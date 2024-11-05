神州經脈 | 財新服務業PMI回升，進博會開幕，A股漲人幣挫

滬深股市今日（5日）低開高走，國務院總理李強喊話中國政府有能力推動經濟持續向好提振，加上財新中國10月服務業PMI回升至近三個月高點，顯示提振經濟措施正在彰效，投資市場信心增加，A股放量收升。滬綜指全日漲2.32%，報3386.99點，深成指漲3.22%，創業板指彈4.75%。兩市成交衝破2.3萬億元（人民幣．下同），創10月9日以來近一個月高位，較前日大增6097億元或36%。

進博會今日在上海開幕，國務院總理李強發表講話。（林雯婕攝）



人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1095，較上個交易日4時30分收盤價跌121點子，脫離三周高位，全日在7.1017至7.1114之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1016，較上個交易日升187點子，創10月21日以來逾兩周新高，上個交易日報7.1203。



今日新聞精選



1. 據《央視新聞》報道，4日下午至5日上午，國家主席習近平先後在湖北省孝感市、鹹寧市，考察了雲夢縣博物館、嘉魚縣潘家灣鎮蔬菜長廊和四邑村，了解當地加強文物保護研究利用、推進鄉村全面振興等情況。





2. 第七屆中國國際進口博覽會今日在上海開幕，國務院總理李強發表講話時指出，面對經濟下行，中國有可供使用的財政和貨幣工具，有信心實現今年的增長目標，對未來幾年的經濟前景也充滿信心。他又指必須對開放建立更加堅定的共識，中國將升級自貿區，探索與其他國家簽訂自由貿易、投資協定；中國將繼續開放電信、互聯網、醫療等領域的投資。

3. 上海市長龔正今日在進博會期間舉行的「投資香港推介大會--上海專場」活動上表示，上海願同香港一起推動更高水平、更寬領域的務實合作，更好地服務兩地企業的發展，包括將繼續深化兩地的經貿合作，探索離岸金融、綠色金融、科技金融等金融合作，推進港航、物流、法律等領域的互動交流，鼓勵和擴大兩地的商貿流通；進一步鼓勵上海的企業赴港投資興業，支持更多具備條件的企業在香港上市。

4. 10月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得52，較9月高1.7個百分點，為近三個月高點，顯示服務業景氣度回升。10月服務業加快擴張，供需同步改善，企業信心低位回升。此前公布的10月財新中國製造業PMI錄得50.3，走高1個百分點，重新升至臨界點以上。兩大行業景氣度上行，帶動當月財新中國綜合PMI反彈1.6個百分點至51.9，為7月以來新高。

5. 中國商務部公布，前三季度，中國服務貿易繼續快速增長，服務進出口總額55181.4億元，同比增長14.5%。其中，出口22733.4億元，增長15.3%；進口32448億元，增長14%；服務貿易逆差9714.6億元。旅行服務增長迅猛。前三季度，旅行服務繼續保持高速增長，旅行服務進出口15052.8億元，增長42.8%，為服務貿易第一大領域。

6. 第十五屆中國國際航空航天博覽會（簡稱珠海航展）將於本月12-17日舉行，解放軍空軍宣布，將首次展出中型隱身多用途戰鬥機殲-35A、紅-19地空導彈武器系統、新型察打一體無人機等新型裝備。《央視軍事》引述軍事專家李莉表示，解放軍這次公開殲-35A，意味著中國空軍將同時擁有兩款隱形戰鬥機--殲-20和殲-35A。中國是繼美國空軍裝備F-22和F-35之後，全球第二個同時裝備兩款隱身戰機的國家。

7. 據《新華社》報道，隨著國務院關於2023年度國有資產管理情況的綜合報告今日提請十四屆全國人大常委會第十二次會議審議，國有資產公布最新「家底」。報告顯示，截至2023年底，全國國有企業資產總額371.9萬億元，國有金融企業資產總額445.1萬億元，行政事業性國有資產總額64.2萬億元，國有土地總面積52371.4萬公頃、全年水資源總量25782.5億立方米。

8. 深圳市商務局提供的最新數據顯示，截至11月2日，深圳以舊換新帶動家電和智能家居產品銷售達92.6億元，71.5%通過線上平台進行銷售，線上平台銷售帶動作用明顯。具體品類看，八大類家電帶動銷售金額41.1億元，3C類產品帶動銷售金額33.3億元，智能家居產品帶動銷售金額18.2億元。其中，手機、電腦、消費級機器人、空調、平板電腦位居前五。

撰文：經濟通中國組

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