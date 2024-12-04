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神州經脈 | 財新服務業PMI軟，日擬對華放寬簽證，股跌匯升

04/12/2024

　　A股市場今日（4日）全日震盪下調，滬綜指收跌0.42%，報3364.65點，止步三連升，深成指也跌1.02%，創業板低開低走跌1.43%。成交逐日縮減，兩市全天成交額1.66萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日回落527億元或3%。盤面上，煤炭、石油等能源板塊受地緣政治動盪影響，逆勢收漲。至於領跌大市的要數Sora概念股。

 

神州經脈 | 財新服務業PMI軟，日擬對華放寬簽證，股跌匯升

內地10月社會消費品零售總額同比增4.8%，增速創八個月新高並大勝預期。（AP圖片）

 

　　中間價釋放堅定維穩決心，人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2688，較上個交易日4時30分收盤價升103點子，止兩連跌，全日在7.2647至7.2835之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1934，較上個交易日升62點子。

 

今日新聞精選

 

1. 財新11月中國服務業PMI錄得51.5，遜於預期的52.4，較10月下降0.5個百分點，惟仍高於臨界點，顯示服務業經營活動擴張速度小幅放緩。此前公布的11月財新中國製造業PMI上升至51.5。受製造業景氣度上升的帶動，當月財新中國綜合PMI走高0.4個百分點至52.3，創7月以來新高。分析人士認為，儘管寬鬆政策持續顯效推動經濟修復提速，但下行壓力依然較大，且外部不確定性風險日益加深，短期關注中央政治局會議指引明年大方向，尤其是政策面將如何發力提振內需。

 

2. 據《日本經濟新聞》報道，日本政府正計劃放寬對訪日中國公民的簽證要求。日本外相岩屋毅正考慮年內訪問中國，並準備在此行與中國方面就簽證問題展開討論。中國已自11月30日起擴大免簽國家範圍至日本等九國，免簽停留期延長至30日。基於簽證發放的「互惠原則」，中國方面也要求日本作出相應的調整。報道指，日本外務省、法務省、警察廳等相關政府部門將很快就調整中國公民訪日簽證發放條件展開討論，部分申請手續將會簡化。

 

3. 廣州市人民政府辦公廳今日公布《關於加快推動氫能產業高質量發展的若干措施》，18條措施當中包括：支持製造業項目落地，對氫能產業總投資10億元以上的製造業項目，在省級對其新增實際固定資產投資額不超過2%比例普惠性投資獎勵的基礎上，市級財政給予1：1配套扶持；廣州市級財政對建成並投入使用，且日加氫能力500公斤及以上加氫站給予建設補貼，最高每站補貼100萬元。


4. 規模高達70億元人民幣的浙江華僑系集資詐騙案出現新細節，內媒《第一財經》引述接近浙江警方的人士的消息指出，中投公司孫公司中建投在華僑系主要企業華僑控股持有的26%股權，是華僑系實際控制人余增雲當初以私人方式打款，以中建投名義進行的投資，而中建投作為顯名股東，收取了不少於800萬元的基金管理費。報道引述中建投合規風控負責人周斌回應稱，該公司管理的基金未參與華僑控股名下公司經營或投資活動。

 

5. 被稱為華為「史上最強Mate」的Mate 70系列手機今日上午10時08分正式開售，據內媒報道，Mate 70系列在線上華為商城開售後迅速售罄，需要等到明早10時08分才能再搶購；全國多地華為門店出現排隊取機長龍，因為線下買機需要在門店提前預約，收到相應短信後才能到店提貨。

 

6. 乘聯會初步統計，11月1-30日，乘用車市場零售244.6萬輛，同比去年同期增長18%，較上月同期增長8%，今年以來累計零售2028.1萬輛，同比增長5%。11月1-30日，新能源車市場零售127.7萬輛，同比去年同期增長52%，較上月同期增長7%，今年以來累計零售960.5萬輛，同比增長41%。

 

7. 國家發改委表示，12月4日24時新一輪成品油調價窗口開啟，本輪成品油調價周期內（11月20日-12月3日），國際油價小幅波動。按現行國內成品油價格機制測算，調價金額每噸不足50元人民幣，本次汽、柴油價格不作調整，未調金額納入下次調價時累加或沖抵。

 

8. 內地券商試點「跨境理財通」業務於今日正式展業，符合要求的投資者可開戶進行投資。招商證券、廣發證券、興業證券等首批14家券商獲准參與跨境理財通試點。今日凌晨，廣發證券成功落地首單跨境理財通業務，這也是券商首單落地的跨境理財通業務。

 

撰文：經濟通中國組

 

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