京城近觀｜馬拉松「超級周末」，北馬霾中開跑

被稱作「國馬」的北京馬拉松在11月3日在霧霾中開跑。今年比賽起點依舊設在天安門廣場，終點是奧林匹克中心區景觀大道。當日可說是馬拉松「超級周末」，全國約30場馬拉松開跑。

北馬在重霧霾中起跑，起跑的照片都是灰矇矇的。（網絡圖片）



北馬為甚麼被稱作「國馬」？主要因為是首都北京舉辦的馬拉松。很多跑者心中，天安門廣場是北京的最中心，也就是全中國的最中心。參加熱愛的馬拉松比賽，起跑前在天安門廣場唱國歌，這件事特別有儀式感，穿過起點拱門後，在天安門城樓下拍一張照片，是不少參賽者的標準動作。

今年北馬，印錯獎牌

以賽事管理水平來說，北京馬拉松每年都會傳出參賽者的吐糟，比如起點洗手間設置不夠，排隊太長；天安門廣場明明這麼寬廣，但是存包的地方總是非常擁擠；終點領物也十分混亂，找不到寄存的物品；今年在終點附近，還發生了一個贊助商的吹氣拱門掉下來的狀況，幸運的是沒有人受傷，不幸的是對於正在衝刺的跑者來說，多少影響到成績表現。

而今年北京馬拉松更發生最大的烏龍事件--印錯獎牌，完賽獎牌背面的世界田聯金標賽事LOGO錯印成精英標牌賽事LOGO，而且獎牌是全部印錯，並非部分印錯，為此北馬官方發出道歉聲明，並給出的解決方案是：給全部3萬名參賽者郵寄更正的新獎牌。不過，有部分參賽者說，當初報名時地址是亂填或填不完整，這可能就收不到更正的獎牌了。

細心的參賽者發現獎牌背面的世界田聯金標賽事LOGO錯印成精英標牌賽事LOGO。（網絡圖片）

世界田聯每年會從多個維度給馬拉松評級：最高是白金標，其後是金標、精英標、標牌等四個等級，北馬是金標賽事，但是獎牌卻印成精英標，等於自己給自己「降級」。

北馬這樣的管理水平，難怪會被上海馬拉松搶在前頭，率先成為中國唯一的世界馬拉松大滿貫候選賽事。上馬在2020年被評為白金標，是中國第一個被評為白金標的馬拉松。2021年，廈門馬拉松也被評為白金標，目前國內最高評級只有這兩個馬拉松。

世界馬拉松大滿貫即是世界最頂級的馬拉松賽事，設立於2006年，包括波士頓馬拉松、倫敦馬拉松、柏林馬拉松、芝加哥馬拉松和紐約馬拉松，2013年新增了東京馬拉松。類似於網球四大滿貫，不同的是，馬拉松的六大滿貫業餘選手也能參賽。悉尼馬拉松在4日宣布，已經成為世界馬拉松大滿貫賽事的第7名成員。

北馬又被稱作「國馬」，很多跑者認為在天安門廣場唱國歌後起跑十分有儀式感。（網絡圖片）



逾18萬人報名，六分之一的中籤機會

標牌不代表賽事的全部，還是口碑更重要。這些並不影響北馬在國內跑者心中的地位，北馬依然那麼受歡迎。自1981年北馬開跑以來，歷屆報名人數逐漸增加，今年更是逾18萬人報名，而參賽規模僅有3萬人，六分之一的中籤機會，使得參加北馬「比中獎還難」。小記作為其中一個喜歡參加馬拉松的人，今年也未能抽中。小記在北京生活多年，可說親身體驗了北京馬拉松的變化，以前北馬基本上不需要抽籤，報名就能跑。近年則是報名人數愈來愈多，今年看似有六分之一中籤機會，實際上北京跑者佔比21.1%，名額要和全國34個省市的跑者共享。根據身邊朋友的不完全統計，有北京跑友說自己已經6年沒抽中，今年北京以外的朋友中籤率更高。當中可能有當局刺激消費的考慮，京外來的跑者住宿和餐飲，消費無論如何都比北京跑者高一些。

跟過去不一樣的是，現在的跑者也比過去跑得更快。據官方賽後統計，今年的北京馬拉松共有3004人的完賽成績「破三」（在3小時內完賽），打破了去年2402人的紀錄。

官方統計今年北馬共有3004人的完賽成績「破三」，打破紀錄。（網絡圖片）

馬拉松熱潮拉動文旅經濟發展

馬拉松是一項體育競技項目，更是一門生意，前面提到，舉辦馬拉松比賽能帶動當地的旅遊業發展，相信這也是馬拉松比賽近十年在中國飛速發展的原因之一。數據上看，2011年中國舉辦的馬拉松賽事只有22場，2017年達800多場，2019年暴漲到1828場。秋季是馬拉松旺季，今年10月20日，全國至少20場馬拉松賽事舉行；11月3日，全國約30場馬拉松舉行。

經歷新冠疫情後，人們對自己的健康狀況更加關注，比起需要高昂年費的健身房，跑步似乎是既經濟又實惠的運動。這只是一開始，如果你認真跑步，你會發現，專業跑鞋動輒上千元，跑步衣服一件數百元，經常跑步需要準備2-3套衣服，帽子數百元一頂，更不用說跑步專業手錶千元起。愈來愈多的人希望健康跑步不受傷，同時對成績有要求，跑步訓練營如雨後春筍般湧現，報名費數千元起；自己住的城市跑膩了，隔三差五就去其他城市或出國比賽，長時間下來跑步也屬於燒錢的愛好。

秋季是馬拉松旺季，今年僅11月3日全國就有約30場馬拉松舉行。（網絡圖片）

霧霾天中開跑，十月北京連續陷入重霧霾

跑步是否就等於健康呢？這要看天。北馬當日，北京陷於重霧霾當中，起跑的照片都是矇矓的。北馬不止一次在霧霾天中開跑，難得中籤的跑者很少因空氣差就輕易棄賽。驅散霧霾向來靠風吹，當日十點多以後，北風雖遲但到，北風一到，霧霾一散而空，藍天重現，但只有跑得慢的跑者才能享受到好空氣。

事實上，十月以來，北京大半個月都陷入霧霾鎖城之中。截至10月30日，「2+36」城市共出現31天次中度至重度污染（其中重度污染8天次、中度污染23天次）。小記雖然熱愛跑步，但也覺得，一般情況下，空氣已差得讓人喉嚨不舒服，建議減少活動休息為妙。

撰文：經濟通駐京記者黃燕明

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