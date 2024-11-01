神州經脈 | 財新PMI返擴張，十月商品房成交回升，滬指全周跌

11月第一個交易日，市場氣氛略顯沉悶，滬綜指全日波幅不足50點，收跌0.24%，報3272.01點，全周累跌0.8%；深成指跌1.28%，創業板指挫1.88%。板塊表現方面，軟件服務、智譜AI及半導體大幅回吐，稀土、有色及礦物資源股逆市上行。兩市全日成交2.23萬億元（人民幣．下同），較上個交易日微升130億元或0.6%。

（資料圖片）



人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日早盤小幅高開後震盪走弱，收報7.1250，較上個交易日4時30分收盤價跌90點子。人民幣兌一美元中間價報7.1135，為10月25日以來最高，較上個交易日升115點子。



今日新聞精選



1. 10月財新中國製造業採購經理指數（PMI）錄得50.3，較9月回升1個百分點，在9月短暫收縮後重新升至榮枯線以上。分項指數中，生產指數、生產經營預期指數在擴張區間分別升至四個月和五個月新高；新訂單指數、原材料購進價格指數和出廠價格指數從收縮區間升至擴張區間。不過，製造業供求邊際改善尚未傳導到就業端。10月製造業就業指數在收縮區間降至2023年6月以來最低。





2. 商務部會同上海、北京、廣州、天津、重慶等五個國際消費中心城市，在11月舉辦「中國國際精品消費月」，活動周日（3日）在上海啟動。商務部市場運行和消費促進司司長李剛說，要大力推進首發經濟，活動期間上海、北京、廣州將對首發、首秀、首展、首店給予資金支持，重慶將出台專項政策支持特色伴手禮品牌培育。

3. 住建部「全國房地產市場監測系統」網簽數據顯示，10月份商品房成交同比、環比實現「雙增長」。10月份全國新建商品房網簽成交量同比增長0.9%，比9月份同比擴大12.5個百分點，這是自去年6月份連續15個月下降後首次實現增長；全國二手房網簽成交量同比增長8.9%，連續7個月同比增長；新建商品房和二手房成交總量同比增長3.9%，自今年2月份連續8個月下降後首次實現增長。

4. 中國信息通信研究院發布數據顯示，9月國內市場手機出貨量2537.1萬部，同比下降23.8%，其中5G手機2231.6萬部，同比下降22.3%，佔同期手機出貨量的88%。1-9月，國內市場手機出貨量2.20億部，同比增長9.9%。

5. 近日歐盟對華電動車加徵關稅引發輿論爭議，較早時有報道指上汽集團、吉利旗下品牌與歐盟委員會單獨進行價格承諾談判。上汽、吉利控股集團31日相繼發布闢謠聲明稱，從未與歐委會單獨進行溝通談判。

6. 人行新工具快速落地，昨日（10月31日）傍晚公告，10月開展了5000億元買斷式逆回購操作，期限6個月（182天），但人行並未公布操作利率。專家指，此次人行開展的6個月期操作將於明年4月下旬到期，可完整跨過春節因素對流動性的影響。同時，買斷式逆回購採用固定數量、利率招標、多重價位中標。這意味著參與機構在投標時需要根據自身情況選擇不同利率投標，最終中標利率就是自己的投標利率，整個操作也沒有統一的中標利率。

7. 14家券商獲批「跨境理財通」首批試點，包括招商證券、國泰君安、華泰證券等。其中，深圳轄區內國信、招商、平安、中金財富和國投等5家券商入圍，佔比三分一以上，數量居全國之首。下一步，中國證監會將不斷完善證券公司「跨境理財通」業務試點，提升服務質量，持續深化粵港澳大灣區金融合作。

8. 華為投資控股有限公司在上清所發布財報顯示，今年首三季銷售額5859億元，同比增長29.55%；歸母淨利潤628.7億元，同比下降13.75%。根據上半年數據測算，華為第三季度營收1684億元，淨利潤77.58億元。

撰文：經濟通中國組

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