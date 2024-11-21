神州經脈 | 星巴克或售中國業務股權，政府智囊籲明年GDP保5

滬深股市今日悶局一場，滬綜指走勢反覆下，收市微升0.07%，勉強保住三連漲，報3370.40點，深成指收跌0.07%，創業板指亦軟0.09%。兩市全天成交額1.61萬億元（人民幣．下同），較上個交易日少30億元或0.2%。

星巴克目前在中國250多個城市經營7500多家門市。（圖片來源：星巴克中國官網）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日高開高走，收報7.2410，較上個交易日4時30分收盤價升12點子。人民幣兌一美元中間價報7.1934，較上個交易日升1點子，止兩連跌。

今日新聞精選

1. 中國國際供應鏈促進博覽會下周在北京舉行前，國務院總理李強或於下周一（25日）與外企力拓、康寧、正大等高管會晤，據《彭博》報道，這些跨國企業正在為美國候任總統特朗普兌現對華加徵關稅的承諾做準備。

2. 據《路透》報道，中國政府顧問建議北京方面將明年經濟增長目標維持在5%左右，呼籲推動更強有力的財政刺激措施，以減輕預期中美國加徵關稅對中國出口的影響。上述政府顧問將向下月舉行的閉門中央經濟工作會議提交建議，高層領導將在會上討論明年政策和目標。

3. 高盛首席中國經濟學家閃輝早前分析指，美國對中國出口商品的實際關稅稅率或提高20個百分點，中國短期內可通過貶值、向其他地區出口來應對，但長期來看，還是需要考慮擴大內需。若平均加徵20%的關稅，對2025年中國實際GDP增長會帶來0.7個百分點的拖累，影響可能集中在二三季度顯現。

4. 環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）數據顯示，10月人民幣國際支付份額降至2.93%，較9月的3.61%再下跌，是從7月歷史新高（4.74%）連跌三個月，仍為全球第五大最活躍貨幣。美元、歐元、英鎊、日圓分別以47.04%、22.90%、7.31%、3.91%的佔比位居前四位。

5. 星巴克可能出售中國內地的業務股權，已非正式地評估了潛在投資者的興趣，其中包括中國國內的私募股權公司。星巴克發言人在回應聲明稱「正努力尋找最佳的增長道路，其中包括探索戰略合作夥伴關係。」星巴克新上任的行政總裁Brian Niccol在上月對分析員表示，正努力了解公司在中國內地的業務，並指出競爭環境似乎「極端」（extreme），宏觀環境「艱難」（tough）。

6. 2024年1-10月，中國對外非金融類直接投資1158.3億美元，同比增長10.6%。商務部新聞發言人何咏前在例行發布會表示，高度重視加入CPTPP工作，主動對照協定內容，積極推進相關領域的政策調整和修立法，並在有條件的自貿試驗區自由貿易港開展先行先試。

7. 據研究諮詢機構Counterpoint中國智能手機每周追蹤報告，在中國的雙11購物節期間，智能手機的銷售量與去年同期相比下降9%。華為表現最為亮眼，同比增長7%。相比之下，蘋果與榮耀均出現同比兩位數百分比的下滑。

8. 近日，波羅的海兩條海底光纖通訊電纜被切斷，令人懷疑是遭蓄意破壞。經調查，兩條電纜被切斷的時間點前後，中國貨船「伊鵬3號」皆正好經過事發海域。中國外交部今日表示，中方願依據國際法同有關方保持溝通，共同維護國際海底基礎設施安全。

撰文：經濟通中國組

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