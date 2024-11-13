珠海撞人事故 | 男子珠海駕車撞人35死43傷，習近平指示嚴懲兇手

珠海市公安局12日傍晚通報，周一(11日)晚上珠海香州區體育中心發生62歲男司機駕車衝撞市民重大惡性案件，導致35人死亡，43人受傷。國家主席習近平高度重視並作出重要指示，指出案件性質極其惡劣，要全力救治傷員，精心做好傷亡人員及家屬安撫善後工作，要依法嚴懲兇手。

習近平：加強風險源頭防控，嚴防發生極端案件

習近平又表示，各地區和有關部門要深刻汲取教訓，舉一反三，加強風險源頭防控，及時化解矛盾糾紛，嚴防發生極端案件，全力保障人民群眾生命案安全和社會穩定。



國務院總理李強亦作出批示，指出要全力搶救傷員，穩妥做好善後，盡快查明案件並依法嚴懲兇手。



根據習近平的指示，中央已派工作組趕赴當地指導處置工作，廣東省及珠海市正全力做好傷員救治，案件偵辦及社會面防控等工作。

男子事後逃逸自殘昏迷，警方稱其不滿離婚財產分割

珠海警方通報，該名62歲的樊姓男子當日駕駛一輛越野車闖閘衝入體育中心內部道路，撞向正在鍛鍊的市民。網上流傳的片段顯示，事發後現場一片混亂，多人倒臥地上，有途人為傷者進行心肺復甦，亦有大量傷者等候送院。



涉事男司機事後駕車逃走時，被趕到現場的警方當場攔截。司機之後在車上持刀自殘，頸部嚴重受傷昏迷，正在救治，警方稱其暫時無法接受訊問。惟通報又指，事件是由於男司機不滿離婚後財產分割結果而引發的。公安機關對樊某涉嫌以危險方法危害公共安全罪立案偵查，並依法對樊某予以刑事拘留。案件偵辦、傷患救治等善後工作正在進行中。

撰文：經濟通中國組

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