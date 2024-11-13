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神州經脈 | 地方隱債置換即將啟動，祁斌任香港中聯辦副主任

13/11/2024

　　A股市場今日（13日）全日探底回升，滬綜指盤中最低3404點，午後企穩反彈，全日收升0.51%，報3439.28點；深成指收升0.4%，創業板指更漲1.11%。值得留意的是，今日成交大減，兩市交易額2萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量5415億元或21%。

 

神州經脈 | 地方隱債置換即將啟動，祁斌任香港中聯辦副主任

（資料圖片）

 

　　官方中間價自8月以來首次重啟過濾，遠低於7.23上方的預期，監管強烈抑制美元升值勢頭，令多頭受挫。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日高開高走，盤中漲幅一度超過200點，最終收報7.2252，較上個交易日4時30分收盤價升126點子，止三連跌，脫離近三個半月低位，全日在7.2142至7.2269之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1991，較上個交易日跌64點子，三連跌，創去年9月11日以來逾十四個月新低，與市場預測偏離大幅擴大至逾310點，上個交易日報7.1927。

 

今日新聞精選

 

1. 河南省財政廳昨日發布通知，擬於本周五（15日）發行2024年河南省政府再融資一般債券（五期）和再融資專項債券（十一期），其中再融資債券計劃發行規模為318.169億元，期限為10年，用途為「置換存量隱性債務」。這意味著地方政府即將啟動新一輪存量隱性債務置換工作。本次擬發行的第十一期河南省政府再融資專項債券信披文件說明，財政部已經向地方下達6萬億元分地區限額。

 

2. 中國醞釀已久的「隱性債務」置換方案已於近日推出，地方政府將發行專項債用於置換10萬億元的隱性債務。這些債務被稱為「隱性債務」，是因為其由城投發行，不在地方政府財政預算內。標普全球評級最新發布的報告指，上述措施將削減地方政府14萬億元債務的融資成本，但新發的債務將被納入地方政府資產負債表，該置換計劃本身將令2028年地方政府直接債務規模較2023年底增加25%。

 

3. 國務院任命祁斌為中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任。56歲的祁斌畢業於清華大學物理系，1992年赴美留學，擁芝加哥大學商學院MBA學位，曾就職於華爾街高盛集團等投資銀行，2000年回國後進入中國證監會，曾任基金監管部副主任、研究中心主任等職，2016年起出任中國投資有限責任公司副總經理。


4. 寧德時代董事長曾毓群接受《路透》採訪時表示，如果美國候任總統特朗普願意開啟中國投資電動車供應鏈的大門，寧德時代將考慮在美國建立工廠。報道又稱，曾毓群計劃將寧德時代重塑為綠色能源供應商，建立一個零排放電網，並計劃透過提供現成的電動汽車平台，即裝配有長續航電池的汽車底盤，助行業大幅削減開發電動汽車的成本，從而顛覆電動汽車行業的經濟格局。

 

5. 對於有報道指台積電應美方要求自周一（11日）起暫停向中國大陸客戶提供先進AI芯片，國台辦發言人朱鳳蓮今日在例行記者會回應稱，這再次證明美國打「台灣牌」，升高台海緊張局勢，目的是「以台遏華」，而民進黨當局妄圖「倚外謀獨」，一味隨美起舞搞「脫勾斷鏈」，給兩岸有關產業合作設置越來越多的人為障礙，最終損害的是島內企業的利益，削弱的是台灣相關產業的優勢。

 

6. 廣東珠海香州區體育中心11日晚間發生惡意駕車撞人事件，造成35人死亡、43人受傷；國家主席習近平作出指示，要求全力救治傷員，依法嚴懲兇手，加強風險源頭防控，及時化解矛盾糾紛，嚴防發生極端案件。據《路透》報道，中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上被問到此事時回應稱，據了解，目前沒有造成外國人傷亡。中國政府一貫並將繼續採取有力措施保障人民生活和社會穩定；中方將切實保障所有在華外國人和中外企業安全。

 

7. 美國國會針對TikTok「不賣就禁」剝離法案中規定的最後期限，將在候任總統特朗普正式上任的前一天1月19日到期。由於特朗普曾在競選期間表示反對封禁TikTok，TikTok支持者期待特朗普能夠在這兩個月找到方法拯救TikTok。據《紐約時報》報道引述特朗普團隊發言人指，特朗普將兌現承諾，但該發言人未提供具體細節。

 

8. 小鵬匯天今日在珠海航展與國內12家批量預訂意向客戶簽署合作及產品預訂協議，共計2008台，是全球飛行汽車領域迄今為止的最大訂單量；簽約客戶來自交通運輸、旅遊、地產、科技等多個領域。小鵬匯天創始人趙德力表示，連同今次航展新簽訂單，訂單總數超過3000台。至於昨日向公眾開啟的200台「陸地航母」先飛預訂通道，「當日已基本訂完」。他並預計明年8月落地第一台樣車，年產能預計1萬台；計劃在2026年量產交付，售價不會超過200萬元。

 

撰文：經濟通中國組

 

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