神州經脈 | 政治局會議定調明年貨幣政策適度寬鬆，CPI遜預期

A股市場今日（9日）震盪下調，滬綜指收跌0.05%，結束兩連升，報3402.53點，險守三千四關；深成指及創業板盤中跌超1%，收市時跌幅略為收窄，深成指全日跌0.55%，創業板指軟0.81%；兩市全天成交額錄1.63萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少1544億元或8.6%。

（資料圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2760，較上個交易日4時30分收盤價跌178點子，止三連升，創12月3日以來近一周新低，全日在7.2700至7.2812之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1870，較上個交易日跌22點子，止三連升，與市場預測偏離擴大至逾750點，上個交易日報7.1848。

今日新聞精選

1. 中共中央總書記習近平今日主持中共中央政治局會議。會議強調，做好明年經濟工作，穩住樓市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊，穩定預期、激發活力，推動經濟持續回升向好。明年要實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，充實完善政策工具箱，加強超常規逆周期調節，打好政策「組合拳」，提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性。要大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求。分析人士認為，此次會議發出積極信號，是14年來首提實施「適度寬鬆」貨幣政策，且「超常規逆周期調節」等一些表述均為首次出現，表明明年宏觀政策將更給力，增量政策將明顯提升，明年赤字率有望達到4%或更高。

2. 中共中央政治局會議並聽取了中央紀委國家監委工作匯報，研究部署2025年黨風廉政建設和反腐敗工作。中共中央總書記習近平主持會議。會議強調，要加強黨對經濟工作的領導；要做好民生保障和安全穩定各項工作，確保社會大局穩定。會議並指，要集中整治群眾身邊不正之風和腐敗問題，著力鏟除腐敗滋生的土壤和條件；要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，堅決做到「兩個維護」，始終保持懲治腐敗高壓態勢，堅定不移把反腐敗鬥爭向縱深推進。

3. 中共中央6日在中南海召開黨外人士座談會，就今年經濟形勢和明年經濟工作聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見和建議。中共總書記習近平主持座談會。習近平指出，做好明年經濟工作，首先必須堅定必勝信心，並強調明年要堅持穩中求進工作總基調，擴大高水平對外開放，實施更加積極有為的宏觀政策，擴大國內需求，推動科技創新和產業創新融合發展。

4. 國務院總理李強今日在北京與10家國際經濟組織負責人舉行「1+10」對話會。李強表示，一些國家動輒加徵關稅，提高貿易壁壘；中國主張實現平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，各國應和睦相處共同發展。中國外交部發言人毛寧表示，多年來，中方領導人與主要國際經濟組織負責人定期舉行對話會，為加強溝通交流、共同促進世界經濟增長、完善全球經濟治理發揮了積極作用。中國將繼續以自身的穩定發展，為世界經濟注入更多確定性和可預測性。

5. 國家統計局公布，2024年11月，全國居民消費價格（CPI）同比上漲0.2%，漲幅低於預期的0.5%，創6月以來五個月低位，並較上月下跌0.1個百分點。11月，全國CPI環比下降0.6%，降幅比上月擴大0.3個百分點，並創八個月低位。國家統計局城市司首席統計師董莉娟解表示，數據受氣溫偏高及出行需求回落等因素影響；扣除食品和能源價格的核心CPI繼續回升，同比上漲0.3%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。

6. 國家統計局公布，2024年11月，全國工業生產者出廠價格（PPI）同比下降2.5%，優於預期的下降2.8%，降幅比上月收窄0.4個百分點，且是近三個月最小；環比則由上月下降0.1%轉為上漲0.1%；工業生產者購進價格同比下降2.5%，環比下降0.1%。1-11月平均，工業生產者出廠價格比上年同期下降2.1%，工業生產者購進價格下降2.2%。國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，11月數據顯示一系列存量政策和增量政策協同發力，國內工業品需求有所恢復。

7. 乘聯會發布數據顯示，11月新能源乘用車國內零售銷量達到126.8萬輛，同比增長50.5%，環比增長5.9%；1-11月累計零售959.4萬輛，同比增長41.2%。11月新能源乘用車生產148.1萬輛，同比增長49.3%，環比增長7.1%；1-11月生產1072.7萬輛，同比增長37.0%。同月新能源乘用車批發銷量錄143.8萬輛，同比增49.6%，環比增長4.9%；1-11月批發量達1071.6萬輛，同比增長38.1%。出口方面，11月新能源乘用車出口8.0萬輛，同比降6.3%，環比降33.3%；1-11月出口116.8萬輛，同比增長24.6%。

8. 國家外匯管理局發布的數據顯示，截至11月末，中國外匯儲備規模為32659億美元，較10月末上升48億美元，升幅為0.15%。與此同時，人行重啟增持黃金儲備，截至11月末，黃金儲備報7296萬盎司，較10月份增加16萬盎司。而此前，人行黃金儲備已連續6個月保持不變。

撰文：經濟通中國組

【與拍賣官看藝術】走進Sotheby's Maison睇睇蘇富比旗艦藝廊！蘇富比如何突破傳統成規？► 即睇