烏鎮大會｜世界互聯網大會十周年，人工智能成新話題

2024年世界互聯網大會烏鎮峰會於11月20日至22日如期舉行。隨著互聯網行業的變遷和發展，人工智能成為本屆烏鎮峰會的新主題，與會嘉賓在大會論壇上談到要推動AI技術發展智能向善，讓科技鼓舞社會進步；將AI能力轉化為生產力，助力提升產業能力；應對新技術帶來的風險挑戰；秉持普惠價值追求，降低技術門檻，使數字技術更好造福人類等。

360集團創始人周鴻禕表示，互聯網下一個十年的方向已經非常明確，即人工智能和大語言模型；小米集團創始人雷軍亦表示，堅持智能向實、智能向善是人工智能科技服務社會進步的核心要義，滿足人們對美好科技生活的向往是創新的重點。

儘管人工智能是互聯網發展不可阻擋的未來走向，但這一議題卻與上海舉辦的世界人工智能大會存在一定程度的重疊，在面臨參展人數和參展企業規模均不及世界人工智能大會的挑戰下，世界互聯網大會亟需探索自身的獨特定位，才能在眾多同類活動中脫穎而出。

今年世界互聯網大會主題是「擁抱以人為本、智能向善的數字未來--攜手構建網絡空間命運共同體」。國家主席習近平在賀信中指出，要把創新作為第一動力、把安全作為底線要求、把普惠作為價值追求，加快推動網絡空間創新發展、安全發展、普惠發展，攜手邁進更加美好的「數字未來」。（林雯婕攝）

今年是世界互聯大會舉辦的第十個年頭，在開幕首日還收到了國家主席習近平的賀信。然而，相較於互聯網行業的昔日輝煌，今年的大會也是十分低調，少了眾多互聯網大佬的身影，只有雷軍和周鴻禕兩位知名企業家出席，其他則多為中小科技企業創始人、學者，以及洪都拉斯、贊比亞、馬來西亞等國的領導人。

「互聯網之光」博覽會面積雖小但也有看點

在世界互聯網大會烏鎮峰會期間，備受矚目的「互聯網之光」博覽會同期舉行，該博覽會同樣聚焦於人工智能領域的展示，展會佔地面積約2.1萬平方米，相較於上海世界人工智能大會5.2萬平方米的場地規模，縮減超過一半。儘管在展品數量、參展企業數量上可能不及一些大型展覽，但值得一提的是，本次博覽會吸引了眾多較為罕見的來自浙江本地的人工智能企業參展，也是這個展會的一大亮點。

其中就有上周二（19日）剛剛在新三板掛牌的無人機反制裝備企業凡雙科技。過去說到低空經濟，我們更多看到的是無人機或者eVTOL企業，相關的反制裝置很少見到。凡雙科技就開發了無人機偵測、跟蹤和反制設備，統一接入低空安全管理平台，可以實現對公安特勤反恐、治安巡邏、重大安保等場景的安全防護，構建起可感、可查、可打、可控的低空安全整體防控系統。

凡雙科技展台的工作人員表示，如果有無人機飛入設備的管控範圍內，該無人機就會和原來的遙控信號斷開連接，而由低空安全管理平台接管這架無人機。這些設備的售價約為25萬-30萬元人民幣一台。

這一個個又似音響又似飛碟的裝置就是可以偵測、追蹤、反制無人機，在設備2.5公里至3公里半徑範圍內的無人機會受到信號干擾。目前凡雙科技的客戶多為公安、軍隊、監獄、保密單位、能源等特殊領域。（林雯婕摄）

在不遠處的另一個展台上，記者的目光瞬間被密集排隊的人群所吸引，細看後發現，原來是AI中醫診療儀器「俏郎中」。只要將五指輕輕按壓在該設備上，該儀器就能通過生物電流和皮膚阻抗信息在2分鐘內檢測用戶的臟腑、氣血津液、經絡、脊柱健康狀況，並提供全面的數字化評估報告和個性化調理建議，檢測準確率達到83.5%。目前該儀器在淘寶上賣到近3000元人民幣，見到那麼多觀眾踴躍體驗，這似乎就是把人工智能普惠化，融入大眾生活的一種具體呈現。

現場工作人員介紹，這款設備利用人工智能、物聯網、大數據、雲計算等新一代資訊技術，結合中醫臟腑辨證理論、中醫氣血辨證理論等傳統中醫理論，模擬「老中醫」智能診斷，提供數位化評估報告、個性化調理建議及養生方案。（林雯婕摄）

撰文、攝影：經濟通駐滬記者林雯婕

【與拍賣官看藝術】畢加索的市場潛能有多強？亞洲收藏家如何從新角度鑑賞？► 即睇