滬深300ETF，分別耗資約400億元和100億元；申購華泰柏瑞滬深300ETF約870億元。此外，中央匯金申購華夏上證50ETF共117.8億份，耗資近400億元。綜上，可以大致計算出，中央匯金申購上述4隻滬深300ETF以及華夏上證50ETF，總耗資約3000億元。

8. 中國乘聯分會秘書長崔東樹在其個人微信公眾號發布最新統計數據顯示，2024年1至9月汽車行業總收入73593億元，同比增3%，但總利潤3360億元，同比降1.2%；汽車行業整體利潤率僅為4.6%，相對於下游工業企業利潤率6.1%的平均水平，汽車行業仍偏低。值得一提的是，9月汽車行業的利潤總額僅324億元，同比去年大降28.5%；利潤率為3.4%，不僅是今年以來最低，也是近4年以來第二低。

撰文：經濟通中國組

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