京城近觀｜奢侈品迎凜冬，北京LV旗艦店推遲開業

近日北京多次發布寒潮藍色預警，氣溫急降最多8度，加上大風頻起，體感溫度已經達到零下15度，走在街上，寒意逼人，行人都不由得加快腳步，晚上更是毫無預警地飄起了雪花。如同天氣，北京的奢侈品銷售也迎來了凜冬，北京三里屯LV旗艦店最新傳出了推遲開業的消息。

LV旗艦店位於三里屯太古里北區。2022年10月，三里屯太古里北區5號樓、6號樓的商戶開始陸續遷走後，大升級正式開始。2023年6月，Dior、LV獨棟相繼圍擋，LVMH旗下的Tiffany也拿下了隔壁舖位。兩年過去，原計劃上半年開幕，至今圍擋依舊。從目前進展看，年內開業是無望。另外，三里屯太古里還引進了北京首家愛馬仕之家，同樣計劃將於2025年新開店。

位於北京三里屯的LV、TIFFANY獨棟原計劃今年上半年開業，至今圍擋仍未拆除。（黃燕明攝）

全球奢侈品行業降溫，中國經濟放緩，奢侈品在中國賣不動了嗎？經濟擔憂加重了消費者對奢侈品消費的猶豫。有人認為這是中產消費降級導致，曾經習慣於每年在奢侈品上花費數十萬的中產階層，如今追求更務實的消費，相對奢侈品，更願意在體驗型的消費，譬如旅遊上投入更多。

有網友指出，「奢侈品的設計相對以前，也沒有那麼能打動人，要麼換個皮，加點亮片又是新款。以前一些熱門款沒貨了問怎麼等，SALES一句沒貨就把人打發了。現在好了，SALES朋友圈不是MINI CF就是KELLY，可現在大家都降級消費了。」

LVMH旗下的DIOR也拿下了隔壁舖位，據悉旗艦將延至明年開業。（黃燕明攝）

北京SKP店慶降溫，金店大排長龍

距離三里屯幾公里之外的北京SKP在11月剛過完了「店慶」（11月7日-17日）。每一年，SKP的周年慶都被稱作是「屬於富人的雙十一」。SKP定位高級奢華、流行時尚，賣的一向是高端奢侈品，價格是普通工薪一族無法觸及的水平。擁有HERMES 、CHANEL等國際知名品牌旗艦店。有人說，進入SKP，空氣中彌漫的都是金錢的味道。

在周年慶期間，在北京SKP購物有著滿千返百、十倍積分等優惠活動，會員卡的積分還可以兌換禮金。等於買一個幾萬元的包包，送一個幾千元的包包。這樣高強度的折扣活動，北京SKP只在店慶期間才會出現。

北京SKP是北京華聯集團旗下，北京華聯2012年收回管理權後，立志將其打造為全球領先的高端時尚百貨。2012年到2018年，趕上中國奢侈品市場飛漲的紅利，SKP從2011年起連續十年蟬聯全國單體商場業績第一，「店王」的寶座，誰也無法撼動。北京SKP曾在2019年創下單日銷售額10.1億元（人民幣．下同）的紀錄，按10小時營業時間算，每秒鐘都有28506元入帳，是名副其實的印鈔機。2020年，北京SKP以177億元的銷售額，一舉超過英國老牌奢華百貨公司哈羅德。2023年，北京SKP年營業額達265億元。

但今年，這台印鈔機的速度慢了下來。在社交平台上搜索北京SKP，出來的不是人擠人的排隊刷卡現場，也幾乎看不到富人曬出logo醒目、貴氣逼人的戰利品，反而是不少疑問的帖子，疑惑北京的富人都去哪了？怎麼人都變少了？

有中國「店王」之稱的北京SKP在11月剛過完了「店慶」，相對前幾年的高熱度，今年沒有了過去的人擠人。（黃燕明攝）

反而一些小眾輕奢品牌在店慶活動的促銷下也迎來了銷量增長。隨著金價的下降，黃金品牌也迎來了銷售高潮，老舖黃金、周大福等黃金品牌店舖迎來銷售高峰期，排起了長長隊伍。

傳統百貨公司「店慶潮」吸引消費者

臨近歲末，除了高奢商場北京SKP，北京傳統百貨公司也迎來了專屬自己的店慶。新世界百貨、君太百貨、翠微百貨等傳統百貨商場都已開啟2024年店慶。11月1日-11日，新世界百貨崇文門店迎來26周年店慶活動，延續新世界百貨的過往傳統，在優惠活動的基礎上，新世界百貨有著60小時不打烊的店慶活動。君太百貨和翠微百貨在周年慶期間也有著滿減和低價秒殺等各類優惠活動，吸引消費者到訪。

舉辦店慶需投入不少資金，但並非所有項目店慶都能取得預期效果。加上這些商場的店慶活動能吸引到的關注，已經被大大小小的電商節日分流。北京漢光百貨「36小時不打烊」的活動已取消。中國百貨商業協會秘書長楊青松認為，「商場店慶能否真正打動消費者，主要考慮兩方面，一是場內品牌層級是否足夠高，二是商場是否有真金白銀的讓利。」

撰文、攝影：經濟通駐京記者黃燕明

《說說心理話》說說心理急救：遇危急事故應如何面對？點樣正確提供情緒支援？講錯說話容易造成二次傷害！► 即睇