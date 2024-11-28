花旗：中央經濟工作會議或暗示維持5%左右增長目標

花旗集團最新研究報告指出，通常12月中旬召開的中國中央經濟工作會議，可能暗示2025年將維持「5%左右」的經濟增速目標，但不會提供關於結束通縮的指引。報告並指，會議將為2025年經濟工作定下基調和重點任務，但不會宣布具體目標數字或具體政策舉措。

明年政策料延續被動模式，刺激消費措施或將增量

花旗集團首席中國經濟學家余向榮在報告中稱，9月底以來的政策轉向是真實的，但並不標誌著向主動(proactive)政策模式的轉變，2025年料延續被動(reactive)政策模式。他維持對政策前景的現實性看法，即中央經濟工作會議可能重申支持性貨幣和財政政策以及開放立場。消費者刺激方案可能是重點，或許會有一系列針對性的增量措施。

（Shutterstock）

余向榮並指，今年12月乃至明年年初，外部不確定性可能都不清晰。對於關稅風險，中國可以提前做的微乎其微。2025年政策策略可能和2024年非常相似，決策者會對經濟增長和關稅威脅做出反應，若增速放緩太快，就會加大支持力度。

撰文：經濟通中國組

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