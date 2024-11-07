神州經脈 | 習近平祝賀特朗普當選，出口增速逾兩年高，外儲回落

今日（7日）A股市場低開高走，午間中國海關總署公布10月進出口數據，以美元計價出口同比意外呈現雙位數增長，創2022年7月以來最高增速；但進口同比降幅大於預期，凸顯內需仍疲。滬深三大股指午後升幅漸擴，消費股全日保持強勢，大金融板塊突然爆發，令滬綜指全日升幅達2.57%，報3470.66點，企穩三千四；深成指收漲2.44%，創業板指彈3.75%。

（資料圖片）

成交維持高位，兩市全日交易額達2.5萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少578億元或2.3%。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日盤初大跌逾300點，隨後大行出手投放美元流動性，疊加美指上行勢頭減緩，人民幣收復跌幅並反彈，收報7.1603，較上個交易日4時30分收盤價升46點子，止兩連跌，暫脫離近三個月低位。今日人民幣兌一美元中間價報7.1659，較上個交易日跌666點子，止兩連升，創去年11月17日以來近一年新低，跌幅更創2022年4月底以來逾兩年半最大，不過報價與市場預測偏離僅略擴至20點，監管層未明顯過濾，似乎對當前的匯價表現並不感到擔憂；上個交易日報7.0993。

今日新聞精選

1. 據《新華社》報道，國家主席習近平致電特朗普，祝賀他當選美國總統。習近平指，歷史昭示中美合則兩利、鬥則俱傷。一個穩定、健康、可持續發展的中美關係符合兩國共同利益和國際社會期待。希望雙方秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作，走出一條新時期中美正確相處之道，造福兩國，惠及世界。

2. 中國10月按美元計出口總值同比大增12.7%，增幅遠勝預期的5.2%並創27個月高位，進口總值則跌2.3%為4個月最低。分析認為，這既得益於低基數及年末旺季，也有外貿商「搶出口」情緒升溫的因素，料出口短期仍有望維持強勁。

3. 國家外匯管理局統計數據顯示，截至2024年10月末，外匯儲備約32610.50億美元，較9月33163.67億美元回落553億美元。此外，數據顯示，10月末黃金儲備報7280萬盎司，與上個月持平，連續第六個月暫停增持黃金。

4. 商務部發言人何詠前今日在例行記者會談到歐盟對華電動汽車加徵關稅的情況時表示，歐方技術團隊已於11月2日抵京，目前雙方正在按照「務實、平衡」原則，密集就價格承諾方案具體內容進行磋商。對於特朗普競選期間揚言對來自中國的商品徵收60%的關稅，何詠前表示，中方願按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，與美方加強溝通、拓展合作、化解分歧。

5. 據《彭博》引述知情人士稱，中國市場利率定價自律機制向部分銀行發出倡議，不得以顯著高於政策利率的水平吸收同業活期存款，應以公開市場7天逆回購操作利率（1.5%）為定價基準，合理確定同業活期存款的利率水平，以引導推動同業活期存款回歸支付清算本源，防止形成空轉套利。倡議擬2024年12月1日起生效。據報目前部分銀行的同業活期存款利息在1.8%及以上。

6. 人行6日召開外資金融機構座談會，滙豐、摩通及大摩等11家外資金融機構出席，行長潘功勝在座談會上，闡釋了當前中國貨幣政策立場及貨幣政策框架調整有關考慮，介紹金融業高水平開放及一攬子金融增量政策相關工作進展，聽取意見建議，並就各機構關心的問題交流回應。

7. 財經雜誌《福布斯》公布2024年「中國內地富豪榜」，農夫山泉創辦人鍾睒睒以508億美元財身家續第四年成為內地首富，惟較去年蒸發93億美元，為富豪中蒸發金額最高的人。騰訊控股主席馬化騰以468億美元財富，由去年第四位躍升至第二位，第三名則是字節跳動創始人張一鳴，財富有456億美元。另外，近期盲盒大熱，令泡泡瑪特主席王寧以55億美元身家進入百大富豪榜，排第68位。

8. 對於有指抖音萬人直播間能撬動的資金體量超過普通游資，甚至有直接薦股引發個股漲停等異動的情況存在，抖音安全中心相關負責人表示，平台嚴厲打擊各類非法證券活動，對發現的違規內容和帳號，平台將採取包含封禁直播權限、內容下架、資料重置、帳號禁言在內的手段進行處置。另外，內媒指，近日有被封禁的薦股抖音博主重新開號，連發多條其此前點評股市走勢的內容後再被封禁；該博主還會推薦網民加入「內部大家庭」QQ群天聊，聲稱有合適股票推薦。

撰文：經濟通中國組

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