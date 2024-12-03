官媒：大學應設婚戀課，發揮婚戀教育主陣地作用

國家衛健委主管《中國人口報》近日刊登題為《高校要發揮婚戀教育主陣地作用》、署名為中南財經政法大學公共管理學院楊華磊、李雙雙的文章，內容指，構建新型婚育文化是營造生育友好社會氛圍的重要內容，而高校是大學生系統接受科學知識教育的主要場所，也是大學生談戀愛的一個重要場所，所以高校要充分發揮婚戀教育的橋頭堡和主陣地的作用，通過開設婚戀教育課程的方式，承擔起對大學生進行婚戀教育的責任。

文章指出，國務院辦公廳在《關於加快完善生育支持政策體系推動建設生育友好型社會的若干措施》中強調「大力倡導積極的婚戀觀、生育觀、家庭觀」的同時，首次提出「加強人口國情國策教育，將相關內容融入中小學、本專科教育」。近期開展的調查研究發現，當代大學生婚戀觀念發生了明顯變化，56.9%的受訪大學生表示目前並不想談戀愛，當中最主要原因是不知道如何分配時間來平衡學習與戀愛的關係；82%反映其所在學校沒有開設婚戀課；65.99%希望所在高校開設婚戀課，而他們最希望藉課程獲取兩性溝通方面的知識。

文章認為，在婚戀問題上，倘若大學生能夠得到系統的回答，獲得科學的指導，不僅可以幫助他們獲取情感交流技巧等婚戀相關的科學知識，還可以引導他們樹立正確的人生觀、價值觀、婚戀觀等，提升情感管理和溝通能力，為將來享受親密關係和幸福人生打好基礎。

撰文：經濟通採訪組

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情