神州經脈 | 消費增速勝預期，樓價環比跌幅縮，滬指周挫逾3%

國家統計局今日（15日）發布的一系列經濟數據有好有壞，滬綜指震盪調整，全日收跌1.45%，報3330.73點，盤中一度回勇至3391點，惟未能再站上三千四；深成指跌2.62%，創業板指大挫3.91%。兩市全日成交1.83億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量120億元或0.7%。

內地10月社會消費品零售總額同比增4.8%，增速創八個月新高並大勝預期。（AP圖片）

分析人士認為，10月主要指標回升，零售消費強勁，表明一攬子增量政策逐漸顯效，短期經濟修復有望延續，四季度經濟同比增速有望加快至5%以上。不過，同時也要看到內需仍弱、民間投資仍為負值、樓市還在築底中，且外部不確定性增強尤其面臨特朗普2.0潛在衝擊，預計更多增量政策還在路上。滬指全周整體疲弱，累挫3.52%，是一個多月來最大單周跌幅。

今日新聞精選

1. 當地時間11月14日下午，中國國家主席習近平在利馬總統府同秘魯總統博魯阿爾特舉行會談。習近平指出，中方願繼續擴大進口秘魯特色優質農產品，鼓勵有實力的中國企業赴秘魯投資興業；雙方要統籌推進礦產能源、基礎設施、交通通信等傳統領域合作，拓展數字經濟、人工智能、綠色航運、電動汽車、光伏產業等新興領域合作。中國企業克服困難如期完成錢凱港項目一期工程，充分表明中方同秘方開展長期戰略合作的決心。

2. 中國10月社會消費品零售總額同比增4.8%，增速創八個月新高並大勝預期，規模以上工業增加值同比增幅則小幅回落至5.3%，低於市場預期的5.6%；當月全國城鎮調查失業率及31城失業率均為5%，創四個月新低。首10月全國固定資產投資則同比增3.4%，略低於預期。東方金誠首席宏觀分析師王青認為，伴隨一攬子增量政策發力顯效，年底前消費增速還有上升空間，工業生產增速會保持5%以上的較快增長水平，基建投資將進一步加快，製造業投資會繼續處於接近兩位數的高位狀態，而在白名單項目貸款撥付加速支持下，房地產投資降幅有望收窄。

3. 國家統計局公布2024年10月商品住宅銷售價格變動情況，70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格環比降幅收窄或轉漲、同比降幅趨穩，房地產市場預期進一步改善。其中，一線城市二手住宅銷售價格環比由上月下降1.2%轉為上漲0.4%，為近13個月以來首次轉漲。另外，路透根據官方數據測算，10月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌5.9%，續創逾九年最大降幅；10月環比跌幅則收窄至0.5%，為七個月最小降幅。



4. 中國駐美大使謝鋒在「香港中美論壇」發表視像致詞指，中美合作能夠辦成事、辦好事、辦大事，中美對抗將導致大動盪、大分裂、大災難。他又指，香港擁有「背靠祖國、面向世界」的獨特地位和優勢，今日正處在由治及興的新階段，香港與美國利益聯繫深厚，保持香港繁榮穩定符合中美共同利益。

5. 廣州車展今日開幕，其中，長安汽車公布飛行汽車和人形機器人產品相關計劃，稱將在未來5年內投入超500億元，於2026年前推出長安飛行汽車產品，並在2027年前發布人形機器人產品。廣汽集團則表示要在2027年實現自主品牌佔集團總銷量60%以上、挑戰自主品牌銷量200萬輛。另外，華為透露與江淮汽車合作的尊界首款車型將於11月底前的華為發布會上與Mate70一同發布。

6. 住建部、財政部近日聯合印發通知，明確城中村改造政策支持範圍由最初的35個超大特大城市進一步擴大到近300個地級及以上城市。地級城市資金能平衡、徵收補償方案成熟的項目，均可納入政策支持範圍，例如納入地方政府專項債券支持範圍，開發性、政策性金融機構提供城中村改造專項借款等。

7. 9月以來A股市場火爆，大批股市新手湧入各大網絡直播間跟「大V」集體買賣股票，但當中很多是直播是「割韭菜」，並且會引發個股異動，監管部門等各方近日著手整頓問題。據《21世紀經濟報導》引述一位業內人士透露，近日有平台排名前20的財經頭部直播間全部暫停直播，三方財富平台也不能幸免。有持牌投顧機構則稱，其所在區域的證監局上周要求屬地證券諮詢機構進行自查。另外，對於有傳同花順涉非法薦股被立案，或將暫停展業數月，同花順相關人士回應稱，不存在非法薦股情況，亦不存在被立案調查。

8. 國家金融監督管理總局印發《金融資產管理公司不良資產業務管理辦法》，明確金融資產管理公司收購資產應嚴格遵循真實性、潔淨性原則，通過盡職調查、評估估值程序客觀合理定價，實現資產和風險的真實轉移。不得為金融機構規避資產質量監管提供通道，不得為各類機構違規提供融資。

撰文：經濟通中國組

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