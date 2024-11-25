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神州經脈 | MLF縮量續做，蘋果庫克再訪華，美芯片擬再設限

25/11/2024

　　滬深股市上周五大跌收市後今日（25日）續弱，盤中創業板指、深成指雙雙跌逾1%，軍工、保險等領跌。滬綜指全日收跌0.1%，報3263.76點，兩連跌，深成指跌0.17%，創業板指跌0.02%。成交縮量，兩市全日交易額約1.49萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日大減2995億元或17%。

 

神州經脈 | MLF縮量續做，蘋果庫克再訪華，美芯片擬再設限

（資料圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日高開低走，收報7.2462，較上個交易日4時30分收盤價小跌10點子，兩連跌，續創7月30日以來近四個月單日新低，全日在7.2337至7.2474之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1918，創11月19日以來近一周新高，較上個交易日升24點子。

 

今日新聞精選

 

1. 人民銀行今日縮量續做11月中期借貸便利（MLF），操作規模9000億元，約為到期量14500億元的六成，即人行本月透過MLF淨回籠5500億元；利率持平於2%。《路透》指，本月MLF到期壓力雖較大，不過人行推出公開市場買斷式逆回購工具後，投放手段更為豐富，輔以國債淨買入操作，料將輕鬆彌補中長期流動性的缺口。人行10月底推出買斷式逆回購新工具，操作對象為公開市場業務一級交易商，原則上每月開展一次操作，期限不超過1年。當月人行即開展了5000億元買斷式逆回購操作，期限6個月。

 

2. 中國（浙江）自由貿易試驗區大宗商品資源配置樞紐建設方案》指出，要加快完善大宗商品保稅交割體系，推動境內期貨交易所研究布局擴容交割庫。在依法合規、風險可控的前提下，允許境外經營主體參與區內現貨交易平台產品交易及相關資金進出。鼓勵金融機構通過股權投資、債券、私募基金、保險資管產品等多種方式，依法合規為大宗商品儲運基礎設施建設提供長期穩定的資金支持。支持符合條件的大宗商品儲運重點項目發行基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）。

 

3. 中國貿促會主辦的第二屆中國國際供應鏈促進博覽會今天上午在北京舉行。美國蘋果公司首席執行官庫克首次現身鏈博會。這也是庫克今年內第三次來華。在回答如何評價蘋果在中國的合作夥伴時，庫克表示，「我非常重視他們，沒有中國的合作夥伴們，蘋果就無法取得今天的成就」。

 

4. 據《路透》報道，美國商會上周向會員發電郵指，拜登政府料最快在本周四（28日）前公布對華芯片出口限制新措施，料將多達200家中國芯片公司列入貿易限制名單，禁止大多數美國供應商向其發貨。在北京，外交部發言人毛寧今日在例行記者會上表示，中方一貫堅決反對美方泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，對中國進行惡意的封鎖和打壓。中方將採取堅決措施，堅定維護中國企業的正當合法權益。另外，商務部副部長王受文，今日在北京會見英偉達（Nvidia）全球業務運營執行副總裁普瑞）Jay Puri）。

 

5. 中國駐澳洲大使館發布通知，由11月30日起至明年底，中國將澳洲公民入境試行免簽證停留期限延長至30日。同時，對澳洲人持普通護照入境免簽政策入境事由，擴大至來華經商、旅遊觀光、探親訪友、過境、交流訪問。今年7月1日起，中國給予澳洲公民單方面免簽15天，剛過5個月又決定把免簽時間延長至30天。不過，澳洲政府未下調赴華旅行警告「高度警惕」級別。

 

6. 大連萬達商業管理集團今日發布公告，擬邀請持有公司4億美元、年利率11%的境外債券「萬達商業地產11%N20250120」的合格持有人批准一些擬議的修訂和豁免，包括但不限於將到期日從2025年1月20日延長至2026年1月12日，增加2025年1月20日強制贖回當時未償還債券本金總額25%的規定等。據悉，此次債券持有人會議將在2024年12月17日在香港召開。

 

7. 據《路透》統計，中國11月地方債發行規模預計有逾1.3萬億元，創下2023年10月以來新高，其中置換隱債再融資專項債擬發量超萬億元。根據已發行和待發行公告統計，11月中國地方債發行規模預計為13141.0913億元，其中置換存量隱債地方債達10852.1068億元，佔年內計劃發行量的約54%。本周地方債待發規模達9412.529億元，將創下單周紀錄新高。

 

8. 新中山客運口岸定於11月28日（周四）通航，通航首三日，香港市區航線、蛇口航線票價僅需1元，香港國際機場航線成人普通艙半價促銷為175元；12月1日-31日，上述三條航線半價促銷。新中山客運口岸通航初期開通香港機場、香港中港城以及深圳蛇口3條航線，另正謀劃開通澳門氹仔航線以及珠海海島遊、水上觀光等航線。各航線航程將因應距離縮短而減少約20分鐘，即50分鐘抵達香港機場、65分鐘抵達香港中港城、50分鐘抵達深圳蛇口等。

 

撰文：經濟通中國組

 

 

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