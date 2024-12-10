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神州經脈 | 11月進出口數據降溫，貨幣政策轉向股匯齊漲

10/12/2024

　　A股今日（10日）上午因政治局會議積極表態大漲，進出口數據公布後，三大指數升幅逐漸收窄，滬綜指盤中最多漲2.7%，全日收升0.59%，報3422.66點，深成指升0.75%，創業板指升0.69%。兩市全天成交額達2.2萬億元（人民幣．下同），為近一個月高位，較上個交易日放量5657億元或35%。

 

神州經脈 | 11月進出口數據降溫，貨幣政策轉向股匯齊漲

（資料圖片）

 

　　政治局會議明確明年要實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，提振市場情緒，人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日跟隨股市高開；年末結匯需求在人民幣反彈中被激發出來，助力人民幣回升，午後更曾收復7.24關口，最終收報7.2493，較上個交易日4時30分收盤價升267點子，創11月29日以來逾一周新高，全日在7.2385至7.2645之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1896，較上個交易日跌26點子，兩連跌，創12月4日以來近一周新低，與市場預測偏離擴大至910點，繼續強力過濾。

 

今日新聞精選

 

1. 國家主席習近平今日在北京人民大會堂會見來華出席「1+10」對話會的主要國際經濟組織負責人。習近平表示，中國經濟已經步入高質量發展階段，對世界經濟增長貢獻率保持在30%左右。中方有充分信心實現今年經濟增長目標，繼續發揮世界經濟增長最大引擎作用。習近平並闡述了中方對發展中美關係的一貫原則立場，強調中方願同美國政府保持對話、拓展合作、管控分歧，推動中美關係朝著穩定、健康、可持續的方向發展，希望美方同中方相向而行。

 

2. 中國11月進出口數據有所降溫，以美元計價出口總值3123.1億美元，同比增長6.7%，遜於預期且增幅較上月大幅收窄6個百分點；進口總值2148.7億美元，同比跌幅擴大至3.9%，遜於預期的增0.3%，並創九個月最大降幅；貿易順差974.4億美元升至五個月最高。分析人士指，內需低迷導致進口仍然疲軟，出口增幅放緩則因基數高；預計「搶出口」主要發生在12月和1月，第四季出口將保持較高增長水平。

 

3. 中國市場監管總局宣布對AI芯片龍頭英偉達展開反壟斷調查，指其涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》及《市場監管總局關於附加限制性條件批准英偉達公司收購邁絡思科技有限公司股權案反壟斷審查決定的公告》。英偉達一名發言人在電郵聲明中對此回應稱，英偉達「信守在全球各地營商的承諾」，並強調「樂於回答任何與我方營運有關的監管問題」。

 

4. 諮詢公司羅蘭貝格對200間在歐的中國企業進行的一項調查顯示，中國企業對歐盟商業環境的總體評價連續第5年下降，68%的受訪企業認為環境在過去一年中有所惡化，超過一半認為歐盟市場不再公平和開放，78%的受訪企業將不確定性作為當前在歐運營的關鍵詞。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上指出，去年10月以來，歐盟對華動用限制性經貿措施超過40項，中方希望歐方避免將經貿問題政治化泛安全化，為中國企業赴歐投資興業提供公正、透明、非歧視的營商環境。

 

5. 對於美方近日稱將對實施《香港國安法》的香港官員實施新的簽證限制，中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上表示，美國借涉港問題對中方官員濫施簽證限制，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法原則和國際關係基本準則。依據《中華人民共和國對外關係法》《中華人民共和國反外國制裁法》有關規定，中方決定對在涉港問題上表現惡劣的美方人員採取簽證限制。

 

6. 小米CEO雷軍今日上午在微博發文稱，小米YU7目前正在進行大規模路測，預計明年6、7月正式上市。工信部企業申報車型顯示，「YU7」為純電動SUV，電池由寧德時代兩家子公司供應。內媒報道指，小米YU7是小米首款SUV，車身尺寸為中大型SUV的水平，外觀的側面線條和尾部的鴨尾設計則與法拉利Purosangue極為相似。目前小米YU7的起售價還未正式發布。

 

7. 上海市政府發布《上海市支持上市公司併購重組行動方案（2025-2027年）》，提出要推動傳統行業轉型升級，開展同行業、上下游併購和吸收合併，合理提升產業集中度。圍繞產業升級、尋求第二增長曲線開展跨行業併購，注入優質資產，提升投資價值。建立併購標的發現和儲備機制。加快培育集聚併購基金，用好100億元集成電路設計產業併購基金，設立100億元生物醫藥產業併購基金。

 

8. 粵港澳大灣區重大工程之一的黃茅海跨海通道，明日下午3時起正式通車。珠海至江門的車程由1個多小時縮短至30分鐘左右可達。黃茅海跨海通道是粵港澳大灣區又一跨海通道重大工程，2020年6月開始興建。開通前期，暫免道路通行費用，詳細費用待下一步另行公開。

 

撰文：經濟通中國組

 

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