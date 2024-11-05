  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
秋天養生食療
etnet專輯

神州經脈 | 財新服務業PMI回升，進博會開幕，A股漲人幣挫

05/11/2024

　　滬深股市今日（5日）低開高走，國務院總理李強喊話中國政府有能力推動經濟持續向好提振，加上財新中國10月服務業PMI回升至近三個月高點，顯示提振經濟措施正在彰效，投資市場信心增加，A股放量收升。滬綜指全日漲2.32%，報3386.99點，深成指漲3.22%，創業板指彈4.75%。兩市成交衝破2.3萬億元（人民幣．下同），創10月9日以來近一個月高位，較前日大增6097億元或36%。　　

 

神州經脈 | 財新服務業PMI回升，進博會開幕，A股漲人幣挫

進博會今日在上海開幕，國務院總理李強發表講話。（林雯婕攝）


　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1095，較上個交易日4時30分收盤價跌121點子，脫離三周高位，全日在7.1017至7.1114之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1016，較上個交易日升187點子，創10月21日以來逾兩周新高，上個交易日報7.1203。


今日新聞精選


1. 據《央視新聞》報道，4日下午至5日上午，國家主席習近平先後在湖北省孝感市、鹹寧市，考察了雲夢縣博物館、嘉魚縣潘家灣鎮蔬菜長廊和四邑村，了解當地加強文物保護研究利用、推進鄉村全面振興等情況。



2. 第七屆中國國際進口博覽會今日在上海開幕，國務院總理李強發表講話時指出，面對經濟下行，中國有可供使用的財政和貨幣工具，有信心實現今年的增長目標，對未來幾年的經濟前景也充滿信心。他又指必須對開放建立更加堅定的共識，中國將升級自貿區，探索與其他國家簽訂自由貿易、投資協定；中國將繼續開放電信、互聯網、醫療等領域的投資。

 

3. 上海市長龔正今日在進博會期間舉行的「投資香港推介大會--上海專場」活動上表示，上海願同香港一起推動更高水平、更寬領域的務實合作，更好地服務兩地企業的發展，包括將繼續深化兩地的經貿合作，探索離岸金融、綠色金融、科技金融等金融合作，推進港航、物流、法律等領域的互動交流，鼓勵和擴大兩地的商貿流通；進一步鼓勵上海的企業赴港投資興業，支持更多具備條件的企業在香港上市。

 

4. 10月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得52，較9月高1.7個百分點，為近三個月高點，顯示服務業景氣度回升。10月服務業加快擴張，供需同步改善，企業信心低位回升。此前公布的10月財新中國製造業PMI錄得50.3，走高1個百分點，重新升至臨界點以上。兩大行業景氣度上行，帶動當月財新中國綜合PMI反彈1.6個百分點至51.9，為7月以來新高。

 

5. 中國商務部公布，前三季度，中國服務貿易繼續快速增長，服務進出口總額55181.4億元，同比增長14.5%。其中，出口22733.4億元，增長15.3%；進口32448億元，增長14%；服務貿易逆差9714.6億元。旅行服務增長迅猛。前三季度，旅行服務繼續保持高速增長，旅行服務進出口15052.8億元，增長42.8%，為服務貿易第一大領域。

 

6. 第十五屆中國國際航空航天博覽會（簡稱珠海航展）將於本月12-17日舉行，解放軍空軍宣布，將首次展出中型隱身多用途戰鬥機殲-35A、紅-19地空導彈武器系統、新型察打一體無人機等新型裝備。《央視軍事》引述軍事專家李莉表示，解放軍這次公開殲-35A，意味著中國空軍將同時擁有兩款隱形戰鬥機--殲-20和殲-35A。中國是繼美國空軍裝備F-22和F-35之後，全球第二個同時裝備兩款隱身戰機的國家。

 

7. 據《新華社》報道，隨著國務院關於2023年度國有資產管理情況的綜合報告今日提請十四屆全國人大常委會第十二次會議審議，國有資產公布最新「家底」。報告顯示，截至2023年底，全國國有企業資產總額371.9萬億元，國有金融企業資產總額445.1萬億元，行政事業性國有資產總額64.2萬億元，國有土地總面積52371.4萬公頃、全年水資源總量25782.5億立方米。

 

8. 深圳市商務局提供的最新數據顯示，截至11月2日，深圳以舊換新帶動家電和智能家居產品銷售達92.6億元，71.5%通過線上平台進行銷售，線上平台銷售帶動作用明顯。具體品類看，八大類家電帶動銷售金額41.1億元，3C類產品帶動銷售金額33.3億元，智能家居產品帶動銷售金額18.2億元。其中，手機、電腦、消費級機器人、空調、平板電腦位居前五。

 

撰文：經濟通中國組

 

第九屆「傳媒轉型大獎」請投etnet經濟通一票！ ► 立即行動

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

4,044.57

最大成交額股票

深300059

東方財富 #

27.350

最大成交額股票

滬513090

香港證券

1.611

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 42,139.48
    +344.88 (+0.825%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,762.94
    +50.25 (+0.880%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 18,355.99
    +176.00 (+0.968%)
精選預託證券 More
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升327.764
變動率︰+4.644%
較港股︰-0.80%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升49.685
變動率︰+3.543%
較港股︰-1.03%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升425.130
變動率︰+1.938%
較港股︰-0.62%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升73.393
變動率︰+1.254%
較港股︰+1.37%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升22.005
變動率︰+7.499%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升23.480
變動率︰+6.727%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.575
變動率︰+4.675%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升23.110
變動率︰+2.894%
精選美股 More
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰升250.770
變動率︰+3.266%
GM
通用汽車
按盤價(USD)︰升53.370
變動率︰+3.031%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升23.181
變動率︰+2.933%
AZN
AstraZeneca PLC
按盤價(USD)︰跌65.698
變動率︰-8.025%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 05/11/2024 10:58 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：05/11/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 05/11/2024 10:58 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 06099 招商證券
  • 15.200
  • 03888 金山軟件
  • 28.250
  • 02777 富力地產
  • 1.680
  • 01918 融創中國
  • 3.170
  • 00291 華潤啤酒
  • 30.600
股份推介
  • 01515 華潤醫療
  • 4.200
  • 目標︰--
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 158.600
  • 目標︰$180.00
  • 02319 蒙牛乳業
  • 18.440
  • 目標︰$20.50
  • 01050 嘉利國際
  • 0.880
  • 目標︰$1.10
  • 02318 中國平安
  • 50.200
  • 目標︰$59.80
人氣股
  • 00038 第一拖拉機股份
  • 6.800
  • 00388 香港交易所
  • 330.400
  • 00700 騰訊控股
  • 427.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 98.400
  • 00941 中國移動
  • 71.850
報章貼士
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 536.500
  • 目標︰$550.00
  • 06066 中信建投証券
  • 10.960
  • 目標︰$11.50
  • 02333 長城汽車
  • 13.360
  • 目標︰$17.00
熱炒概念股
  • 光伏 More
  • 01250 山高新能源
  • 1.670
  • 原油 More
  • 01033 中石化油服
  • 0.740
  • 銀行 More
  • 02356 大新銀行集團
  • 7.500
即時重點新聞

05/11/2024 16:22  【美國大選】選情進展：七大搖擺州最後民調，特朗普險勝四州

05/11/2024 16:46  《盤後部署》恒指衝上二萬一成交回升，九毛九料整固完成價殘可吼

05/11/2024 16:23  【進博會】李家超向李強匯報香港最新發展，講述施政報告方向

05/11/2024 17:01  【進博會】商務部副部長：支持有國際競爭力企業赴香港投資展業

05/11/2024 14:45  【ＥＴＦ峰會】港交所姚嘉仁：上月南向ETF通日均成交33億元

05/11/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９４﹒２５億元，買盈富基金沽中芯

05/11/2024 09:01  【大行炒Ｄ乜】百勝中國績後眾大行看法正面，中金升攜程目標兩成

05/11/2024 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７７２４，兩周拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

無人機 | 美團：冀借助港府推動低空經濟，盡快拓香港無人機配送服務新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 財新服務業PMI回升，進博會開幕，A股漲人幣挫新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

ＥＴＦ峰會 | 港交所姚嘉仁：上月南向ETF通日均成交額33億元新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

Disney+ 11月片單︱2大韓劇推介︰男神池昌旭《江南B-Side》、《熱血司祭2》爆笑回歸！全新紀錄片《披頭四1964》邊位金像大導監修？呢位港產演員新美劇要撐！
人氣文章

Foodie What’s On

北角廉政公署總部飲咖啡？11月15日ICAC「一九七四」咖啡廳開放 鄺美雲拍攝宣傳片呢個經典造型登場！
人氣文章

肥碌大食遊．曾智華

懷舊菜專家——昌哥
DIVA CHANNEL
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

如藝術品般的龍舌蘭：感受Clase Azul México的精緻與複雜，讓餘韻在味蕾迴盪
人氣文章

Beauty

秋冬急救面膜推介：mtm 膠原蛋白面頸膜、Guerlain精粹面膜、Clarins紓緩面膜，幫脆弱肌膚度過乾燥季節！
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

賈靜雯的凍齡秘訣：單塗護膚品已經不夠？每日花時間做面部按摩！推薦：提升輪廓的面部Pilates
健康好人生 Health Channel
人氣文章
減肥攻略 ｜ 哈佛權威減重博士教你10招減肥不反彈：慢慢進食、每日食早餐 建議一增加減肥動力的方法！新文章
人氣文章
家居意外 │煮飯遇煤氣爆炸捨身護母，逾6成皮膚燒傷！醫生解釋鋼絲球清創手術是最佳治療方法
人氣文章
結核病警告：世衛報告揭示結核病超越新冠成頭號傳染病殺手！全球新增820萬病例，男性風險較高的5大感染因素新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/11/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/11/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/11/2024 23:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/11/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話05/11/2024
無人機 | 美團：冀借助港府推動低空經濟，盡快拓香港無人機配送服務
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

美國總統大選何時才可「塵埃落定」？

05/11/2024 13:04

大國博弈

高息定存 | 創興加3個月存息至3.6厘，渣打6個月3.48...

04/11/2024 19:20

貨幣攻略

聽話！買ETF

29/10/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處