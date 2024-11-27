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神州經脈 | 工業利潤降幅收窄，恒大投資者低調抗議，股匯齊升

27/11/2024

　　存量和增量政策持續彰效支撐10月內地經濟修復，帶動當月工業企業營收和利潤同比降幅均收窄，A股市場今日（27日）午後快速反彈，滬綜指低開高走全日漲1.53%，報3309.78點，重上三千三；深成指彈2.25%，創業板指收升2.73%。滬深兩市全日成交額1.46萬億元（人民幣．下同），較上個交易日回升1537億元或12%。總體看，兩市合共4137隻個股上漲。

 

工業利潤降幅收窄，恒大投資者低調抗議，股匯齊升

（資料圖片）

 

　　特朗普加稅言論的衝擊趨於緩解，人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2487，較上個交易日4時30分收盤價升91點子，止三連跌，全日在7.2450至7.2588之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1982，較上個交易日跌72點子，止兩連升，為11月15日以來近兩周新低。

 

今日新聞精選

 

1. 國家統計局公布，10月全國規模以上工業企業利潤同比下降10%，連續三個月下降，但降幅較9月大幅收窄17.1個百分點。1-10月，全國規模以上工業企業實現利潤總額58680.4億元，同比下降4.3%，降幅較1-9月擴大0.8個百分點。國家統計局工業司統計師于衛寧解讀數據指，10月隨著存量政策及一攬子增量政策協同發力、持續顯效，規模以上工業企業生產穩定增長，企業利潤降幅明顯收窄，裝備製造業和高技術製造業等新動能支撐作用較強，原材料製造業和消費品製造業利潤降幅大幅收窄。

 

2. 對於網上流傳一封有關比亞迪要求供應商2025年1月1日起降價一成，以助比亞迪乘用車增強競爭力，持續降本，比亞迪品牌及公關處總經理李雲飛今日在微博發文回應稱，與供應商的年度議價，是汽車行業的慣例，比亞迪基於規模化大量採購，對供應商提出降價目標，非強制要求，大家可協商推進。

 

3. 中國信通院發布數據顯示，2024年10月，國內市場手機出貨量達2967.4萬部，同比增長1.8%。其中，5G手機出貨量為2672.2萬部，同比增長1.1%，佔同期手機出貨量的90.1%。1-10月，5G手機出貨量佔同期手機出貨量的85.5%。10月，國內手機上市新機型37款，同比下降26%，其中5G手機22款，同比下降29%，佔同期手機上市新機型數量的59.5%。1-10月，5G手機上市新機型數量佔同期手機上市新機型數量的52.7%。

 

4. 全球最大激光雷達感測器製造商、已在美納斯達克上市的中國禾賽科技首席執行官李一帆接受《路透》專訪時透露，禾賽用於高級輔助駕駛系統（ADAS）的下一代激光雷達產品ATX將於明年上市，售價低於200美元，僅為當前AT128型號價格的一半，這將促使光達技術在電動汽車中得到更廣泛的採用。禾賽科技當前的客戶包括小米汽車、理想汽車、路特斯、長安汽車、上汽集團等主流車廠。

 

5. 據《路透》引述知情人士透露，在恒大爆雷事件中蒙受經濟損失的數百名中國投資者，過去一周在深圳發起了一場「謹慎抗議」，要求當局提供有關恒大的最新情況。知情人士稱，他們是遵照官方渠道表達不滿，以避免與當局對立；500多名前恒大投資者分三批人分別於三天到深圳三個不同相關部門--恒大總部所在區域的調查局、深圳市經濟犯罪偵查局以及深圳一法院，逐一向前台查詢。另外，中國恒大公告指，因集團未能根據廣州法院發出的執行通知書履行相關給付義務，該集團及執行董事許家印被限制高消費。

 

6. 今年在存款降息、股市回暖以及「手工補息」整改影響下，內地銀行業存款流失加劇，只能通過發行存單補充負債。據內媒統計，截至11月25日，中行、農行、建行、江蘇銀行、華夏銀行存單使用率已超過90%，民生銀行、光大銀行也超過80%，而在去年超過80%的銀行數量僅有3家。同時，諸多銀行同業存單使用率相比往年出現大幅提升，如中行同業存單餘額達到9973.9億元，使用率接近98.9%，較去年大升近30個百分點。

 

7. 貴州提出進一步優化以舊換新支持範圍、豐富補貼渠道，創新便利化換新方式，將國內主流電商平台納入活動範圍。在已支持的17類家電產品和12類家居商品換新促銷基礎上，將國產手機、平板電腦等更多高質量消費品納入以舊換新支持範圍。將家居適老化改造等納入以舊換新政策支持範圍，積極支持居家適老化改造所用物品和材料購置。

 

8. 農夫山泉今日再於官方微信公眾號發布闢謠聲明，澄清針對農夫山泉和創始人鍾睒睒的20條主要謠言，同時批評各大網絡平台在「紅旗飄飄」的情況下「集體色盲」，指在「紅旗原則」下，對於明顯的謠言和攻擊，平台應該主動制止；對於農夫山泉已經闢謠的謠言，平台也應採用技術手段批量刪除，並防範該類謠言的反覆產生和傳。

 

撰文：經濟通中國組

 

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